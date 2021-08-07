《史丹佛人際動力學》當前世界最需要的軟實力！超凡人際關係的6大特徵

文／大衛‧布雷弗德（David Bradford）、凱蘿‧羅賓（Carole Robin）

追尋超凡

本書談的是一種我們稱為「超凡」（exceptional）的人際關係。你可能已經和一、兩個人建立起超凡關係了—說不定還更多。在這種關係裡，你覺得對方已經看見、認識並接受你真正的樣子，而不是你加工過的版本。Instagram 上的幾百位朋友可能知道你上星期在一家高級餐廳點了什麼晚餐，但和你建立起超凡關係的人知道，其實你多年來一直飽受食物過敏所苦，或是那一晚你和伴侶用餐時討論到共組家庭一事，或其實你是為了討論辭掉目前工作的利弊而約這頓晚餐。這些問題，你不會和高中畢業後就沒再見過面的朋友討論，也不會和平常共乘通勤的對象聊，而你偶爾問候一下的阿姨也與此無關。然而，和你建立起超凡關係的某人，會真的知道你發生什麼事，是因為這個人真的了解你。

人際關係是連續不斷變化的存在。在光譜這一端，你覺得雙方的接觸沒有產生真正的連結，但是在光譜另一端，你的感覺是自己被了解、支持、肯定與完全接納。當你處在這段連續體之間，會覺得和身邊的人緊密相連，但還渴望與更多人產生更緊密的連結。問題是，你該怎麼做？要怎麼在連續體中移動呢？我們這輩子已經對數以千計的學生和客戶回答過以上問題，現在要來回答你。

超凡關係確實可以建立。這種關係有六項特徵： 1. 你更能做真實的自己，對方也是如此。 2. 你們都願意互相展現自己脆弱的一面。 3. 你們相信自我揭露不會變成對方拿來攻擊的把柄。 4. 你們可以對彼此坦誠。 5. 你們用有建設性的方式處理衝突。 6. 你們都投入彼此的成長和發展。

前三項談的是自我揭露。很多人都說我們的文化已經自我分享過頭了，為什麼還要談這個呢？因為精心呈現的形象和分享你的真實樣貌是兩件不同的事。奧斯卡．王爾德留下的諸多妙語中，有句話相當犀利：「做你自己吧，其他角色已經有人演了。」人有太多時候因為怕別人給予負面評價，因此會對自我揭露的內容進行加工。

（圖／Unsplash）

在社群媒體創造出的世界中，我們被迫要把每件事都包裝到很正面。發布在臉書上的照片，可能是你微笑站在艾菲爾鐵塔前，但實情是那趟旅行糟得要命。我們認識的矽谷執行長們提到，他們必須沒完沒了地把自己做的每件事都形容得「超厲害」，但疲憊、恐懼和過勞卻也是矽谷當地再真實不過的現實處境。維持這些虛偽外表讓人心力交瘁。加工和美化你的模樣，不僅會讓你失去展現真實的能力，也會促使其他人美化自己的形象。我們的意思不是建議你把所有事都告訴單一某人，但在一段特別的關係中，你需要把具重要性的部分自我分享給對方。你所分享的應該是真誠、完全真實的自己，而不是用面帶微笑的度假照片或語氣歡欣的佳節祝賀詞堆砌出來的你。

至於後三項特徵，是和回饋、衝突有關。對他人提出質疑，其實也是一種強而有力的支持，只不過很少人相信自己能做好這件事。和你建立起超凡關係的人點出你身上某個令他們不快的行為，當他們真的這樣做了，你會知道此刻是自己學習的機會，不需升起防備心。而他們也知道，藉由幫助你理解自身行為造成哪些影響，就是在展現他們對這段關係的投入，並且幫助你成長。

爭吵無法避免，即便是最良好的人際關係亦然。然而，當你害怕起衝突時，引發衝突的刺激因素就會這樣被你埋掉了，如果你指出刺激因素，並成功處理掉它，這段關係反而能因此深化。沒有攤開說清楚的衝突，照樣可以產生危害。在一段超凡關係中提出及解決問題，會比身處其他關係來得簡單，而且問題就不會再潛伏暗處，引發長期傷害。你會把挑戰看作學習機會，同樣的難題再次出現的機率就下降了。

●本文摘選自 先覺出版／圓神出版 出版之《史丹佛人際動力學：連開50年的課，教你好關係從真情流露開始》。