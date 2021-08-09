【詩情話意】盧建彰／選擇

文／盧建彰

選擇

我們每天都在選擇

選擇商品

選擇食物

選擇伴侶

選擇工作

選擇工作裡的選擇

選擇人生

.

有選擇的

應該盡量選擇好一點的選擇

因為你的選擇

會成為別人的天花板

.

許多人沒有這個選擇

沒有像你有這麼多選擇的人

只能從這往下選

.

有選擇的

應該盡量選擇

對世界好一點的

.

你知道什麼比較好

你一定知道

雖然 比較好的選擇

不一定是 比較容易的選擇

但日後

你會比較容易面對

終究

是你選擇了你

你是有選擇的

.

有選擇的

應該盡量選擇

對後面的人好一點的

.

書名：《失去愉悅的逾越》作者：盧建彰出版社：有鹿文化出版時間：2021年5月21日

在你選擇後

你得回答一個問題

為什麼變成這樣子

總有一天

你得回答你自己

你的選擇

為什麼是這個選擇

.

你 可以不回答

那也是你的回答

但那不會改變你的選擇

你選擇成為這樣子

你選擇讓自己成為做這樣選擇的你

我們過得很好

可以選擇更好

.

有選擇的

應該盡量選擇好一點的選擇

選擇 好一點的你

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●本文摘選自有鹿文化出版之《失去愉悅的逾越》。