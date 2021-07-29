張祖詒《嶗山悲歌》初嘗愛的滋味：幾次細思量，情願相思苦

文／張祖詒

〈初嘗愛的滋味〉

新春元宵剛過，學校寒假結束，新學期開始恢復上課，同學們紛紛回校互賀新禧，氣氛忻愉。

趙厚仁與孫用和兩人再度會面，當然格外高興。厚仁首先問好，並向孫伯父、伯母、諸位媽媽候安。用和卻俏皮地回答：

「厚仁哥，你怎學會這樣多禮，那我必須也要還禮，問趙媽媽好。今天倒是有件要事相告，對你我二人都很重要。」

「什麼大事？請快說。」厚仁急切地問。

「我家將要南遷上海，最後這一個學期能否讀完，還不知道。」用和不等厚仁細問緣由，很快從書包內找出一張潔白信紙遞給厚仁。然後繼續說道：

「今後我們恐怕不能時常見面，想必彼此都會思念，我不敢思想這個問題，但在寒假期間，學習寫了一首白話新詩，及不及格？請你看看。」

厚仁接過紙張，開始細看，正欲開口問話，卻被用和阻止，且說：

「請你慢慢地讀，但要讀出聲來。」

於是厚仁只好調整坐姿，清一下喉嚨，照著紙上詩句，低聲逐句誦讀：

「人道相思苦，我說相思甜。 為何要相思，只因難見面。 見面是在眼裡，相思是在心田。 寄語意中人，不要苦相思； 千里等於咫尺，才知相思多甜。 即使伊人遠在天邊，甜甜相思更勝見面。」

厚仁讀完之後，伸手緊握用和雙手，輕輕說：

「我會想你。」

用和反過手掌，同樣緊握厚仁雙手，同樣細語說：

「我會想你。」

兩人雙手緊握，不曾放鬆只是相對微笑。情苗在二人心中，正在開始分泌初戀的芬芳，四眼相對，發出明亮的光芒，分明都已墜入情網，但二人似乎尚未自覺。由於正有幾位同學走進圖書館，厚仁立即儆醒，鬆了雙手問道：

「你們孫府要南遷，是什麼原因？可以告知嗎？」

「我爸爸辭去國務總理和外交總長職務後，本想從此休閒，頤養晚年。可是最近段祺瑞執政要請他去上海，派他當什麼『淞滬商埠督辦』，爸爸並不想去，但推辭不掉。後來爸想，南方氣候比較溫暖，去那邊對老年人生活合適些，因之我想他可能會考慮接受，那麼我家便要南遷。」

厚仁聽了用和說明以後便說：「看來你家真的會遷上海，我們真的要分離，也就是真的要受相思之苦了。」

「我剛才給你看我寫的新詩，意思就要讓你不把相思當苦，要經得起久久的、甜甜的相思，不是嗎？」

「是，我會學習胡適在民國八年所寫小詩中說的『幾次細思量，情願相思苦』，再學你的相思甜，行嗎？」厚仁學會了說好聽的話。

用和點頭，又展示了她特有的笑容。

過了幾天，二人再會面時，用和告訴厚仁說：

「我家南遷的事，大概已經確定。我聽我媽說，老爸跟大媽商量之後，決定接受上海那個職務，所以遷家勢在必行。並且還作決定，由大媽和我的媽媽陪同爸去上海居住，三媽則留北京管理大宅院。」

「那麼南行大概是在什麼時候呢？」厚仁問。

「據我媽說，時間大約在四月中，那時我快要參加畢業考試。」

厚仁聽了之後，皺著眉頭覺得事情不很簡單。對用和來說，學業與父命兩者之間如何兼得是個難題；對他們二人來說，一旦真的要長期分離，畢竟深感不捨。想了一會終於說：

「這事關係重大，當然長輩們的決定不能違背，但我想有一件事應該先做。」

「什麼事？」用和急著問。

厚仁再慎重思考了一下，然後答道：

「我們在學校相遇，以後感情發展的經過，為了享受神祕的滋味，至今保密，直到現在都未向家長報告。可是現在分別在即，如果繼續隱密，那以後連書信往來，都會不便。所以我認為現在是個很好時機，你我都向家長從實稟報，懇求他們允許，讓我們的友情，繼續進行，然後我們才可通信，你覺得我的想法怎樣？」

用和也作慎重考慮，然後回答：

「你的主意很好，也很正當，我完全同意。那我們就分別朝此方向進行。」

二人思維一致，頗有默契，理當得到祝福。

時值初夏，天氣晴和，厚仁選了一個星期天，陪伴母親作郊遊，雇了一輛雙人座馬車，直駛北京東城區的天壇。這兒是明代以來，歷朝皇帝每年祈天、祈雨、祈穀的聖殿。壇址占地廣闊，區內花木扶疏、道路寬整平坦，可容車馬通行。壇座上龐大宏偉的祈年殿，是中國歷史上一座著名建築物，具有多種特殊功能，頗為壯觀。趙厚仁和他母親以前從未來過，這次初遊，格外覺得新奇，母子心神舒暢，厚仁把握機會，向母親問道：

「媽，您還記得十多年前，爸和您帶著我去閣老胡同孫府，賀他們小千金出生雙滿月那會事嗎？」

「嗯，我記得。」

「您還記得小女嬰對我笑了一下嗎？」

「對，是有那麼件事，你問這些幹嗎？」

「因為那女孩成了我的同學，我在高中部，她在初中部，她的名字叫孫用和，有一次我們偶然在圖書館遇見，互道姓名，以後成了很好的朋友。」厚仁回答。

接著厚仁把二人感情發展經過，全部向嗣母錢氏一一稟告。又把孫府近將南遷，用和也將隨之搬到上海的情形說明，懇求母親同意他們的意願，准許他們今後互通書信，保持友誼。

趙母錢氏雖未接受完整教育，但為人處事通情達理，不但同意兒子的全部請求，並且認為孫趙兩家久疏往來，現在孫家即將南遷，理應前往拜候致意增進舊誼，厚仁聞後高興萬分，也感激不盡。

另外一邊，用和回家以後，只見父親每日忙進忙出，不停接見賓客或接聽電話，幾乎沒有機會抓到父母同在一起的時刻，所以只單獨先向母親柳氏報告。柳氏雖是孫大爺最寵的愛妾，也想起十多年前女兒在襁褓中一笑的往事，但對女兒的愛情大事，不敢擅作主張，因之對用和的請求只能表示她不反對。至於老爺子是否許可，要等老爺子進到她的臥房時，再作商議。

隔了一天的星期日早晨，孫府雖然妻妾兒女眾多，但陪孫大爺同用早餐陸續到位的只有正房大太太大媽楊氏、三房姨太及最幼兒子用濟，以及五房姨太柳氏與最幼女兒小全等總共六人。大家坐定後，老爺子隨意說了一聲早安，大家也隨著紛向老爺子道早安（孫氏多年做了外交官，平日生活中已有一些西洋禮貌的習慣）。不過今晨老爺子的目光，特別對著么女多看了一眼，讓始終保有笑容的孫用和感到一陣溫暖，心想父親臉上並無不悅之色，應該是個好兆。果然老爺子一面喝牛奶，一面說道：

「聽說趙家孩子現在已經進了匯文高中，多年未見，趙家嫂子獨立撫養孤兒，必很辛苦，應該選個時間邀請他們過來敘敘舊誼。」

五姨太柳氏悄悄在桌下用手在她女兒腿上按了一下，用和心裡明白。這時大太太開口說了話：

「是呀，這事是我疏忽了。趙家孩子從小伶俐，現在已是高中生，我們實在早該請趙嫂子來家見見面、談談心。這樣吧，看老爺哪日有空，請五妹安排一下，愈早愈好。」

老爺子點頭「嗯」了一下，表示許可。五姨太接著就說：「我會照著大姊的吩咐去辦。」

這天早餐的氣氛特別愉快，老爺子離桌前對用和微微笑了一下進了書房，大太太也回了後院，剩下三、五兩房姨太太和兩個排行最幼的一兒一女，三姨太就對五姨太說：

「五妹，看來我們孫家不久又要辦喜事了，是不是用和與趙家少爺相好？恭喜你啦！」

「沒有啦，現在時代不同了，年輕人都在談什麼自由戀愛，究竟到底怎樣，就連他們自己也不知道。不過孫趙兩家是舊交，多點來往是應該的。」

用濟與用和是孫家眾多兄弟姊妹中最年幼的兩個，二人以小哥與么妹互稱，用濟長用和兩歲，正在朝陽中學讀高二。平時二人常在一起聊天談笑，是孫府大院內的開心果，最受傭僕們喜愛的小主子。今天老爺子和大媽的話，顯然對他們二人特別高興，因為前些日子的寒假期內，他們曾有一天同去東來順吃涮羊肉火鍋，么妹向小哥告知了她與趙厚仁相識的經過，但要小哥起誓保密，如今老爺子的話等於許可她和厚仁可以交往，那就無須保密，也就等於給兄妹二人解密，因之特別興奮。

不過有個問題尚待解決，用和的畢業考試在六月，而老爸的南行日期則在四月中旬，如何抉擇，么妹請小哥幫她想個兩全之策。

用和採取用濟意見，先向學校教務處探詢，能否單獨給她考試，然而校方告以無此前例，難能允准，不過今年暑期將有學校房舍全部檢修工程，考試日期可能提前十幾天，但仍不能與孫府南遷日期配合。於是孫用和究竟是該提前退學？還是等考完後延遲再去南方？只能聽老爸的決定。

●本文摘自 聯合文學 出版之《嶗山悲歌》。