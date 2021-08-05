魔鬼藏在細節中！《出賣我們的都是小細節》讓你在職場上順行無阻

文／浦孟涵

四個方法創造職場和人生的順境：切割任務、先淡定再轉念、正面思考、主動爭取資源

Rosy ：「唉！ 這個專案真是太難了，我好擔心啊！」看到她唉聲嘆氣的樣子，我忍不住問：「為什麼要擔心呢？ 我們得到了這個大案子，明明是件好事呀！」

Rosy ：「是啦！ 但這個案子規模真的很大，我很擔心沒辦法如期執行，也很擔心無法滿足客戶的期望。」

你是否覺得以上的場景似曾相識？ 在職場上我們經常碰到一種狀況：面對需要投注大規模人力和資源的任務、充滿挑戰但能學到很多的機會、從沒共事過的新團隊…，明明是充滿希望和可能性的好事，內心卻都是「這感覺很難，我們能搞定嗎？」、「萬一做不好怎麼辦？」、「怎麼又是我！」等負能量。

面對好事，卻無法用一○○％的正面心情擁抱它，未免太可惜！ 其實，面對不確定性時，產生恐懼、擔心等心情，是人類為了保護自己免於危險的情緒本能。關鍵在於要怎麼透過不同的方法刻意練習，把擔心和恐懼轉化成自我激勵的正能量。以下分享幾個實用方法：

・切割任務

在專案管理的世界裡，有一種「工作分解結構」（Work Breakdown Structure ；WBS）的概念。意思是，在面對複雜的情境或專案時，不妨先退一步，冷靜剖析事情的全貌。在瞭解問題架構後，就可以把一項大規模專案，依照負責的部門或對象、工作的屬性、時間的緩急或先後的因果，切割成無數的小專案。

每次在跟同事分享這個方法時，如果對方一臉狐疑，我總會以兒子吃便當的例子來加以說明：

某天晚上，兒子坐在餐桌前一臉憂鬱地盯著雞腿便當，告訴我：「這個便當好大，我一定吃不完啦！」

便當中有三塊雞肉、高麗菜、玉米、滷蛋和白飯，按照兒子平日的「實力」，應該吃得完。於是我開始下指導棋：「你一口都沒吃，就說自己一定吃不完很沒誠意耶！ 不然先把最喜歡的玉米吃光好嗎？」

他馬上點頭答應，清空玉米後，主動問：「接下來要吃什麼呢？」

我：「高麗菜可以嗎？」

兒子：「好哦！」

他分著幾口吃完高麗菜，接著又自動吃完了滷蛋和白飯，然後有點得意地讓我看看空了不少的便當，只剩下一支棒棒腿和兩塊雞胸肉。

我說：「太棒了！ 還剩下一點點肉就能把便當吃完了。」

兒子又哭喪著臉：「雞肉太大塊了啦！ 我吃不完。」

我說：「仔細看看這三塊雞肉真的很大嗎？ 裡面全部都是肉嗎？」

我接著用刀叉把雞腿、雞胸肉和骨頭分離，一邊說：「看吧！ 剔除骨頭，其實肉很少，對吧？」

兒子：「真的耶！」

他二話不說地吃完了僅剩的一點肉，然後大聲宣布：「我吃完了！」

每當我說完這個故事，對方總能秒懂「切割任務」的意涵和好處：看清楚結構、把一件事劃分成不同的小項目，不管面對看起來多難的事，都能按部就班地把事情做好做滿。

（圖／Unsplash）

・先淡定再轉念

「淡定」這兩個字，正是每一位待辦事項很滿的專業人士，必備的功力。公關公司忙碌又經常有「意外」發生的刺激步調，是我熱愛的生活方式，但也經常有瀕臨崩潰的邊緣。例如，進行了好一陣子的提案，忽然需要在一天內提交無比複雜的財務數字、客戶臨時需要發布重要的新聞、回到家進行視訊會議，孩子在旁邊接連摔破兩個碗……。

在這樣的時刻，第一時間難免會產生恐懼、心煩、暴怒等負面情緒，但這個時候，我總是逼迫自己做兩件事：

①想像自己在大雪紛飛的黑夜中，隨時會有小動物衝出來的鄉間道路上，淡定專注地開著車，找回心中的寧靜和聚焦感。

②扭轉自己的負面想法，例如：告訴自己，客戶急著要更多資料，表示他們很有興趣和我們合作。

在處處是變化和壓力的世界，「淡定」、「轉念」，換個角度看同一件事，能讓「從高處墜落」一秒變成「從低處起飛」。許多經常面對挑戰，卻依然能創造順境的專業人士，都修練出自己獨到的一秒淡定轉念法。

・正面思考

相信你一定也同意正面思考非常重要，在職場上不管面對什麼狀況，帶著正面的心態解決問題，對於達成任務或改善狀況都很有幫助。要怎麼做到正面思考？ 我覺得著眼於目標或遠景是個不錯的方法。例如，面對一個複雜無比，需要整合很多單位、時間很趕的大案子，與其為過程中的麻煩、不確定性而感到恐懼，不如想想專案成功後，可以累積新的經驗值、大大提升功力、甚至能建立一個重大的里程碑，這麼一想，也會讓你更有把事情做好的動力！

・主動爭取資源

面對急迫的時限、緊繃的預算、短缺的人力等「不可能的任務」，你會選擇在私底下發牢騷，還是積極爭取資源，做出改變呢？ 選擇前者唯一的好處是，可以繼續窩在自己的舒適圈，也就是自己創造的逆境裡；但如果願意鼓起勇氣開口要資源，就能成功完成任務、解決難題，為自己或團隊的能見度與其他的可能性創造機會。

你一定要知道的小細節

1. 職場和人生其實沒有你想的這麼不順。思維、自我修練和良好的習慣，能幫助我們創造順境。

2. 「切割任務」、「先淡定後轉念」、「正面思考」、「主動爭取資源」是有助於創造順境的方法。

3. 發生在生活中的每件事，都是讓我們創造順境的機會。如果你經常覺得「最近真不順！」、「每天都水逆！」，第一件要做的事，就是退一步檢視自己面對問題的心態。

浦孟涵 商業類暢銷書作家，盛思整合傳播顧問集團的創辦人。 具有豐富媒體、公關、業務經驗，先後在奧美公關、花旗銀行及英國上市傳播集團Next Fifteen擔任行銷、公關、業務高階經理人，擁有超過20年實戰經驗。 專業領域橫跨科技、金融、快消、美妝、汽車、零售等產業，合作對象包含：恩智浦半導體、可口可樂、達梭系統、美商奇異公司、Palo Alto Networks等跨國知名品牌。 她協助企業擬定公關行銷策略，並長期擔任國際企業CEO級發言人教練，提升魅力表達技巧，打造零失誤的品牌形象。

●本文摘選自悅知文化出版之《出賣我們的都是小細節》。