從1964到2020年，不容錯過的東京奧運看點與蛻變史

文／劉善群

楔子：下町．筷子．晴空塔

寫這本書的動機來自一雙筷子。

三年前買了一雙要價日幣一萬元的筷子，它來自日本東京下町的「江戶大黑屋」。朋友剛聽到時都覺得我太奢侈了，不就是一雙平凡的木筷，花了台幣三千多塊，值得嗎？大部分的人一輩子吃飯所用掉的筷子都要不了三千元。

但是，當我在Facebook說出這雙筷子的故事之後，朋友們都說它值。媽媽到台北家裡指名要看這雙筷子；好友台視前主播戴忠仁送了我一個價值不菲的古董筷架，還說寶劍必須配英雄。

到底這雙筷子魅力何在？

筷子的材質是黑檀木，頂端為六角形，中段收斂為三角形，到了筷尖又變為四角形，單就製作工法來說，有著獨特的匠人技藝和人體工學設計。使用起來，中段三角形好拿，長度、重量稱手，四角形的筷尖夾東西穩固不易掉。不過，這些並非這雙筷子最大的價值。

（圖／Unsplash）

賣這雙筷子的地方就在東京的下町，當地有目前日本東京最出名的地標-晴空塔。整個東京包括下町這個地方，在日本古代都隸屬於「武藏」國，這雙筷子的全名為「下町武藏箸」。「武藏」的日文發音為「MUSASHI」，巧合的是，日文六三四的發音正好和「MUSASHI」相同，筷子的六角形、三角形和四角形創意，完美地嵌入「武藏」的古名。

但更具巧思的是，東京新地標晴空塔的高度，正好就是六百三十四公尺。買了這雙筷子，令我這輩子都能牢牢記住東京晴空塔有多高。

一雙筷子，結合了東京都的古名、工藝和新地標，精準地傳達東京的人文、創意和設計。這和日本人舉辦二○二○年東京奧運的精神與態度完全一致。

「更快、更高、更強」（拉丁文"Citius, Altius, Fortius"）是傳統的奧林匹克精神，一九六四年東京奧運和二○二○東京奧運，兩屆奧運會無論是場內到場外，都有太多的事與物令人期待，尤其是追求卓越。晴空塔六百三十四公尺的高度，是日本東京都心的最高點，從這個頂點開始，這本書將從人文、創意設計和科技三部分，來和大家分享東京奧運的故事。

PART 1 人文篇

Phase 1 前塵往事

一九六四年的東京奧運會對日本來說，是一件劃時代的歷史大事。如何從二次世界大戰戰敗國的頹喪、貧困中振作，用舉辦奧運結合城市重建，讓全世界都看見日本人堅毅向上的決心。

二○二○年日本再度承辦東京奧運，日本政府更要在這個舉世矚目的大舞台上，從經濟、科技和文化上華麗轉身，領先全球走進嶄新世代，同時也展現日本雄厚的軟實力和硬實力。

二○一一年讀賣新聞舉行「昭和時代的象徵」民調，一九六四年東京奧運高票當選第一。在第一篇的人文篇裡，前半段我們就從五十六年前的東京奧運會談起，看看日本人如何把這屆的聖火藏了二十年，為什麼挑了一個十九歲的大學生來點聖火。另外，也談了台灣在這屆東京奧運會個人覺得最重要的故事，鐵人楊傳廣被下毒。

後半段的跨越世紀篇，我用「從昭和到令和」談了日本三位天皇與奧運的關係；也談了當代建築設計大師畏研吾如何「火中取栗」，如何從英國女設計家札哈．哈蒂被取消奧運主場設計案後，接下這顆燙手的火栗子。

另外，也從人文角度來看東京奧運會的三大重頭戲，開幕典禮表演的策劃團隊、位於傳統和未來之間的奧運選手村以及長達一百二十一天的奧運聖火傳遞。

日本超羽賽舉辦場館東京體育館，是1964年東京奧運的體操場館，也是2020年東京奧運桌球場館。 記者曾思儒／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

二十年不滅的奧運聖火

一九六四年東京奧林匹克運動會有太多的第一。這個第一次由亞洲國家主辦的奧運盛事，開幕典禮的準確時間是十月十日日本時間下午兩點，由日本裕仁天皇宣布比賽正式展開。第一位非歐洲籍的國際奧會主席布倫．達治（Avery Brundage, 1887-1975，美國籍）在現場見證歷史。

透過美國所發射的同步衛星「Syncom-3」，東京奧運成為史上頭一個提供全球電視直播訊號的開路先鋒，奧運受世人關注的程度自此更上一層樓。奧運史上首度有彩色電視轉播也出現在東京奧運。從東京到新大阪的世界第一條高速鐵路，也在這屆奧運會提供服務。

象徵奧林匹克崇高精神的聖火，一九六四年八月二十一日在奧運發源地──希臘的奧林匹亞引燃，隨即在亞洲和日本境內展開盛大的聖火傳遞活動。但這一屆的奧運聖火也創造了有趣且傳奇的世界紀錄，它延續了整整二十年才完全熄滅。但在說這個故事之前，先來說說這把聖火如何從希臘到東京。

由於是奧運史上第一次由亞洲國家主辦，當年傳遞的亞洲國家及地區包括土耳其伊斯坦堡、黎巴嫩貝魯特、伊朗德黑蘭、巴基斯坦伊斯蘭馬巴德、印度新德里、緬甸仰光、泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡、菲律賓馬尼拉、香港和中華民國台灣台北，再經由當時還是由美國看管的琉球（一九七二年才交回日本治理），最後在九月九日空運至日本本土鹿兒島。

一九六四年東京奧運聖火，是台灣迄今唯一有過奧運聖火到訪傳遞的紀錄。當年的九月六日，奧運聖火由日本航空專機由香港送到台北松山機場，沿途經由民權東路、敦化北路、南京東路、中山北路、忠孝西路、中華路西門町、寶慶路，介壽路、信義路、敦化南北路，夜宿台北市立體育場（今為台北田徑場）。隔天東京奧運聖火按原路線逆向傳遞至松山機場，送往琉球。

一九六四年東京奧運負責在台北傳遞聖火的林竹茂，展示當年他在市立體育館點燃聖火的照片，神情相當欣慰。聯合報記者林建榮／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

為了迎接東京奧運聖火，政府特地複製打造中華歷史名器毛公鼎，做為奧運聖火在台北的停留之所，地點就在台北市立體育場正門口。如今這座仿古毛公鼎，仍矗立在台北田徑場的大門口。一九六四年擔任將東京奧運聖火在毛公鼎中的引燃代表人，為知名排球國手林竹茂。當年林竹茂為師範大學學生代表，負責跑從復旦橋到台北體育場這一段。八十二歲的林竹茂在接受訪問時說，他以在台北引燃東京奧運聖火為一生重大的榮耀。他回憶說，當時非常緊張，深怕奧運聖火在自己手中弄熄。林竹茂十多年前已自師大體育系教授退休，至今仍非常關心奧林匹克活動和台灣體育事務。

聖火從台北傳到琉球後，琉球當時仍為美國託管地，能不能出現日本國旗是個棘手問題。日本政府無人出面和美國方面交涉，已卸任的日本奧會主席田?政治帶著六百多面小國旗，利用琉球剛裝好電視微波電纜，和NHK轉播配合下，讓聖火為期三天的傳遞畫面都看得到日本國旗。美方礙於電視轉播情況下，並未對太陽旗加以干涉。

●本文摘選自時報出版之《東京奧運634：TOKYO 1964．2020》。