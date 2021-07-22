以閱讀蓄積能量，在這魔幻之夏持續前進

性欲可以是自發性的，也可以是許多生理及情感刺激交互作用的結果。也就是說，性欲可以是自發性的，也可以是反應性的。這個模式還確認了一點：對許多女性來說，親密感是一個非常重要的性元素。

2021-07-21 22:00