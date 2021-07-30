廣告導演盧建彰最新詩集《失去愉悅的逾越》凝鍊創作起源與親情
成為王牌文案、金獎導演之前，盧建彰寫詩；寫出動人句子、瘋傳文案之前，盧建彰讀大量的詩作。他說，「我是先寫詩，才寫文案的」
文案是他用幾十年的詩句創作精鍊而來，最新出版詩集《失去愉悅的逾越》，收錄他225+首令人腦洞大開的呢喃、洞察與愛，詩，是他以最簡練的文字表達出最失意、最詩意、最含金，也是包藏最深／最真／最無所遁藏的感情。（編按）
文／盧建彰
■■ 雲端連線
願願玩紙飛機
用的是阿公教的方法
阿公在天上看
紙飛機一直一直
飛上去
探出雲層 穿過風雨
對阿公笑瞇瞇
＋＋＋
■■以眼還眼
運動時
大汗淋漓 欲仙欲死
披頭散髮 氣喘吁吁
躺在地上 視線模糊
女兒過來，手拿紙
「爸爸，你看我做的」
本來想敷衍了事
隨口應句「好棒噢」
後來認真看
因為我希望
等我以後復健時
也有個認同的眼神
儘管我現在這麼想
也沒有個保證啊
她以後可能根本也沒空
只是
一個眼神換一個眼神
現在我不看她
以後她不看我
現在我看了她
以後她不看我
也會想我
＋ ＋ ＋
■■願這樣和我說
願說，「有時候果果會做夢，發出嗯嗯聲音，抖一下。」
「對啊。」我漫不經心地回答。
「我有時候也會這樣，睡覺時以為骨頭人在我的腳下，
但是那不是真的，是我想的。」
「那你會怕嗎？可以跟把拔說。」我很心急地回她。
「會怕啊，但是把拔⋯⋯
你不會一直在我旁邊
我要自己想辦法。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言