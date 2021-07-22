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以閱讀蓄積能量，在這魔幻之夏持續前進

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／udn讀書吧）
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疫情襲來的夏天，人們彷彿從常規世界進入了充滿魔幻且不真實的夏天。各種好壞消息紛紛擾擾，迎面而來。因應政府宣導，全國民眾減少外出，許多商業活動無法維繫往日榮景。企業為求生存，或有斷尾求生或有祭出無薪假、裁員等因應措施。各種疫情相關新聞更是頻頻傳出，大家心中惶惶不安，即便是今天能安穩上班，但誰知道下一刻被裁員、被迫放無薪假的會不是會自己！如何宅家宅心是我們面對自己的首要課題。

「udn電子書」力挺居家閱讀，期望在疫情下的不安時代，透過閱讀讓大家心靈充電、蓄積能量，在此期間強化內在，保持前進的節奏度過這魔幻之夏。因此，萬本電子書、雜誌、報紙等有優惠活動，同時還推出「0元電子書專區」，提供讀者免費體驗。

讓我們抱持正向面對不安，只要持續蓄積動能，當全球疫情解封時，就是我們準備好再次回響世界的時刻。馬上到udn電子書挑一本好書，度過這場魔幻之夏

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