只有學科能力不足以應對遽變未來？面對AI新世界，藝術力是關鍵！

文／孫菊君（現任新北市中和國中視覺藝術教師）

「啪！」一掌拍在講桌上，一腳踹向身旁的課桌椅，空氣瞬間抽真空，教室的氛圍從喧嘩到凝滯，學生們突然安靜了下來，接著是一陣沉默與空白，哪怕只有幾秒鐘，此時卻如同一輩子。

「全班都給我站起來！」往往到這地步，幾乎已無法繼續上課。猶有甚者，只要有人不耐煩的回嘴：「凶屁啊！」師生衝突便是一觸即發。我滿心自責，無法接納自己。

滿懷的教育熱情，怎能不被耗損？我可以完全理解過去成長階段所接觸的某些藝術老師，材料發下去之後，寧可坐在講台上，離學生遠遠的，全班鬧翻天也不管，只等著下課收作品就好。這種無力感，也許是盡力避免師生接觸與衝突而採取的佛系應對法。

我總是努力指導學生，只求與學生之間心領神會，最終被擊垮的，是自覺到原來自以為的指導，對許多學生來說，只是漫不經心的動作與反覆碎唸罷了。就算學生接受短暫指導，當下有所進展，但更大的比例是，學生回去之後，學習成效急速消退。待再次檢視時，老師先前費勁的個別指導終究枉然，並沒有真正進入學生的心中。

我真切覺悟到，該把學習的主導權還給學生了。

認清青少年特質

多數父母／老師都認為自己與孩子／學生之間充滿「代溝」。怎麼講都講不聽，交代的事情左耳進、右耳出，更不要說是課堂上的知識或技能，要從老師這邊順利移轉到學生身上，真是難上加難。世代間的鴻溝既寬且深，秉持著好意，一味的把資源用力投向對方，常常如同把錢丟進海裡一般，令人心酸。

課堂上「授」與「受」兩方之間的狀態，值得琢磨。老師積極、熱切的把渾身本事遞交出去，學生卻是緊緊縮著、窩著，不願意把手伸出來，問題在於彼此沒有充分了解。

師生之間共同的渴望都是被愛、被讚賞，也期待被對方看見與肯定，成為有價值的人，但雙方之間的渠道卻閉塞著，彼此都以既有的觀點去理解對方，並決定了自己的應對姿態。

於是局勢演變成老師單方面費盡渾身解數給出去，而面對的學生根本不埋單，或者學生單方面認為自己有努力卻總是受挫，「習得無助感」讓他也不知道該怎麼做，才能符合大人的期待，得到接納與肯定。

老師必須了解面對的學生──這些年紀比我們少好幾輪的幼童或青少年。《家有青少年之父母生存手冊》作者彭菊仙女士，在書中揭露的幾個青少年特質，特別讓我有感，除了家長之外，天天需要與其交手的學校老師也必須有所認知。

一、青少年總是極為自我中心，最重要的階段任務就是「找自己」

極力想知道自己是誰？別人又是如何看待我？惶惶不可終日，也聽不進大人的任何建議。

二、朋友，是青少年階段最重要的資產。

青少年不再依戀父母，轉而向朋友身上尋求認同感。有良好的同儕關係，身心會愈健康、愈有自信，也愈快樂。

三、青少年階段是重要的「承擔責任」養成黃金期。

父母師長的應對策略，就是輕輕把球撥回去，信任他自己學習控球。

青少年在乎的，絕對不是講台上碎唸不停的那個人，而是「自己」與「同儕」。身為教學者兼人生重要階段的引路人，必須隨時自我提醒：

我們的課堂，是否有充分機會幫助他們探索自己、肯定自己？幫助他們確認自己的性格、能力、價值、目標和夢想之所在？ 我們的課堂，是否可以善用青少年重視友朋同儕關係的特質，給予更多團隊協作與溝通表達的機會，讓他們從同儕的眼光看到自己的進步、成長與價值？ 我們的課堂，是否給予學生承擔更多責任的機會？是否讓他們從體驗與參與之中，反思、後設、調整與修正自己的學習？能否藉由好奇的提問「把球輕輕撥回去」，讓他們有獨立解決問題的機會？

這些思考，不斷縈繞在我心中。回到自己的課堂現場，我深深覺悟，青少年滿不在乎的「中二」表象底下，藝術課是否更有機會，設計足以因應青少年特質，符合他們內在期待與渴望，以提供更多自我覺察與認同需求的學習場域？

從藝術學習中，學生因為有機會透過對藝術品的觀察與理解，覺知到自己在觀賞作品時的感受與反應，並嘗試在藝術創作中表達自己的心念想法，啟動一連串對「自我」的探索與覺察，從內在對這些觀察做出反應，創造意義與洞見，並從中得到關乎自己未來想像的各種可能。

同時，藝術的開放性與多元性，也提供了同儕之間藉由共同對話、共同討論、共同參與、共同創造，塑造一個可以包容所有意見的共創共好平台，不再只有「非對即錯」、「非黑即白」的狹隘對立性。

認真思考起來，在校園的學習環境中，真正能滿足青少年這個階段的特質、提供對自我探索與同儕共創之修練場域，其實不多。打造符合青少年特質的學習殿堂，藝術課確實做得到！

●本文摘選自天下文化出版之《點亮藝術力》，未經同意禁止轉載。