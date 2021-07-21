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沒夢想就覺得人生沒意義？蔡佩軒教你轉念活出自己、享受人生

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《做好自己喜歡的事，就會閃閃發光：創作美聲蔡佩軒Ariel的3步驟夢想實踐清單》 作者：蔡佩軒（Ariel） 出版社：境好出版／采實文化 出版時間：2021年6月3日
書名：《做好自己喜歡的事，就會閃閃發光：創作美聲蔡佩軒Ariel的3步驟夢想實踐清單》
作者：蔡佩軒（Ariel）
出版社：境好出版／采實文化
出版時間：2021年6月3日

文／蔡佩軒（Ariel）

關於夢想，你可能會問：

萬一，我沒有夢想怎麼辦？

萬一，我有夢想，但做不到怎麼辦？

萬一，我嘗試過夢想，但因為各種原因必須放棄怎麼辦？

2020 年，皮克斯推出了一部賣座並轟動全世界的動畫〈靈魂急轉彎〉（Soul），其中探討了許多關於人生意義和志向的議題，至今對我而言仍回味無窮。

男主角 Joe 是一位中年的鋼琴老師，但他仍夢想著有一天能當一位職業的爵士鋼琴手。片中描繪他每次彈琴時進入的快樂漩渦畫面，令我深受感動：知道自己愛什麼的人，何其幸運，因為能倘佯其中，沉浸和享受那份單純的幸福。

另一位主角叫 22，是一個失喪的靈魂。他不知道自己喜歡什麼，也不知道存活的意義為何。他總覺得自己什麼都做不好，也失去了再探索和嘗試的信心。看到這裡，我不禁想著，生在這個世界的我們，似乎都必須要有偉大志向。沒有，人生就白活了嗎？如果，我不再有音樂，不再有夢想⋯⋯我的人生，難道就沒意義了嗎？

劇中兩位主角相識，並攜手幫助彼此達到目標。一個希望讓自己所愛的夢想實現，一個希望找到値得的夢想。

蔡佩軒（Ariel）。（圖／境好出版提供）
蔡佩軒（Ariel）。（圖／境好出版提供）

◎享受當下，才是生命美好的所在

那天坐在電影院時，我不斷思考著：「會不會，我們在世上只是透過志向和夢想，給自己一個繼續走下去的動力？讓生命繞著它轉，為了它如此努力，才覺得人生値得活著。這樣，我們也似乎才能放過和容忍生命中其他的不美好。」

〈靈魂急轉彎〉的結局，就先不劇透。建議大家自己去好好品嚐和感受。總而言之，看完這部電影，我得到的結論是：

1. 沒有夢想很正常。不確定自己的夢想，更正常。

2. 夢想，不一定會實現。沒有被戳破的美夢，有時反而更美。

3. 生命値得我們奮鬥並為此而活的，或許並不是那些崇高的理想，或找到可以奮鬥的志向。而是我們經歷的每分每秒、遇到的每一個人事物，那，就是生命本身的意義。能用心去體會，感受這些美好，就是活著的意義。也就値得了。

寫到這裡，居然感受到心臟跳動了一下。這些道理或許很早就明白，但總是好快就忘記。此時，讓我們都深深地吸一口氣，吐一口氣。

這一刻，你正在讀著我的書，而這一刻，我正在寫著這段文字。如此奇妙，我們能有這樣的緣分，在這個平行時空裡交疊。

為此我感恩，也感恩生命是如此千變萬化和超乎我們想像的。正是這份永遠都不知道未來會如何的神祕，才讓生活如此迷人。此刻，今天，過了就過了，再也回不來了。

生活並不完美，但不代表它不美。

好好享受吧！沒有夢想的日子、有夢想的日子、覺得自己成功的日子、覺得自己不成功的日子，都好。

●本文摘選自 境好出版／采實文化 之《做好自己喜歡的事，就會閃閃發光：創作美聲蔡佩軒Ariel的3步驟夢想實踐清單》


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