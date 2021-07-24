快訊

烟花颱風11:30將解除海警 北台灣雨持續炸到這時才結束

獨／船員丟包在港口 台灣成冤大頭？海員拋棄去年亞洲第一

從貧窮移民到千億身價CEO，金勝鎬的投資原則和標準

聯合新聞網 / 三采文化
金勝鎬。（圖／三采文化提供）
金勝鎬。（圖／三采文化提供）

跨國集團SNOWFOX創辦人金勝鎬，自年輕時輟學移民美國，從吃不起一碗麵的貧窮移民開始白手起家，經歷七次創業失敗，17年成為身價破5000億、公司銷售破一兆元的飲食跨國集團的CEO。

去年在韓國暢銷超過30萬本的著作《金錢的祕密》當中，經歷過社經地位的低點與高點的他，以視野較深又寬廣的角度、毫無保留的公開經驗分享自己致富的關鍵心態：「如何思考金錢。」（編按）

文／金勝鎬

　　當比特幣不到100美元時，我聽到我大兒子因興趣而投資，之後以160美元賣出。這時我教導他「欲速則不達」的道理，凡快速得到的利益，最後都不是利益。即使後來因這投資賺了錢，但這些錢會再去追求類似的利潤，最後就會消失不見。雖然有人會說：「如果我能一下子賺到這麼多錢，就會立刻收手，那麼就可以逍遙一輩子啦！」但是一旦賺了那麼多錢，就會到處尋找這樣的投資管道，最後還是會失去全部的財產。這種意外的幸運，對一個企業家和投資人而言，如同吸毒一樣。

　　注射了這種毒品，絕對不會再對3%、5%的利潤感興趣，只會專注10倍、20倍、100倍的利潤，不斷地去尋找主力股或熱門股。相信自己的事業會一夕之間翻轉人生，一生都在尋覓投機事業，或者像金銀島投資、金礦、製藥股等一樣的彩虹雲。

　　這種幸運不是幸運，所以所有能快速達成的事或高利潤的事，我都與它保持距離。如前所述，我不會投資在任何傷害生命、不尊重生命的行業，也不參與。個人生命與所有的生命息息相關，如果我們隨便對待生命，大自然或其他生命也不會尊重我們，幸運會離去，健康、人也都離我們而去。

　　不投資是最糟糕的投資，資產要經常保持在投資的狀態。當然為了投資而待命的資本也算投資，但是沒有任何計畫或毫無欲望的資產會逐漸死亡。沒有一棵樹會如此說：「我這樣就夠了」或「有這些陽光就可以了」，因為當周圍的樹木長到一個地步遮住它的陽光時，它就結不出果實，最後枯竭而死。所以最壞的投資，就是什麼都不做的投資。

用賺來的錢買時間

　　我賺錢是為了買時間，我是一個用財富將人生當作禮物送給自己的人。無論做什麼，或不做什麼，都是我的自由。所有的時間都是為我所用，所以我可以學習任何東西，得到需要的一切。我有能力聘請周遭最優秀的專業人員來確認情報，並向他們徵求意見。隨著資本的增加，投資對象情報的數量品質就越不同，並會產生更好的資產投資結構。我用賺來的錢買時間，因此時間讓我得以學習、遇見專家，又得到更好的情報。這樣的良性循環可以繼續下去。

　　無論購買房地產還是股票，我絕對不會跟風。不管待售商品有多好，我會提出我計算的價格並伺機而行。我所設定的價格只是以我資本的規模和出租利潤為基準，對方提的價格根本不重要。雖然有些賣家對我提出的價格感到受侮辱，但如果我以對方的價格購買，那就是我的屈辱了。

　　這就是「不」的精神。股票也是若達到我希望的價格，我就按著指定的價位買進，不必窮追糾纏。我會確認配息率，核算適當的價格，然後等候1個月、2個月，甚至1年。不必每次都想從市場獲利，我不認為別人的利益是我的損失，因為我可以從下一次的交易中獲利。如果不來討價還價，就不去討價還價。這是無情的戀人，就是「不，算了」。

　　年輕時，我偶爾會去拍賣場買椅子、冰箱、推土機，甚至還買過馬。那時我一樣會設定好我想要的價位，若超過這個價位，就冷靜地轉身離開。有時我用200美元買到一匹馬，有時也會用1萬2,000美元買到價值6萬美元的推土機。就是本著「不，算了」的精神。

可怕的是貪婪和泡沫

　　我不僅不害怕鬼魂或天然災害，反而覺得頗具魅力。剛上國中時從學長口中聽到了一些故事，於是曾在星期六晚上12點，去探勘學校的公共洗手間。因為我很好奇，是否真的像他們所說的，會有鬼遞給我紅色或藍色的衛生紙等之類的事。我拿著手電筒，從一班到十班，打開所有的教室和洗手間，就是沒看到鬼。曾經有一段時間，我也很想去觀看暴風和龍捲風，所以很認真地思考這件事，但因為妻子的勸阻而作罷。

書名：《金錢的秘密》作者：金勝鎬出版社：三采文化出版時間：2021年7月28日
書名：《金錢的秘密》
作者：金勝鎬
出版社：三采文化
出版時間：2021年7月28日

　　現在我仍然強烈渴望看到活火山爆發和阿拉斯加冰山崩塌的景象。我也不怕獨自到山上野營，我很想體驗自我想像的恐怖或大自然帶來的恐懼，但問題是這些都無法讓我感到恐懼。反而股市崩盤比鬼魂或暴風更可怕，但是比這種不景氣或恐慌更可怕的是貪婪和泡沫。恐懼會悄悄尾隨，而貪婪來臨時，則要逃之夭夭遠離它。

　　市場景氣再怎麼不好，5年就會回轉。因為政府改朝換代，產業也改變了。我學到房地產不是用來買了又賣出的，如果想賣出，那乾脆賣股票還比較好。所以我會試著把它放10年，我至今還沒賣過任何一樣，事過之後，總是覺得沒有賣是對的。無論是股票或房地產，我會尋找一輩子都不需要賣出的商品。

　　任何類型的行業，若在該行業中排名第一，它就有定價權，這是領導業界之人的特權。不管是房地產還是股票，我都會尋找第一名。購買房地產時，我會選擇那城市最昂貴的地區；購買股票時，我會買該業界排名第一的股票。與其買百事可樂，不如買可口可樂；比起Mastercard卡，我會買Visa卡；比起富國銀行，我會購買摩根大通。但我也會注意那覬覦第一名的第二名，例如比起投資沃爾瑪（Walmart），我也會投資像好市多一樣讓第一名忐忑不安的第二名。因為它可以成為一頭年輕的獅子替代老獅子，但是對第三名就興致缺缺了，在我的頒獎台上，根本沒有第三名的位置。

總結投資原則與標準如下：

1. 遠離一切快速賺錢的工作。

2. 不在任何危害生命的事業上投資。

3. 不做不投資的事。

4. 用時間來賺錢，用賺得的錢買時間。

5. 不追趕。

6. 在危機中投資，跟隨價值，遠離貪婪。

7. 股票至少持有5年，房地產是10年。

8. 投資股票若非業界第一名，就是第二名，但要放棄第三名。

●本文摘自三采文化《金錢的祕密》。


房地產 移民 三采文化 閱讀風向球

延伸閱讀

正義國宅都更 坪價喊300萬

民團：港人移英數量大增 長者情緒難調適

疫情席捲房市 房地產熱議需求重點大洗牌

白俄移民大量湧入 立陶宛立法阻擋

相關新聞

詹宏志／約翰‧謬爾與國家公園──《墨西哥灣千哩徒步行》導讀

「國家公園」的概念是從哪裡來、又是誰發明的？從觀念的演進來看，當然有很多前賢貢獻了各種珍惜自然環境的想法和呼籲，行動上的參與者也多如繁星、難以盡述，但只有一個人被美國的「國家公園管理處」（National Park Service）尊稱為「國家公園之父」（Father of the National Parks），他就是蘇格蘭出生的美國自然學家、環境保護運動者兼自然散文作家約翰．謬爾（John Muir, 1838-1914）。

病毒傳播模式的最佳預測，從洞悉百年前「西班牙流感」找答案

文／馬修．傑克森（Matthew O. Jackson） 人際網絡衍生的好處與壞處，與它大多高度連通的特性有關：網絡中大多數人都被包含在同一個最大連通分支裡。這樣的連通特性，讓抑制傳染病變得困難

蔣勳／寶儀平安──《人生最大的成就，是成為自己》推薦序

曾寶儀兼具主持、歌手、演員等多重身分的全方位演藝工作者。大學畢業後進入電視幕後工作，師事張小燕，從助理主持正式跨到螢光幕前，曾榮登暢銷女歌手，也參與戲劇演出，主持眾多節目，出版過暢銷書《50堂最療癒人

寫下「目標」達成率增33%！列清單讓工作、理財更有效率的6大好處

把目標設定好，執行起來會簡單許多。你會變得：有責任感、有動力、目標銘記於心。

美國監獄〈阻止暴力計畫〉，讓家暴加害者面對自身問題的實驗

阻止暴力計畫旨在幫助具有暴力傾向的男性恢復成社會上有所貢獻、非暴力的一分子。針對家暴者的處遇計畫大多是一週一次，為期二十、四十或五十週，而阻止暴力計畫提供完全沉浸式的環境，採行多面向的方式。其核心目標在於讓這些罪犯為自身的暴力行為負責並且學習透過其他方式來宣洩情緒。

從貧窮移民到千億身價CEO，金勝鎬的投資原則和標準

不投資是最糟糕的投資，資產要常保持在投資的狀態。當然為了投資而待命的資本也算投資，但是沒有任何計畫或毫無欲望的資產會逐漸死亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。