蔣勳／寶儀平安──《人生最大的成就，是成為自己》推薦序

文／蔣勳（作家、詩人、畫家）

寶儀平安

我大概有二十年沒有看電視了，所以我認識的曾寶儀不是電視上的曾寶儀。

我認識的寶儀總是在池上，在秋收時分，她站田中央，背後是一片175公頃即將收割的金黃稻田。無邊無際的黃金稻穗，在陽光裡閃閃發亮，或隨微風搖曳，或在早來的東北季風呼嘯下伏仰飄拂。

稻田後面是連綿不斷高聳陡峻的中央山脈，雲嵐在峰巒間繚繞變滅，如此巨大壯麗，又如此如夢幻泡影，這是我認識的寶儀的生命背景。

連續幾年的秋收，寶儀都擔任主持人。恰如其分地介紹活動的開場，恰如其分地介紹參加演出的團體，雲門舞集，優劇場，桑布伊，阿妹，陳建年⋯⋯

「恰如其分」是一種修行，從容不迫，不誇張任何人事，也不冷落任何人事。

寶儀在我不熟悉的演藝圈，有演藝圈不為外行人知的艱難修行吧。

「寶儀主持得很好。」我由衷讚美。

「她是有名的主持人啊⋯⋯」聽到的人覺得我或許孤陋寡聞吧，便介紹了寶儀在電視上主持的一些節目。

我想到的不是電視，我是在想，要有如何安靜的修行，可以站在中央山脈前面，站在175公頃的黃金稻穗前面，站在池上秋天瞬息萬變的風雲前面，這樣篤定，恰如其分地主持一場天地間眾生的聚會，不像是藝文娛樂，其實每一次秋收，我都覺得有日月山川的神靈齊聚，如維摩經裡說的一場不可思議的歡喜法會，我想：寶儀在法會裡也會如此恰如其分吧。

很少人會贊同把藝文娛樂的演出比喻為「法會」吧⋯⋯

我確實如此想，想到維摩詰要用法力把居室的空間弄大，安排坐次，可以容納更多人參加，想到文殊師利如何帶領一群喜孜孜的群眾踴躍前來，想到維摩詰稱疾臥在病榻，想到文殊開口詢問：「你為什麽生病了？」

想到維摩詰驚人的回答：「從痴有愛，則我病生。」

每一場表演都像一場法會，每一場法會其實也是一場表演。

因為痴愛，所以病了。

維摩詰的回答似幻還真，像脫口說了心事，又像按著劇本唸的台詞。

書名：《人生最大的成就，是成為你自己》作者：曾寶儀出版社：天下生活出版時間：2021年1月13日

寶儀那時在哪裡？

寶儀常時在演藝圈，在舞台上，是按照劇本唸台詞？還是忽然脫口就說了心事？

我在秋收的現場，多次覺得寶儀說著很深的心事。

有時候秋收連著三天，第一天大太陽烈日灸曬，地板火燙，舞者赤足都被燙傷，第二天，所有人準備再抗烈日，結果刮大風下暴雨，我把自己包得緊緊的，頭臉都是水，眼睛有點睜不開，卻聽到寶儀用很安靜的聲音說：「看一看，雲在山頭上升起來了⋯⋯」

是的，有風起雲湧的時候，有風停樹靜的時候，生命無常，修行或許就是恰如其分通過那一次一次的無常吧⋯⋯

寶儀寫下她生命中許多無常，囑我為序，我認識的只是秋收時的寶儀，不宜多說。曾經在池上秋收隨她的聲音指引，看到風停、雨止、山靜、雲閑，知道一切無常也都會平安。

寶儀平安⋯⋯

蔣勳2020大雪後2日於知本清覺寺

●本文摘自天下生活出版之《人生最大的成就，是成為你自己》推薦序。