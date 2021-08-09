【詩情話意】盧建彰／選擇
成為王牌文案、金獎導演之前，盧建彰寫詩；寫出動人句子、瘋傳文案之前，盧建彰讀大量的詩作。他說，「我是先寫詩，才寫文案的」
文案是他用幾十年的詩句創作精鍊而來，最新出版詩集《失去愉悅的逾越》，收錄他225+首令人腦洞大開的呢喃、洞察與愛，本篇詩作，於文末附上轉製成廣告作品完整版影片。（編按）
文／盧建彰
選擇
我們每天都在選擇
選擇商品
選擇食物
選擇伴侶
選擇工作
選擇工作裡的選擇
選擇人生
.
有選擇的
應該盡量選擇好一點的選擇
因為你的選擇
會成為別人的天花板
.
許多人沒有這個選擇
沒有像你有這麼多選擇的人
只能從這往下選
.
有選擇的
應該盡量選擇
對世界好一點的
.
你知道什麼比較好
你一定知道
雖然 比較好的選擇
不一定是 比較容易的選擇
但日後
你會比較容易面對
終究
是你選擇了你
你是有選擇的
.
有選擇的
應該盡量選擇
對後面的人好一點的
.
在你選擇後
你得回答一個問題
為什麼變成這樣子
總有一天
你得回答你自己
你的選擇
為什麼是這個選擇
.
你 可以不回答
那也是你的回答
但那不會改變你的選擇
你選擇成為這樣子
你選擇讓自己成為做這樣選擇的你
我們過得很好
可以選擇更好
.
有選擇的
應該盡量選擇好一點的選擇
選擇 好一點的你
廣告導演盧建彰作品：綠藤生機選擇篇 完整版廣告
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