從貧窮移民到千億身價CEO，金勝鎬的投資原則和標準

文／金勝鎬

當比特幣不到100美元時，我聽到我大兒子因興趣而投資，之後以160美元賣出。這時我教導他「欲速則不達」的道理，凡快速得到的利益，最後都不是利益。即使後來因這投資賺了錢，但這些錢會再去追求類似的利潤，最後就會消失不見。雖然有人會說：「如果我能一下子賺到這麼多錢，就會立刻收手，那麼就可以逍遙一輩子啦！」但是一旦賺了那麼多錢，就會到處尋找這樣的投資管道，最後還是會失去全部的財產。這種意外的幸運，對一個企業家和投資人而言，如同吸毒一樣。

注射了這種毒品，絕對不會再對3%、5%的利潤感興趣，只會專注10倍、20倍、100倍的利潤，不斷地去尋找主力股或熱門股。相信自己的事業會一夕之間翻轉人生，一生都在尋覓投機事業，或者像金銀島投資、金礦、製藥股等一樣的彩虹雲。

這種幸運不是幸運，所以所有能快速達成的事或高利潤的事，我都與它保持距離。如前所述，我不會投資在任何傷害生命、不尊重生命的行業，也不參與。個人生命與所有的生命息息相關，如果我們隨便對待生命，大自然或其他生命也不會尊重我們，幸運會離去，健康、人也都離我們而去。

不投資是最糟糕的投資，資產要經常保持在投資的狀態。當然為了投資而待命的資本也算投資，但是沒有任何計畫或毫無欲望的資產會逐漸死亡。沒有一棵樹會如此說：「我這樣就夠了」或「有這些陽光就可以了」，因為當周圍的樹木長到一個地步遮住它的陽光時，它就結不出果實，最後枯竭而死。所以最壞的投資，就是什麼都不做的投資。

用賺來的錢買時間

我賺錢是為了買時間，我是一個用財富將人生當作禮物送給自己的人。無論做什麼，或不做什麼，都是我的自由。所有的時間都是為我所用，所以我可以學習任何東西，得到需要的一切。我有能力聘請周遭最優秀的專業人員來確認情報，並向他們徵求意見。隨著資本的增加，投資對象情報的數量品質就越不同，並會產生更好的資產投資結構。我用賺來的錢買時間，因此時間讓我得以學習、遇見專家，又得到更好的情報。這樣的良性循環可以繼續下去。

無論購買房地產還是股票，我絕對不會跟風。不管待售商品有多好，我會提出我計算的價格並伺機而行。我所設定的價格只是以我資本的規模和出租利潤為基準，對方提的價格根本不重要。雖然有些賣家對我提出的價格感到受侮辱，但如果我以對方的價格購買，那就是我的屈辱了。

這就是「不」的精神。股票也是若達到我希望的價格，我就按著指定的價位買進，不必窮追糾纏。我會確認配息率，核算適當的價格，然後等候1個月、2個月，甚至1年。不必每次都想從市場獲利，我不認為別人的利益是我的損失，因為我可以從下一次的交易中獲利。如果不來討價還價，就不去討價還價。這是無情的戀人，就是「不，算了」。

年輕時，我偶爾會去拍賣場買椅子、冰箱、推土機，甚至還買過馬。那時我一樣會設定好我想要的價位，若超過這個價位，就冷靜地轉身離開。有時我用200美元買到一匹馬，有時也會用1萬2,000美元買到價值6萬美元的推土機。就是本著「不，算了」的精神。

可怕的是貪婪和泡沫

我不僅不害怕鬼魂或天然災害，反而覺得頗具魅力。剛上國中時從學長口中聽到了一些故事，於是曾在星期六晚上12點，去探勘學校的公共洗手間。因為我很好奇，是否真的像他們所說的，會有鬼遞給我紅色或藍色的衛生紙等之類的事。我拿著手電筒，從一班到十班，打開所有的教室和洗手間，就是沒看到鬼。曾經有一段時間，我也很想去觀看暴風和龍捲風，所以很認真地思考這件事，但因為妻子的勸阻而作罷。

書名：《金錢的秘密》作者：金勝鎬出版社：三采文化出版時間：2021年7月28日

現在我仍然強烈渴望看到活火山爆發和阿拉斯加冰山崩塌的景象。我也不怕獨自到山上野營，我很想體驗自我想像的恐怖或大自然帶來的恐懼，但問題是這些都無法讓我感到恐懼。反而股市崩盤比鬼魂或暴風更可怕，但是比這種不景氣或恐慌更可怕的是貪婪和泡沫。恐懼會悄悄尾隨，而貪婪來臨時，則要逃之夭夭遠離它。

市場景氣再怎麼不好，5年就會回轉。因為政府改朝換代，產業也改變了。我學到房地產不是用來買了又賣出的，如果想賣出，那乾脆賣股票還比較好。所以我會試著把它放10年，我至今還沒賣過任何一樣，事過之後，總是覺得沒有賣是對的。無論是股票或房地產，我會尋找一輩子都不需要賣出的商品。

任何類型的行業，若在該行業中排名第一，它就有定價權，這是領導業界之人的特權。不管是房地產還是股票，我都會尋找第一名。購買房地產時，我會選擇那城市最昂貴的地區；購買股票時，我會買該業界排名第一的股票。與其買百事可樂，不如買可口可樂；比起Mastercard卡，我會買Visa卡；比起富國銀行，我會購買摩根大通。但我也會注意那覬覦第一名的第二名，例如比起投資沃爾瑪（Walmart），我也會投資像好市多一樣讓第一名忐忑不安的第二名。因為它可以成為一頭年輕的獅子替代老獅子，但是對第三名就興致缺缺了，在我的頒獎台上，根本沒有第三名的位置。

總結投資原則與標準如下： 1. 遠離一切快速賺錢的工作。 2. 不在任何危害生命的事業上投資。 3. 不做不投資的事。 4. 用時間來賺錢，用賺得的錢買時間。 5. 不追趕。 6. 在危機中投資，跟隨價值，遠離貪婪。 7. 股票至少持有5年，房地產是10年。 8. 投資股票若非業界第一名，就是第二名，但要放棄第三名。

●本文摘自三采文化《金錢的祕密》。