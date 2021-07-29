林博華／體會經濟學的思考方式──讀《愛上經濟》

一個談經濟學的愛情故事，也極富教育意義

市場是一隻「看不見的手」，而資本主義也有一顆「看不見的心」，規律地跳動著，默默在改善人類的生活。

現代社會標榜金錢萬能，人們也因此變得汲汲營營。何謂企業責任？政府該不該立法規範商業行為？企業出走了，失業勞工怎麼辦？這本書探討包括薪資、環保、教育、行善的方法、法律規範、社會犯罪等爭議性的主題，在對與錯的灰色地帶，在愛與矛盾的感情世界中，或許沒有標準答案，卻絕對能幫助你思考。

文／林博華（經濟新潮社總編輯）

《愛上經濟》這本書從初版至今，竟然已快要二十年了，由於獲得許多讀者和年輕朋友的喜愛，站在編輯的立場，是既歡喜又感激。

這是一本以愛情故事為包裝，來探討經濟學的書。作者羅素‧羅伯茲（Russell Roberts）創造了一個簡單有力的架構：男主角山姆是個經濟學老師，崇尚自由經濟；女主角羅拉是教英國文學，她認為企業應該負起道德責任，政府更有責任保護勞工、消費者的權益；由於兩人觀點的不同，爭辯當中不時擦出智慧的火花。書中提到了好幾個令人回味無窮的主題。

一開頭，兩人爭論著開車是否應該強制繫安全帶或安裝安全氣囊（雖然此點在各國已有定論，也都強制實施，但讀者不妨參考一下書中的說法，畢竟安全帶、安全氣囊是自由／強制論爭的經典案例），還有山姆提到，他父親對於政府強制規定房屋的陽台要加裝欄杆，憤而抗議，因為加裝欄杆雖然可以防止小孩子不慎墜落受傷，但這其實剝奪了父母教育小孩自己注意危險的機會，剝奪了讓小孩自己對自己負責的機會——他認為四呎高的陽台，對於教育小孩審慎面對危險，可說是恰到好處。然而政府的強制規定，則是把所有的成人都當作小孩子。這樣的觀點或許不是每個人都同意，但提供了一個很好的思考起點。正如書中所說：「你愈限制人們的選擇，就愈剝奪了他們的責任感，儘管你只是想幫他們而已。」

書中另一個主題是關於自由貿易，也就是企業外移到其他國家設廠的問題。羅拉質疑這樣的企業不負責任，不應該關閉工廠。然而，如同書中所說的，如果我們不光只看因關廠而失業的勞工，也想想他們子女的可能發展，或許我們不必那麼悲觀——許多新的企業、新的商業模式將可能出現；硬是把這些企業留在國內，很可能就把他們逼死了；如果一味保護企業，這些企業的競爭力將會越來越弱。

當然，某些產業會受到更激烈的競爭，或許他們會變得更強，也許他們會退出市場，但是這樣一來就會釋放出勞動力，新的產業也可能誕生，他們的下一代可能有新的生活樣態。羅素‧羅伯茲的另一本書《貿易戰爭：誰獲利？誰受害？解開自由貿易與保護主義的難解之謎》（The Choice，經濟新潮社出版），就深度探討了產業發展、貿易、關稅、就業機會等問題，對於想了解國際貿易的讀者，是很棒的入門書。

還有，書中提到把經濟體系比喻為熱帶雨林，也就是一個「複雜系統」（complex system），並舉了黃石公園的例子：由於公園裏的狼群時常危害人類和其他動物，當局曾設法減少狼群的數量；三十年後，狼群絕跡了，然而糜鹿卻不斷增加，其結果雖然遊客非常高興，但是糜鹿的食物漸漸不足，牠們開始吃楊柳和白楊，而使得依賴這兩樣植物維生的海狸瀕臨絕種。當局後來又開始引進狼群，試圖恢復均衡。

書名：《愛上經濟》作者：羅素．羅伯茲Russell Roberts 出版社：經濟新潮社／城邦文化出版時間：2021年6月5日

這個例子充分說明，一個有機的系統當受到外力影響時，其結果很少是單一的；經濟體系也是一樣，一個干預政策下去，一部分人受惠了，可能另一個族群會受害，而且可能要一段時間之後才會顯現出來。羅素‧羅伯茲的另一本書《價格的祕密》（The Price of Everything，經濟新潮社出版），便探討了經濟大師海耶克「浮現的秩序」（emergent order）這一偉大觀念，例如經濟體系（或市場）如何透過「價格」的引導，讓市場中的每個人可以獲得資訊並做出決策：每個人追求自利的動機，就足以使經濟成長；政府插手干預經濟，往往會扭曲了價格訊息，並造成不公平。

更令人浮想聯翩的是，書中提到邁蒙尼德所說的慈善行為的八個層次，這是值得深思的。還有第十三章「遊戲規則」引述到哲學家諾齊克的「夢想機器」（又名「經驗機器」），民國一一○年學測的國語文寫作能力測驗就出到這個觀念，雖然在本書中只是白話版的詮釋，卻能鞭辟入裏，把重點活生生地表達出來。

天下沒有白吃的午餐，人間充滿不公平。然而，超越個人觀點，設法從體系、制度來看社會及世界，則是經濟學家的獨特之眼。一件事對個人或許覺得不公平，但是從制度面來看或許不然；要談公不公平，要看制度本身是否公平。自由經濟標榜不干預，希望人們能獲得最大的自由，相對來說，這樣的自由也需要有尊重別人的胸襟做為基礎，這是本書的弦外之音，希望讀者能從中體會人生的複雜與美好。

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化 所出版之《愛上經濟：一個談經濟學的愛情故事（暢銷紀念版）》，請勿轉載。