東大生必讀書！《思考的整理學》從有技巧的「遺忘」談起

文／外山滋比古

思考的整理，就是有技巧地遺忘

經典是穿越讀者層層的遺忘而誕生的，積極的、有技巧的遺忘，就是在自己的腦中進行經典化的方法。

現在，大概只有專門研究近代文學的人，才知道島田清次郎這位小說家吧！他轟動一時的代表作《地上》，至今更是鮮為人知。

如果從日本大正時代（一九一二～一九二六）的文藝青年的眼光來看，島田清次郎無疑是一位天才型作家。而今呢？才過了六十年，他就幾乎被世人遺忘了。當時的人反而對夏目漱石的文字抱持懷疑態度，批判的聲音也不少。而今，夏目漱石的作品晉升為國民文學，在近代文學中的地位也幾乎無人能比。

若身處在大正時代中期，應該完全料想不到現今的發展。流行會使人錯亂，「現代」永遠是最不可解的時代。我們很清楚古代的歷史，不會做出太離譜的判斷。然而，每一件現代事物，我們都可以直接聽聞，但身處其中卻完全搞不清楚。明明覺得已經了解，卻又會做出錯誤的判斷。

未經時間考驗的東西沒有價值

文學史家深知這點，大部分的史學家都不敢碰觸現代史。當然還是有人嘗試研究現代文學史，然而通常研究都會停留在三十年或五十年前的時間點上。

即便如此，史學家在面對新事物時，一定會加上慣用句：「這些作家與作品尚未經過時間的考驗。這未經深思的批判，務必謹慎以對。」

在這背後有數不盡的失敗例子。為什麼眼前應該最清楚的事物我們卻往往看不透？原因之一是，一直以來我們都是透過「流行」這副有色眼鏡看待眼前的事物。當每個人都戴上相同的眼鏡，我們便很難注意到這只是一時的。透過這副眼鏡，就算有新事物出現也看不出來，即便看到了，也是經過扭曲的奇怪影像吧！總之，就是看不出新事物的真正價值。

另外一個原因是，太新鮮的事物經常不是以其原本的面貌呈現在世人眼前。木工不會拿剛砍下來的木頭蓋房子。剛砍下來的木頭看起來不錯，卻無法用作建築材料，因為等它乾燥後就會彎曲。以木材來說，剛砍下來的樹木就是所謂「虛假的姿態」，如果不先花時間讓它變形，就無法拿來蓋房子。

（圖／Unsplash）

事物的價值不會立刻浮現

關於新的文學作品，也是同樣的道理。作者剛出爐的作品就如同剛砍下來的樹木一樣，就文學史而言，要拿來當建築材料還嫌太新，必須讓這個作品經過「時間的考驗」，吹風、乾燥才行。

隨著時間的經過，多多少少會產生風化作用。細節部分一一脫落，新的性格慢慢成形，這就是經典化的過程。古今中外，大概沒有任何一部古典作品，其意義與精神會與一開始的原稿完全相同。每件作品經過時間過濾，該脫落的部分自然會逐漸剝落。

經過時間的篩選，有些作品湮滅消失了，例如，島田清次郎的《地上》在發表時吸引了社會大眾的目光，然而不到半世紀之後，就完全被遺忘了。而保留下的，就和木材一樣，經過吹風、乾燥，樣子也與剛砍下來時截然不同了。

喬納森．斯威夫特的《格列佛遊記》是十八世紀的創作，本來是對當時政治現況的諷刺小說。不過，到了下一個世紀，了解其中諷刺意味的讀者愈來愈少，而且隨著時代的演進，令人不明白的地方也愈來愈多。原本的諷刺意味快速的風化，最後，已經沒有人把《格列佛遊記》視為諷刺小說了，這個作品有可能就此被世人遺忘。

然而，讀者卻以全新的角度閱讀，那就是把這部小說化為寫實童話。隨著這樣的變化，《格列佛遊記》起了經典化的作用。當政治的諷刺意味消失之後，讀者層反而拓展到全世界。

遺忘正是去蕪存菁的好方法

所謂「時間的考驗」，是指經歷時間的風化作用。風化作用換個詞，就是遺忘。經典是穿越讀者層層的遺忘而誕生的。作者自己無法創造出經典。

通過遺忘的過濾器時，大量的事物消失不見，而這也是大部分事物的命運。只有極少數可以通過考驗，並以經典的姿態重生。若想擁有持續性的價值，遺忘的濾網肯定是避免不了的難關。

這個難關不會對五年或十年的新事物起作用。經過三十年、五十年之後，遺忘才會開始發揮威力。就算擱置不理，只要過了五十年，木頭自然會浮出水面，而石頭自然會沉入水底。

如果這算是自然的經典化作用，應該也有些東西是透過人為的經典化作用而形成。自然的經典化需要長時間考驗。雖然擱置不理也會自然產生經典化作用，但也有可能窮盡一生都不會完成。難道沒辦法讓作品在更短的時間內通過時間的考驗嗎？

如果沒有特別努力，經典化可能會花上三十年或五十年的時間。若想縮短這段時間，靠著積極遺忘就能辦到。不依賴自然的遺忘過程，而是積極、努力的忘記。如前一章節所提到的，不斷整理頭腦，讓頭腦容易遺忘，這樣大概就能顯著縮短遺忘的時間。

（圖／Unsplash）

遺忘是經典化的里程碑

一時的想法在當下看起來非常了不起，不過，那樣的想法就像剛砍下來的樹木一樣，必須盡快抽乾水分。就像是做筆記，只要寫下來就會感到心安，感到心安就容易忘記。過一陣子之後再回頭審視，只不過經過短短的十天、半個月，記憶就開始腐朽了。連自己都不懂為什麼當初要大費周章寫下這些筆記內容。這就是風化進行的結果。

把可用的內容謄寫到筆記本上，這些就是通過第一次考驗的內容。同樣的，過一陣子再回頭檢討這些內容，就會再發現一些無聊的東西，也就是第二次時間的考驗。

通過第二次考驗的內容就再謄寫到前面提過的超筆記本上。就像這樣，分辨、保留不變的東西；另一方面，易變的部分就要徹底遺忘。

遺忘是經典化的里程碑，所以說最好要學會遺忘。若想快點在個人的腦中建立經典、不變的思想，遺忘也可說是最重要的方式。

整理思考時，遺忘是最有效的方法。如果交給自然篩選，要處理一生中所發生的事情，會耗費掉太多的時間。用剛砍下來的木頭來蓋房子，不管蓋幾棟，都將熬不過時間的風化作用。

成為遺忘高手，不斷的忘記。如果能以自然遺忘的數倍速度進行，那麼歷史上花了三十年、五十年的經典化整理過程，便能在五年或十年之內完成。強化時間、加速遺忘，就是在自己的腦中進行經典化的方法。

那些經過經典化作用的個人興趣、想法，應該就不容易消失。

所謂思考的整理，就是學習如何有技巧地遺忘。

●本文摘自究竟出版之《思考整理學：最多東大生、京大生讀過的一本書！》。