資產如同旗下選手：是教練重要，還是選手重要？

文／金勝鎬

對於足球比賽的勝負有個爭論點：究竟教練的角色和選手的角色哪個比較重要。從球隊比賽的特性來看，教練的重要性毋庸置疑。2002年韓日世界盃，以及最近在越南擔任教練的朴恆緒的活躍表現上證明了一點：一樣的團隊成員，在換了一名教練之後，榮獲了卓越的成績。

優秀的選手要發揮技能，需要有遊刃有餘駕馭戰略和戰術的教練，調整球隊內部的角色，讓選手發揮應有的能力。他要決定哪個選手什麼時候進場、什麼時候退場、要在哪個位置與對方的哪一名選手交手。因此球隊的實力會隨著教練的判斷而發生變化。

資產的投資也是一種團隊競賽。韓國的投資比起資產分配（asset allocation） 更傾向於只關注投資的部位，有很多關於投資何種商品的研究和資訊，相反的，對如何分配資產卻興趣缺缺。這如同組好了一支球隊，但沒有教練（資產分配），選手（部位）全都上場做前鋒，而守門員也分擔了前鋒的功能，無人守球門的情形一樣，甚至主要選手或候補選手全都上場了。

每筆錢都有自己的故事

資產本來是寫著擁有者的名字，是屬於一個人的，但也是各個不同的錢，正如同一支球隊，選手卻有多名一樣。因匯集金錢的過程不同，所以金錢裡面也有欺生的。有的錢叫做本金，有些是來自外國的傭兵─美元和人民幣。而且各自的合約期限也不一樣，有的是將在1年之內出去的錢，因為它是結婚預備金；有些錢會進來勾引其他的錢，因為要在3年內買房子；有些錢將一輩子做土地爺，因為它會存活到最後，成為退休金和遺產。

每筆錢都有它自己的故事、目的和期限，因此在投資之前必須先訂定，並透過資產分配來計畫要在何處、以何種方式來投資比較恰當。若沒有認真地思考這個過程，那麼就像沒有教練就上場比賽的球隊一樣。無論何種比賽，都需要團隊合作，只有一、兩人的球技表演很快就結束了。再偉大的選手，也不能獨自防守、傳球、帶領比賽，否則不用猜比賽一定會輸。

建立自己的有價證券投資組合

所謂資產分配，就是以現在的資金，根據它的目標或承受風險能力（risk tolerance）以及投資期限來分配後，訂定投資的方向。資產的種類隨著政治、社會的條件而帶來收益率或風險性的變動，因此要避免集中在特定資產上的風險，要創造符合投資者目標的資產組合，這就是有價證券的投資組合（portfolio）。每個投資者的年齡和收入都不同，使用計畫和預期收益也不一樣。

（圖／Unsplash）

第一，檢視自己的財務狀況。第二，確認投資的目的。第三，設定風險承受度。要將這些變數考慮進去，根據投資項目來分類。

企業的基金管理者，可能認為資產分配比投資更重要。因 資產分配若做得好，投資反而變得更容易。比起個別投資項目的選定、買進、賣出的時期，如何投資於何種資產更能創造大部分的收益。

但是現實的投資世界，只見選手不見教練，忘記資產分配價值的重要性，只尋找該投資哪種項目，於是時常出現失誤。無論是何等優秀的投資天才，也無法每次都預測成功，順利地買進賣出。唯有分配才是維持資產的根源。

書名：《金錢的秘密》作者：金勝鎬出版社：三采文化出版時間：2021年7月28日

建立自己的有價證券的投資組合時，首先要做的就是準確地確認和了解本人所投資的資金類型。正如你是教練，必須先認識自己團隊的選手一樣。每個選手的實力不一，優缺點也不同。同樣的，金錢的用途和耐心也都不一樣。教練要考慮安排哪個球員在前鋒，以何種方式讓幾名防守員上場。他必須根據對方球隊來計畫比賽，考慮除了守門員之外，該將十名球員的陣型分為「4-3-4」或「4-2-4」，還是「3-5-2」。資產分配不是將100%的資金全部投資在股票上，而是劃分為債券、房地產或儲蓄商品，需事先考慮各種資產可持久的時間，並設定每種資產的預期利益，這所有一切都是資產分配。

我認為在投資上，教練比球員更重要。簡而言之，做好資產分配是投資利益的全部。其實資產運用良好的基金公司，都具備明確的分配政策。運用資金的首要義務是不能有損失，如果沒有資產分配的策略，總有一天會失去所有，無論過去賺了多少，都可能一次全都消失。

盼望各位將全心關注投資產品的心，投入在資產配置當中。

●本文摘自三采文化出版之《金錢的祕密》。