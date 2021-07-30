快訊

楊勇緯的「東奧奪金」九宮格哪裡有問題？可以拿大谷翔平當範例

陳時中坦言AZ、莫德納供貨吃緊 第5輪將以現貨為主

廣告導演盧建彰最新詩集《失去愉悅的逾越》凝鍊創作起源與親情

聯合新聞網 / 有鹿文化
書名：《失去愉悅的逾越》 作者：盧建彰 出版社：有鹿文化 出版時間：2021年5月21日
書名：《失去愉悅的逾越》
作者：盧建彰
出版社：有鹿文化
出版時間：2021年5月21日

成為王牌文案、金獎導演之前，盧建彰寫詩；寫出動人句子、瘋傳文案之前，盧建彰讀大量的詩作。他說，「我是先寫詩，才寫文案的」

文案是他用幾十年的詩句創作精鍊而來，最新出版詩集《失去愉悅的逾越》，收錄他225+首令人腦洞大開的呢喃、洞察與愛，詩，是他以最簡練的文字表達出最失意、最詩意、最含金，也是包藏最深／最真／最無所遁藏的感情。（編按）

文／盧建彰

■■ 雲端連線

願願玩紙飛機

用的是阿公教的方法

阿公在天上看

紙飛機一直一直

飛上去

探出雲層 穿過風雨

對阿公笑瞇瞇

（圖／盧建彰繪製，有鹿文化提供）
（圖／盧建彰繪製，有鹿文化提供）

＋＋＋

■■以眼還眼

運動時

大汗淋漓 欲仙欲死

披頭散髮 氣喘吁吁

躺在地上 視線模糊

女兒過來，手拿紙

「爸爸，你看我做的」

本來想敷衍了事

隨口應句「好棒噢」

後來認真看

因為我希望

等我以後復健

也有個認同的眼神

儘管我現在這麼想

也沒有個保證啊


她以後可能根本也沒空

只是

一個眼神換一個眼神


現在我不看她

以後她不看我


現在我看了她

以後她不看我

也會想我

＋ ＋ ＋

■■願這樣和我說

願說，「有時候果果會做夢，發出嗯嗯聲音，抖一下。」

「對啊。」我漫不經心地回答。

「我有時候也會這樣，睡覺時以為骨頭人在我的腳下，

但是那不是真的，是我想的。」


「那你會怕嗎？可以跟把拔說。」我很心急地回她。

「會怕啊，但是把拔⋯⋯

你不會一直在我旁邊

我要自己想辦法。」


●本文摘選自有鹿文化出版之《失去愉悅的逾越》


氣喘 復健 有鹿文化 閱讀風向球

延伸閱讀

影／桃園竹圍港400漁船入港避烟花 魚貨中心冷清

水中屋「天空破大洞」 攝影師捕捉颱風前雨瀑壯觀奇景

俄羅斯出現龍捲風？近看竟是數百萬隻「這種昆蟲」交配現場！

【慢慢讀，詩】詹佳鑫／偶遇——記馬祖福澳運動場六歲男孩

相關新聞

憂鬱會殺了我們的孩子！吳鳳新書談教育，為孩子找回「快樂」DNA

許多人被問道希望自己的孩子長大後成為什麼樣的人時，心中可能出現數十種不同的答案：聰明、乖巧或成功等美好的願景。而吳鳳面對這道問題時，他給出的答案是：「快樂」。他認為自己教育的過程中，孩子的快樂永遠擺在第一位。吳鳳常在臉書上分享，自己近幾年來最大的變化就是有了兩個女兒，與女兒聊天時，常常問她「是不是快樂？」「哪些事讓妳快樂？」

生命的禮物無處不在！曾寶儀：只是你準備好睜眼看見它了嗎？

曾寶儀兼具主持、歌手、演員等多重身分的全方位演藝工作者。大學畢業後進入電視幕後工作，師事張小燕，從助理主持正式跨到螢光幕前，曾榮登暢銷女歌手，也參與戲劇演出，主持眾多節目，出版過暢銷書《50堂最療癒人

林博華／體會經濟學的思考方式──讀《愛上經濟》

一個談經濟學的愛情故事，也極富教育意義 市場是一隻「看不見的手」，而資本主義也有一顆「看不見的心」，規律地跳動著，默默在改善人類的生活。 現代社會標榜金錢萬能，人們也因此變得汲汲營營。何謂企業責任

廣告導演盧建彰最新詩集《失去愉悅的逾越》凝鍊創作起源與親情

「我是先寫詩，才寫文案的。」廣告導演盧建彰寫給父親與女兒的詩作選。

大師兄火葬場報到！新書《火來了，快跑》看火化爐後的人生百態

原本在殯儀館擔任接體員的大師兄，離開零度以下的冰庫，調到千度高溫的火葬場。新書《火來了，快跑》便寫出火化爐的後台故事，再次以大師兄幽默輕鬆又溫馨的敘事風格，為讀者揭開火葬場的神秘面紗。

《如果理想生活還在半路》伴你找尋一直都存在的生活小確幸

文／柯采岑 拉麵，我心有偏愛 我本就嗜吃，熟悉友人都知道，我非常喜歡吃拉麵。 尤其在心有委屈，精神疲憊之時，心裡想到很深的安慰，就是造訪拉麵店。想到撲面蒸騰的熱氣，拉麵湯碗浮出的深淺油光，鑽進一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。