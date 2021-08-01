高人氣社群「幹話心理學」首作《為何我們這樣相愛，那樣分手》 教你愛人前先懂愛自己！

文／幹話心理學

習慣孤獨

以前是喜歡一個人，現在是喜歡一個人。

每個人都是孤獨的個體，從出生到死亡早已注定。然而，人們卻是害怕孤獨的個體。

因此，我們會期待獲得一段親密關係，兩個孤獨的人相互陪伴，撫慰自己寂寞的靈魂。

同樣地，這也會發生在家人或朋友等關係上。不過，這種安撫的效果其實有限，因為我們無法找到能完全理解、同理自己的人。

每個人對於不同情緒或心理感受的解讀，都會根據成長背景、生活經驗的積累與感受，而產生不同的判斷。

有時即便有人陪伴自己，內心卻仍會感受到些許孤獨感，總覺得自己在這段關係格格不入。

因為你們，本就不是同一個世界的人，只有自己才知道真正想要的是什麼。

無論一個人是否正在處在一段關係中，都應該嘗試習慣這種「一個人的孤獨感」。

它能夠幫助我們在情緒穩定時，理性思考如何經營當前的親密關係，定義關係中的自我需求、彼此互動，同時藉以深入認識自我的內心想法、價值觀與感受等。

有時在經營一段關係時，會選擇忽略或隱藏內心的直覺想法，任何事都以對方的感受為重心，以為這是一種不錯的磨合或溝通方式。

但透過這種自以為善待對方的想法，不僅是因為你對這段關係沒有信心，同時也擔心當對方察覺真實的你之後，就會改變對你或關係的整體觀感。

只是若把對方的快樂建立在自己的痛苦上，壓抑自我情緒或忽視自我感受，長久下來，只會逐漸地摧毀當初你對這段關係的信任與期待，這並不是一種良好的關係經營方式。

因此，在每一段關係開始前，我們都應該要先「習慣孤獨」。

在陪伴自我的過程中，能藉由觀察來理解自我喜好、興趣、習慣。你喜歡什麼？想要什麼？討厭什麼？習慣什麼？進而發覺自己是怎麼樣的一個人。

你會喜歡自己，也會討厭自己，但要學會「愛自己」。無論你是誰，你就是你，獨一無二的你，理解並包容自己的優點與缺點，才能在一段關係中做最真實的自己。

即便最後分手了，放下了，但一個人也不要因為寂寞而害怕。只需要重新調整步伐，等待下一次的相遇。

幹話心理學 「我們從不說幹話，我們只談心理學。」 成立於2019年4月，希望透過詼諧有趣的語錄，結合心理學知識來讓大家更理解感情世界中不同關係間的互動模式。 目前由編編、美編、編媽、編妹，還有小夥伴組成。

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●本文摘選自悅知文化出版之《為何我們這樣相愛，那樣分手》。