業務開發必學密技！網路行銷大師親傳，靠1支影片就讓顧客立即下單！

如果你問大多數業務團隊，在業務拜訪時，他們被問到完全相同問題的比例有多少，絕大多數業務給你的數字會落在70% 到90% 之間。

但是，假如每回進行業務拜訪時，潛在客戶不僅已經知道那些常見問題的答案了，事情又會如何進展呢？

是的，業務會議的成果將會驚人地豐碩，而且會議時間也會大幅縮短！這就是為什麼80% 影片對銷售成功如此重要。

文／泰勒．雷薩德、馬可仕．薛萊登

拍攝80% 影片的過程很簡單：

• 透過腦力激盪，列出最重要產品／服務。最終，為每項最重要的產品／服務創造一支80% 影片。

• 請業務團隊腦力激盪想出，在業務拜訪中，關於特定產品或服務最常被問到的問題是什麼。至少想出10 題。

• 腦力激盪後，將問題清單縮減到最前面的7 個問題。這些將會構成核心80% 影片內容。（多於或少於7 道問題？答案是「可以」。只是7 個問題對客戶而言是最有成效的數字。）

• 用7 支影片回答上述7 道問題。這支影片可以上傳到貴公司的YouTube 頁面上，並且運用在任何可能有助於買家的地方。

• 將這7 支影片組合成一支長版影片。這就是你的80% 影片。

• 將這支影片交到業務團隊手中，整合進銷售流程中，核心目標是讓潛在客戶在首次見面之前就看過這支影片。

80% 影片的常見問題

一、 80% 影片應該多長？潛在客戶想看那麼長的影片嗎？

網路發展史上最可笑的統計數據是，「所有的影片應該簡短」或「所有的影片應該少於90 秒」的想法。沒錯，當影片長度超過90 秒，觀看率會下降，這是真的。但是觀賞影片的前3 秒後，觀看率同樣會下降。難道這意味著所有影片的長度應該是3 秒長？當然不是。

IMPACT 公司的理念很簡單（泰勒與Vidyard 團隊也同意這個觀點），數百個客戶靠著以下想法運作得很順利：盡可能簡潔，但充分地回答問題。我們希望這些影片的溝通方式很簡潔，切題、清楚、單刀直入。但也希望內容夠充實，讓潛在客戶看完影片時能說，「太棒了！現在我懂了。」

只要遵循這個概念，就不必花時間爭辯「這支影片應該多長？」這種令人心煩的問題，而是開始著手製作影片。因為最重要的變數反而是：顧客害怕做出錯誤決定的恐懼有多強烈？當害怕做出錯誤決策時，我們會花費很多時間，一直到對自己的購買選擇感到安心為止。這就是數位時代的事實。

二、應該安排某個人或多人在80% 影片中擔任專家嗎？

製作任何影片的主要目標是，讓溝通清楚、有效而且提供幫助。假如這意味著得從員工選出擅長這個主題的人，當然可以這麼做。但在理想的狀態下，貴公司的多位領域專家在影片中扮演重要角色，往往能給觀眾留下非常深刻的印象。這並不是非做不可，但確實會產生重大影響。

三、 假如產品或服務超過數百種（甚至數千種），該怎麼辦？必須為每一種產品／服務都拍攝一支影片嗎？

如果貴公司販售數百種產品，顯然不大可能創造數百支80% 影片。當然，假如確實提供多種產品與服務，請自問下列2 個問題，你就會很清楚地知道哪個產品與服務應該列入最優先考量：

• 我們販售的哪些20% 產品／服務產生80% 營收？（82 法則）

• 對組織來說，什麼產品／服務具有最大的未開發潛力與機會？

四、如何確保更多潛在客戶在見面前看過這支影片？

大多數業務團隊常運用沒有說服力的說法，邀請潛在客戶觀看影片。例如：「我們的網站上有幾支很棒的影片。如果你能夠抽空在下次見面前先看個一兩支，那就太好了。」

那樣說不會有任何效果。那是消極勸說。相反的，業務團隊可以仿效下面這套理想的說詞：

「瓊斯先生，我知道我們碰面討論（產品／服務）時，不浪費你寶貴的時間對你很重要。不只如此，我想可以肯定地說，你不想在這過程中犯下任何錯誤。

為了確保你不會犯下常見錯誤，我們製作了一支影片，說明做這類決策時人們會遇到的7 大問題與擔憂。觀看這支影片能為你節省時間和金錢，消除犯下可能的購買錯誤的壓力，還能大幅提升會面時的生產力和效率。能否請你在周五見面前花點時間觀賞這支影片呢？」

這名業務從買家的需要和期望切入，清楚說明影片的價值。此外，呼籲很直接而且具有時效性。

五、這支影片可以用在顧客服務上嗎？

你不僅可以將80% 影片用在顧客服務部門，而且絕對應該這麼做。運用影片向顧客快速展示如何修正或解決他們的問題，每年能省下成千上萬美元的不必要開銷。

要做到這一點，找出提供的主要產品與服務最常發生的80% 顧客服務問題。接著，運用這些影片做為新顧客熟悉產品／服務的「整套購買方案」的一部分。

六、如何應用在沒有「業務人員」的電商上面？

許多公司認為他們是電子商務，所以80% 影片的概念不適用於他們。這與事實完全不符。在理想的狀態下，電商的每項主力產品旁邊都該有一支80% 影片，方便隨時觀看，以便解決最迫切的疑問和擔憂。

七、 這些影片應該用「特寫鏡頭」，或者必須有更高的製作水準？

永遠記得，談到提供實用知識的影片，「一些」勝過「一點也沒有」。換句話說，一支簡單的特寫鏡頭影片，遠比一支強有力、製作導向，卻從未發表的影片更有成效，因為後者將會迷失在製作的煉獄當中。

八、企業製作80% 影片時最常見的錯誤是什麼？

書名：《最強影片行銷71堂課》作者：泰勒．雷薩德、馬可仕．薛萊登 出版社：商業周刊出版 出版時間：2021年7月1日

你可能從本書其他內容推斷，企業製作80% 影片時犯下的最大錯誤是，把過程過度複雜化。這通常發生在企業忙著像企業一般思考，卻不像真實買家思考。

企業會犯的其他重大錯誤是，陳述問題的方式跟買家不同，只是用企業觀點去說明。看個簡短例子：假設你要賣一座游泳池。

錯誤做法：「為什麼裝設跳板是個壞主意？」

正確做法：「裝設跳板對我和家人來說是正確的選擇嗎？」

你是否注意到，第一種說法偏袒一方，帶有明確陳述的意見。第二種說法的心態是開放的，而且不偏不倚，正是潛在買家爭論該不該裝設跳板時，心中會出現的問法。

九、 80% 影片可以用在整個銷售流程，不只是第一次業務見面之前嗎？

當然可以！這種影片最棒的好處就是，它對沒有出現在面對面銷售對話的其他決策者也有影響力。

銷售沒有成功經常是因為「傳訊者」，也就是真正與業務員談話的那個人，無法向其他決策者說明產品或服務的價值，或是提出核心疑問。適當地借力使力，80% 影片絕對能夠而且應該填補這個空白。

●本文摘自 商業周刊 出版之《最強影片行銷71堂課》。