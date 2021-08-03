厭世到不想再努力時怎麼辦？度過低潮期的3種方法

文／柳韓彬

突然間覺得什麼都不想做，那就是低潮來臨。我相信多數人都有過這兩種狀況：狀態好的時候就算事情再多，也能享受這種充實忙碌的人生；然而當低潮來臨時，所有事情就變成壓力罩頂，只好勉強自己一邊埋怨，一邊機械化的做著手上的事。你的腦袋一片混亂，後悔著「真希望不要想那麼多，乾脆卯起來休息好了」。這時也是最容易中途放棄、破壞常規的時候。那麼當低潮來襲時，該如何克服呢？

首先最需要做的就是，不要因為負面情緒而大驚小怪。無力感可能降臨在任何人身上、任何時候、任何情況中，我會把低潮當作周期性來訪的事件。所以當低潮來襲時，心想「又是你、你又來了」，如此乾脆承認它的存在。「What you resist,persists.」(凡你抗拒的，就會持續)，面臨低潮時，必須警惕不要陷入「為什麼又這樣？為什麼是我？明明別人都很順利！」等負面迴圈，更要避免把事情看得太嚴重。

順利克服無力感和低潮的訣竅

有3種方法可克服周期性的無力感和低潮期：

1.不是低潮，而是離峰期：

我把低潮稱為「離峰期」。雖然只是小小改變稱呼，但語言帶來的意境和影響力很大。一聽到無力感和低潮，難免會具有負面意義和擺脫不了的情境；但是稱為「離峰期」，就表示既然有離峰，就會有尖峰。如此一來等於告訴自己：「不用緊張，我只是暫時性碰到熱度較低的時期，但活力充沛的日子很快會再次來臨。」也不要因為身邊的人對你說：「怎麼不像之前那麼積極了？」而感到沮喪，可以回答：「我最近只是剛好碰到非尖峰期啦！」任誰都有低潮，但選擇度過這個難關，迎接下一個熱情尖峰期；還是選擇被低迷席捲，放棄一切？皆是取決於你自己，只要換個說法，就可帶來心境的扭轉。

（圖／Unsplash）

2.減少事情的份量：

離峰期來臨時，最好能減少事情的份量。有的人會用正面對決的心態，刻意更認真更拚命想去克服它，但是光靠著熱情或「初心」就能順利跨越的話，那就不是低潮了。

重點在於有彈性、有節奏的去駕馭低潮。當大浪來襲，不是捨命應戰，而是放掉力氣，適當融入。狀態好的時候多做一點，狀態不好的時候少做一點，嚴重低潮時就做得再更少一點，記得嗎？重要的是不放棄。假設你的常規計畫裡包括每天讀書，當你處於離峰期，一樣就坐在書桌前翻開書頁，但改成只要唸完章節的標題就闔上書本，而不是強迫自己燃起鬥志硬吞下去。完全不做，會變得更不想做，只會讓低潮持續更久──切記，可以少做，但不能不做。

3.不要恐慌，充分休息：

當低潮來襲，決定減少事情的份量並休息時，不要覺得恐慌，把神經放粗一點、好好休息吧。我的個性是什麼都不做的話會感覺不安，所以這部分我也還做得不夠好，但我知道「有計畫的休息」是必須的，就如同前面章節提過的，能達到充電效果的休息就是好的休息，而不是空虛的度過時間。

產生想要拋棄一切的厭世感

人們出現厭倦感的原因大致分為兩個：一是為了目標，必須犧牲現在的快樂；二是努力過後卻沒有獲得想要的結果。冷靜想想，成果本來就不一定會和努力成正比。我努力的比別人更多，但別人就是比我更快達標；我比別人更用功，但考上的是別人不是我。這些情形在所難免，所以我前面也提過，抱持著破釜沉舟的決心未必能有盡如己意的結果，「沒達成目標絕對不行！無論用什麼手段一定要成功！失敗的話就完蛋了！」──如果帶著這種執念去追求目標，往往會導致你的人生痛苦不堪。

的確有時我們必須賭上一切，為了目標全力以赴，例如準備升學考或國家考試等大考。但是不能一概用這樣的心態去肩負人生中大大小小的目標，就算犧牲現在的快樂去達成了，也只有那一瞬間感到滿足而已，在走到目的地之前，往往會遭受喪志或疲憊的折磨。

目標只不過是方向鍵

目標是為了指引正確的行動方向而訂立，而不是為了折磨現在的生活。但是我們可以看到有很多人盲目追求目標，掙扎不出泥沼。最理想的狀態是，你的願望能轉化為具體可行的目標，同時也能夠享受追求的過程。

書名：《原子時間》 作者：柳韓彬 出版社：寫樂文化 出版時間：2021年8月3日

得到夢寐以求的東西而欣喜若狂、達到預設的業績數字、賺到相當的金錢⋯⋯不論是哪一種，這份愉悅感很容易消失殆盡。只因現代人對於努力追逐想要的東西已經上癮。這不是比喻，就是字面上的意思──成癮。因而我們應該把焦點專注在感受內心真正的滿足，而不是數據化的目標上。例如我的生活更充實，昨天辦不到的事情今天成功了，這些就是內心的快樂。

多去感受「我今天做到了」所帶來的滿足感。採取行動後，保證你可以做得到的是「行動」本身，而不是「最終結果」；專注在行動當下，能夠帶來即時的滿足，不會衍生無謂的痛苦。試著分辨感官快樂和心靈快樂的差異吧！

●本文摘自 寫樂文化出版八月新書之《原子時間：奇蹟的晚間4小時，改變人生、收入翻倍，社畜獸醫的時間管理實證》。