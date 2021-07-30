廣告導演盧建彰最新詩集《失去愉悅的逾越》凝鍊創作起源與親情

文／盧建彰

■■ 雲端連線

願願玩紙飛機

用的是阿公教的方法

阿公在天上看

紙飛機一直一直

飛上去

探出雲層 穿過風雨

對阿公笑瞇瞇

（圖／盧建彰繪製，有鹿文化提供）

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■■以眼還眼

運動時

大汗淋漓 欲仙欲死

披頭散髮 氣喘吁吁

躺在地上 視線模糊

女兒過來，手拿紙

「爸爸，你看我做的」

本來想敷衍了事

隨口應句「好棒噢」

後來認真看

因為我希望

等我以後復健時

也有個認同的眼神

儘管我現在這麼想

也沒有個保證啊

她以後可能根本也沒空

只是

一個眼神換一個眼神

現在我不看她

以後她不看我

現在我看了她

以後她不看我

也會想我

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■■願這樣和我說

願說，「有時候果果會做夢，發出嗯嗯聲音，抖一下。」

「對啊。」我漫不經心地回答。

「我有時候也會這樣，睡覺時以為骨頭人在我的腳下，

但是那不是真的，是我想的。」

「那你會怕嗎？可以跟把拔說。」我很心急地回她。

「會怕啊，但是把拔⋯⋯

你不會一直在我旁邊

我要自己想辦法。」

●本文摘選自有鹿文化出版之《失去愉悅的逾越》。