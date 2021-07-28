Middle／原諒人很難，原諒「被反覆傷害的」自己，有時更難

文／Middle

原諒

Day 224 ／ 2426

「記得有一次，我們原本約了見面，但是快要到見面的時間前，他忽然傳來短訊，說他生病了要失約。雖然當時我已經出門了，但是我回覆他不緊要，打算去附近的商場逛一下之後再回家。怎料去到商場時， 我看到他與另一個異性在逛街。」

「他有看到你嗎？」

「沒有，我立即轉身離開了商場。」

「嗯。」

「走出商場後，我拿出手機，想要打電話給他，問個究竟，但是我看著手機螢幕，看了很久很久，我問自己，就算打電話給他去探問，又有甚麼用呢？如今他與別人在逛商場，我是想要聽到他怎樣的解釋、甚至掩飾嗎？又可能，他根本不會接聽我的來電，我這樣做就只不過是自取其辱？說到底，如今的我又有甚麼資格，去要求他對我坦白，甚至去探問他與哪些人正在交好……」

「但後來呢，後來你還是有打電話給他，提起他失約的這件事嗎？」

「後來我沒有打電話給他，反而是他第二天自己主動提起，說他整天都留在家裡，他的病還沒有好……我著他要多點休息，我們可以等到下次有空再約。」

「那後來呢，後來你們真的有再約嗎？」

「之後有一次，我們約了去看電影，並打算看完電影後一起吃晚飯。只是在電影看到一半時，他的手機忽然收到來電，他看著螢幕猶豫了一會， 最後還是拿著手機走出戲院外接聽，過了差不多十五分鐘後才回來。只是他回來後，就跟我說家裡有要事，要先離開回家……最後就只剩下我一個人，在戲院內看完那齣電影。完場後我走到街上，拿出手機想打電話給他，但轉念一想還是覺得不如算了。那段日子他跟另一個女生走得很近， 第二天我在那個女生的IG裡看到他們的合照，照片裡他所穿的衣服、跟他昨天和我看電影時所穿的，是一模一樣。其實在一開始我就已經知道他家裡並不是真的有要事，他只不過想要找一個藉口去離開而已。」

「為甚麼他一再欺騙你，但是你還是不會揭穿他、甚至可以選擇原諒他？」

「原諒一個人，其實並不是很困難……只要你仍然會在乎對方，就自然會忍不住心軟，即使他再犯錯都好，只要你相信你們之間還有可能，那最後你還是會選擇原諒對方。」

「你不覺得這樣的你很沒有尊嚴嗎？他一再欺騙你，難道你不會覺得難受嗎？」

書名：《不要再回覆他的短訊，好嗎》作者：Middle出版社：三采文化出版時間：2021年7月2日

「難受啊。你知道嗎，原諒一個人並不是最難的事情，最難的是，在你選擇原諒之後，你要學習再去重新相信這一個人……然後，他又再一次把你欺騙，你心傷，他求你原諒，一切又再推倒重來，你又再努力地默默地堅持去相信這個人真的會為你改變……然後某一天你會發現，首先改變的人原來是你自己，你原諒他的過錯，但其實你最不想原諒的人，就是那個仍然堅持下去的自己。」

「但是只要你不要再接受、默許他的欺騙，只要你嘗試拒絕相信他的謊話，你就不會再受到更大的傷害。」

「這就像是對一個人說，只要你不再喜歡他，你就可以重獲自由了一樣……道理是明白，但當事情發生時，人很難真的變得抽離。我可以提醒自己要清醒一點、不要盲目相信對方的說話，但是要我決絕地不要再聽他的說話、不要再跟他去來往……我想目前的我，還是未能夠做到。」

「有時我會想……像你這一種不斷陷在清醒與自欺之間的人，其實是有多麼困倦，又有多無奈。」

「可憐的人也有其可恨之處……我知道的，其實我真的知道。」

●本文摘自三采文化出版之《不要再回覆他的短訊，好嗎》／Middle著。