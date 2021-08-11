斜槓獸醫告訴你，如何做喜歡的事來賺錢

文／柳韓彬

從電影系到獸醫系

直到高三前，我的夢想都是當舞台劇演員。

我永遠無法忘記學生時期第一次在小劇場看到的舞台劇。不同於去電影院看電影，我會覺得銀幕裡的世界和我有所隔閡，但劇場不是，在那一場演出中，演員飆了一場發怒的戲，力道深深震懾了坐在觀眾席最後一排的我。

國三時，我在沒有學長姊和學弟妹加入的情況下，和同學一共三人聯手創了戲劇社，更參加青少年舞台劇節。劇本是我寫的，主角是我演的，我親手貼上壁紙，掛上背景道具，站上了舞台。站在所有細節都由我掌握的小世界，我暗下決心要當一個在舞台上實現想像世界的人。

所以我高三時申請戲劇電影系作為第一志願。在最終一場面試，考官之一是我很尊敬的演員兼教授，看到他，我簡直變身為看到偶像的粉絲！但是教授面試我的時候，提出的問題讓我深感衝擊：「除了演戲之外，妳有沒有其他喜歡或擅長的事？喜歡演戲和把演戲當作職業是兩回事。」這番話聽起來，彷彿就是不讓我過關的意思。最後我沒考上，還埋怨了教授好幾天。

後來我決定重考，有了再次選擇主修科系的機會，我不斷回想教授說的話。「除了演戲之外，有沒有其他喜歡或擅長的事？」想了又想，我喜歡動物，也喜歡無微不至的照顧別人，於是我選擇獸醫系，花了一年時間認真唸書，最後考上獸醫大學，成為獸醫。

夢想不一定要變成「職業」

也許有人認為我放棄夢想，與現實妥協而選擇了獸醫的職業，我一開始也是這麼認為，甚至於當我在舞台上遇見戲劇系本科畢業的人們，還會感到忌妒。我很羨慕他們達成我所無法觸及的夢想，並因此感到氣餒。有一天，在劇團表演時我聽見工作人員對我說：「以一個獸醫來說，妳算演得很好了。」我無法反駁，只能用緊張的聲音回答「謝謝」。

但是當我開始建立晚上計畫、把每日的晚間完全變成自我發揮的時刻，我產生了一步步實現夢想的信心，想法也改變了。如今，我並不是放棄夢想與現實妥協，而是同時抓住了現實與夢想。我理解一件事，並不是非得要把夢想變成「職業」才叫達成夢想。也許別人可以隨意定義我，但我現在已經不在意了。

成立上班族劇團「極軟骨」的崔志郁先生，是一位標準的上班族，他所帶領的劇團成員也都是平凡的上班族，有畢業於法律系的律師、在律師事務所工作的人、公務員、補習班講師等各種職業的人。他們白天在各自的工作崗位上盡責，到了晚上7點，便聚集在練習室準備表演。團員們的共同點是他們大多曾經想當全職演員或戲劇策劃人，有段時間投入全部的時間精力，以戲劇相關工作為職志，只是後來因為不同原因各自選擇了其他主業。崔志郁說，可能有人會說他們與現實妥協，把原本的戲劇夢轉化為業餘興趣，但與現實妥協這件事說來輕鬆，實際上絕對不容易做到，為了同時抓住夢想與現實，需要無比艱辛的努力。

擁有雙重跑道的人生並不輕鬆。讀獸醫大學時，一邊唸書一邊跑劇團的滿檔生活消耗我大量的體力，當時，我動不動就把「好想隨便選一邊就好」掛在嘴上，但這不是我的真心話。無論是獸醫大學的學校生活也好，我夢寐以求的劇團生活也好，我都非常喜歡，哪一邊都不想放棄。

就如同現在一邊在職場工作，一邊堅持各種或大或小的夢想，此刻的心境也是如此。即使有時會有身心疲憊、什麼都不想管只要休息的感覺突然湧現，但我仍然覺得，可以同時做好幾種事情的人生，真的很幸福又令人興奮。

每天都期待睜開眼睛展開一天的生活──我知道不是每個人都能擁有這種幸運。

要實現夢想，不是只有把它當作第一職業才能實現，即使我無法成為精通某個領域的頂尖專家，我依然持續在所有能夠帶來快樂的事情上努力。對於想要做的事情，我的「慾望」與「付出」是同等比重，也因此，我已經不是當初那隻茫然亂竄的無頭蒼蠅了，而是將生活過得篤定又滿足。

（圖／Pixabay）

我演舞台劇也當導演，更成為YouTuber

過去提到副業時，我首先想到的是下班後去當代駕或清晨送報等工作，但現在不一樣了，會多考慮做自己真正喜歡的事情。一開始只是想，下班後可以做點什麼有趣的事？後來進而變成「可不可以用我喜歡的事情來賺錢呢？」

我漸漸在舞台劇和電影中演出並獲得片酬，有時也親自掌鏡拍攝電影。一開始只當作興趣，利用在大學社團學到的演技來增加收入，後來在電影拍攝現場待久了，看著看著，偷偷學到了許多寶貴的方法，抓到拍攝和剪輯的竅門；也多虧了這些拍片和編輯影片的能力，我現在還能透過自己拍YouTube影片增加收入，成為以興趣為起點來賺錢的「興趣創業者」。

現在你已經擁有名為「工作」的安全裝置，有基本收入作為保障，即使興趣無法立刻為你賺大錢也無妨，只要抱著「我喜歡」的心態，就能利用晚上時間一步步挑戰創造副業。不要小看年輕時開始的這些第二或第三種工作，到了六十歲之後，也許能夠養活你也說不定呢！

●本文摘自 寫樂文化出版八月新書之《原子時間：奇蹟的晚間4小時，改變人生、收入翻倍，社畜獸醫的時間管理實證》。