怎樣算是成功投資者？靠股票獲利者的三個特點

文／金勝鎬

從股票虧錢的人比從股票賺錢的人更多，這恐怕是事實。在所有的資產市場中，普遍的現象是輸家比贏家多，所以富翁少窮人多。尤其是股票市場，虧錢者較多的原因是任何人都能自由地進入市場，而且可以用小小的金額投資。

大家每年都說經濟不景氣，但在2020年3月市場暴跌中，韓國證券公司客戶購買股票的存款，是近20年來史上最大的規模。從2月底的31兆增加到3月底的41兆韓元，增加了將近10兆以上，逼近韓國年度總預算的10%，以首爾的一棟公寓平均價格8.2億韓元來計算，此金額可購買5萬棟公寓。韓國人平均每戶家庭資產為4億韓元左右，這代表平均家庭中的10萬戶家庭，其全部的資金正在等待購買股票，可見規模之龐大。

存摺裡的錢如冰淇淋一樣地融化

但是這些資本並非都能獲利，其中有許多人會虧損，只有一部分的人能創造出利潤。會虧損的人特徵如下：

第一，他們只是跟著進入股市。第二，沒有購買的計畫。第三，資金的力量薄弱。奇怪的是，他們積攢財產的時候，像對待兒女那樣的愛惜、觀察，但投資的時候，卻像參加團體旅遊一樣只是跟著走而已。靠血汗賺來的錢，就這樣付諸流水了。

他們聽說這是股市百年不遇的機會，就想一口氣把所有的錢都集中起來，急忙地丟進去。一個月前從未想過股票，現在竟毫不畏懼地投入大筆金額。

沒有計畫、不做研究，全部的知識來源只有從財經頻道聽到的「高股息股票」和「認養股」，就憑這些消息便心急如焚、迫不及待地欲將全部的財產投入其中，比去挑別人的狗糧都沒誠意。像這樣在一天或一兩個小時內，就倉促地決定投資項目的人，只要有人在他耳旁嘀咕一兩句，便立刻把錢拿出來。

這樣的人當股價上漲一點，若賺了一年的銀行利息，便開心不已；但是當股票上漲更多時，等待的途中卻按捺不住只好跟著做；若股價又再下跌一點，就嚇得趕快停損賣出。起初的想法是如果股價跌至賣出的價格以下就買進，但是一旦下跌，想買也買不到了。

這樣的人不僅不會投資，連投機都不會，他們只是在扮演支付證券商手續費或增加交易量的角色而已，或者眼看著存摺裡的錢如冰淇淋一樣地融化了。而且這些積蓄的錢當中，有些是下個月要繳的大學學費或明年的結婚資金等。若用借來的錢做股票，甚至用兩三倍的槓桿原理來購買商品，那簡直就是與身後藏著刀子的勒索犯一起工作。若參雜了這些錢，最後連本來可以用來投資的錢也受到影響。

股票明天會上漲嗎？

猶如在一箱地瓜裡，只要有一顆爛地瓜，就會散發出惡臭，然後開始擔心整箱的地瓜一樣。因此就會向周圍自稱專家的人討教：「在支撐線上是否會有技術性反彈？明天股票會上漲嗎？」等類似愚蠢的問題，又聽取愚蠢的回覆，因為太心急了。

以這種方式應對股市的人，絕對無法從股票中賺到錢。即便偶然賺到了錢，那筆錢也會再次流入股市，最終與本金一起消失無影。股市對於將它當成賭場的人，會給予冷酷的懲罰，並沒收他們的財產。在股票市場上，清楚知道股票和股票交易來龍去脈的人，才能夠長期賺錢，他們是非常了解市場功能的人。發行股票的理由是，成立公司的人無法自己一個人募集所需要的資金，必須靠許多人共同募集，而股票是按照那投資金額分配的保證書。

起初該證書只是單純制定分配價值的紙張而已，但中間會出現一些人想買賣該紙張上面所記載的權利。隨著買賣的人增加，為了讓大家在一個地方和指定的時間交易，而設立了證券交易所（第一家證券交易所：阿姆斯特丹證券交易所，1602年由荷蘭東印度公司設立/ Verenigde Oostindische Compagnie, VOC*）。就是以共同投資來創立公司，並獲得股票分配，對公司抱有不同期望的人，在這期間買賣該權利。

*註：在阿姆斯特丹建立。目的是在印有VOC標誌的股票和債券上交易。

成功投資者的三個主要特徵

投資股票成功的人，具有三個主要特徵。

第一，他們將自己當作經營者。認為這是與別人一同集資所成立的公司，所以想仔細了解公司的本質。他們非常了解那是什麼樣的公司、會做什麼、又如何經營等。會密切查看會計帳簿和年度報告書，並懷著與經營者相同的心態，來了解公司在市場上的角色。他們把公司當作自己的存在腦海裡，不會被別人的評價或憂慮動搖。

如果我是經營公司的老闆，就不會聽信周圍人的謠言或專家的意見，賣掉自己的公司或放棄經營，我們在投資上也應該有同樣的態度。買進時相信自己的判斷，要抽離也是根據自己的判斷，不會隨著股價的變動而來回徘徊，因為他們知道水果要成熟是需要時間的。

第二，他們保有的金錢是優質的。成功人士的資金堅如磐石，這筆錢不會盤算立即的去向，長久安然地留在原位。這些錢聚集在一起，只打算一輩子扎根安居，並且只提供叫做「分紅」的餐食。當然也具有強大的凝聚力，不被欺生或威脅而屈服。有時那些錢還會在它自己的位子上當起主人，直到產生利潤 止，總是懂得悠然等候。

第三，會等待時機便宜買進。一個真正的投資者，不是清楚賣出的時機，而是買進的時機。買的時候便宜買進，賣出就更加容易了。能便宜買進很難，更何況是低點買進好股票。所以在選擇一個將會大獲成功但還在成長的公司時，必須要有長久忍耐等候的勇氣；而且要有勇氣在恐懼當中買進股價一下子暴跌的股票。當恐懼蔓延時，再績優的股票也能以低價買進。對他們而言，暴跌或蕭條反而是一種好景氣。這樣的投資人一生都會從股市中獲得美好的果實。

仔細想想，幾乎世界上所有的企業，都是以股份公司的型態運作，並年年成長。但為什麼大家將股票市場視為合法的賭場，或者是一場零和賽局呢？如果你之前在股市中只有賠錢，也沒嘗到什麼甜頭時，則請先自我審查一番，以上成功人士的三個特徵當中，是否有任何一個特徵符合自己。我想應該沒有。這樣的人即便與成功人士一樣，以同樣的價格買進同樣的股票，結果還是會賠錢。

真正的投資者，不會勸自己的親戚或朋友投資，或者給他們建議，因為他們知道反正退場的時候不會一起出來。

總之，完全以自己的資本、相信自己的人，才能在股票投資的市場中獲得成果。

●本文摘自三采文化新書《金錢的祕密》。