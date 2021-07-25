夫妻財產難分捨！《家事法官沒告訴你的事》離婚財產怎麼分？

文／楊晴翔

現在來說要分我財產的一半?!

【剩餘財產分配】

「這張存證信函就是準備在離婚後兩年的時效消滅前，對妳提出夫妻剩餘財產分配請求。看來，對方所提一場訴訟，勢在必行了喔。」律師眼神在那張存證信函跟女子臉上來回看著。

「哪有這種回馬槍？那我不是被耍了嗎？」她語氣多了一絲慍怒。

這名女子老早就預定了下午的時間，會前還千吩咐萬交代，一定要預約兩個鐘頭以上開會。

準時走進辦公室後，女子攤開手上一紙存證信函，還有一疊電子郵件列印稿，憤恨說道：「律師，你有碰過天下最無恥的男人嗎？我現在就秀給你看。」

「怎麼了？電話中妳不是說，已經離婚了嗎？」律師一臉狐疑。

「是啊，我們離婚都快兩年了，當初我早就知道他有小三了，也攤牌過，每次都說不會再犯。他還是一再偷吃，嘴也不擦乾淨。有時甚至跟那狐狸精在車上就做了，車上椅背夾層都還留著沾有體液的衛生紙，甚至還有兩根體毛。」

「啊？這麼誇張？衛生紙有拿去化驗過嗎？」律師問。

「有啊，有人教我去驗DNA，就是他的啊。」她說。

「那……那體毛，怎麼證明是那女的？」律師問。

「律師，你是真清純還是假清純？你不知道每個人的體毛捲曲度都不一樣……」

「欸，這個我還真沒研究過。」律師抓抓頭。

「那個女的還留了一頂帽子在車上，上面也有她的頭髮啊，我去送驗，兩根毛髮的DNA就是我前夫以外，另一個人的，你說這不是鐵證如山是什麼？」

「嗯，這麼明確的證據也真是少見。」律師尷尬地笑了笑，「那你說天下最無恥是怎麼回事？」

「你看這存證信函，竟然離婚都快兩年了，現在來說要分我財產的一半！講什麼『夫妻剩下什麼財產跟分配』什麼東西的。真是有夠不要臉！」

接過那張存證信函，律師搖搖頭問：「當時離婚時，沒有要他或雙方拋棄剩餘財產分配請求權嗎？」

「那是什麼？我不懂。當時他願意賠我一百五十萬元精神賠償，還有我威脅那隻狐狸精要去她公司揭露她介入別人家庭後，就來我面前下跪道歉，然後賠我八十萬元。我不想跟這種男人虛耗，孩子我也不爭了，看他能怎麼養，那時他拿來一張說是律師擬好的協議書，我就簽了，當場也拿到錢，沒人跟我講什麼『剩餘財產』的。」

她說完，一臉茫然。

「這張存證信函就是準備在離婚後兩年的時效消滅前，對妳提出夫妻剩餘財產分配請求。看來，對方所提一場訴訟，勢在必行了喔。」律師眼神在那張存證信函跟女子臉上來回看著。

「還哪有這種回馬槍？那我不是被耍了嗎？」她語氣多了慍怒。

「是有可能啊。我問妳，妳婚後累積增加的財產比他多嗎？」

「婚後確實有棟房子A登記在我名下，市價一千多萬，頭期款三百萬是我爸媽把婚前登記在我名下另一棟房子B出售後的資金出的。後面的貸款，是用我名下帳戶定期繳納，領到年終獎金，也會一次多還掉一點。」

「那他呢？」律師問。

「他喔，都沒有不動產，但我記得他愛做股票，離婚前，帳戶裡應該有個七、八百萬。」她說。

律師皺著眉頭，似乎忖思著什麼。

「律師，還有你看這些是我收到存證信函以後，寫信去罵他的信件，他竟然毫不羞恥到這種程度，說他離婚時名下已沒有什麼積蓄，還說婚後他送我的鑽戒他現在想分。另外有一次我因為在公司被性騷擾，經過調解後所得到的賠償二十萬元，他也要跟我分。你看這還是不是人？」

「看來離婚當時，可能有高人指點，他早就將存款脫產光了，還養這案子養了兩年，時效將屆，再來告妳。」律師推推眼鏡說。

「那……難道沒救了嗎？法律就保護這種爛人嗎？」她焦急地問。

律師說：「沒關係，妳來找我不是就要解決問題的嗎？」

「是啊，還曾聽說『您』曾經當過家事法庭的法官，一定能幫我的，對吧？」不知不覺間，律師發現這位當事人對他的稱謂，從「你」改成「您」。

「好，我們還有一個小時，我慢慢分析給妳聽。」

（圖／Canva）

T A K E A W A Y 法律重點

Q：剩餘財產分配是什麼？

A： 台灣一般夫妻很少有人約定分別財產制或共同財產制，故夫妻財產制就依照法律預設的「法定財產制」之規定。而依民法一○三○條之一之規定，當法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續中所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。但因繼承或無償取得之財產，不計入婚後財產。

舉例來說，假設：

女方婚後取得財產一千萬元，繼承取得財產二百萬元

前夫則有現金五百萬元，但負債三百萬元女方應列入分配之婚後財產為八百萬元（計算式：一千萬元－二百萬元=八百萬元），繼承取得財產不記入。

夫之婚後財產則為：二百萬元（計算式：五百萬元－三百萬元【負債】＝二百萬元）而兩人上述計算之差距則為六百萬元（八百萬元－二百萬元＝六百萬元），平均分配結果，男方得向女方請求三百萬元（六百萬元除二，為三百萬元）。

剩餘財產分配制度之設計，基本上是對於配偶在婚姻中互相扶持、分工、家事勞動的貢獻給予正面的評價，因為有一方在家事分工、勞動的貢獻，才讓另一半無後顧之憂地累積婚後財產。所以，另一方增加的婚後財產，才成為夫妻剩餘財產分配的對象，對於婚後財產增加較少之一方，能向另一半請求。

而實際之計算方式，則應就夫及妻個別之婚後財產扣除所負債務後，將兩者之差距，平均分配。

Q：剩餘財產分配一定要離婚時請求嗎？

A：剩餘財產分配請求權之時效為兩年，自離婚時起兩年內應及時行使其權利。

Q：夫妻一方死亡，也是剩餘財產分配之原因嗎？

A： 目前實務見解大部分採肯定說，生存配偶可先請求剩餘財產分配，然後再進行遺產繼承。

Q：我父母親贈與給我，以及我受繼承的財產都需要納入分配嗎？

A： 繼承取得、無償取得的財產，不在受分配之列，因為這些跟他方的家庭貢獻無關。（無償取得的財產，可能也是跟別人「看你可愛」比較有關，而跟配偶他方沒有關係。）

Q：另一半離婚前故意脫產，造成分配不到，怎麼辦？

A： 另一半在離婚前回溯五年內所故意減少他方剩餘財產分配之財產，應歸回計算，但為履行道德上之義務者不在此限，例如：扶養親屬等等。

在案例中，如果前夫故意在離婚前，將帳戶內之金錢大筆移轉出去，透過銀行帳戶交易明細之證據，可以證明故意脫產的話，即可主張歸回計算。

Q：因為個人因素得到的「精神賠償」（慰撫金），對方可以要求分配嗎？

A： 因繼承、其他無償取得之財產或慰撫金並不能夠分配（民法第一○三○條之一）。

另外，什麼是慰撫金？慰撫金指權利或法益遭到侵害所受的損失。而損害可分為兩類，一為財產上之損害，一為非財產上損害。所謂非財產上的損害，乃是相較於得以金錢加以計算的財產上的損害，實務上傾向認為非財產上的損害係屬於精神上之痛苦，即為慰撫金，而學說對於慰撫金定義乃是指權益被侵害所生非財產上損害（即精神或肉體痛苦），所支付之相當數額之金錢，旨在填補被害人所受之損害及慰撫其痛苦。

這種慰撫金也是因為個人因素所取得，而跟配偶他方的貢獻沒有關係。所以，案例中，女方若因性騷擾得到慰撫金二十萬元，他方是不能主張列入分配的。

作者簡介： 楊晴翔 台大法律系畢業，非典型法律人，覺得只懂法律的人生太單調，酷愛攝影、偵探推理小說、體育賽事與戲劇、音樂的欣賞。 2000年司法官特考及格後，分發桃園地方法院擔任法官，擔任法官期間取得中原大學財經法律研究所法學碩士、美國紐約哥倫比亞大學法學院法學碩士（Columbia Law School, NYC, LL.M.）。 十年法官生涯後，搖身一變，成了執業律師。發現律師的工作更加貼近個案當事人的愁苦，並且近距離感受社會的脈動。也藉由理解當事人在訴訟過程中的心境跌宕起伏，與執法者心中思路的差距，解讀司法實務與國民法律感情之間的鴻溝。

●本文摘選自悅知文化所出版《家事法官沒告訴你的事：親緣，以愛為名的試煉》。