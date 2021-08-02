Middle／或許不要往來，就是最好的再見。不要問候，就是最好的忘記
文／Middle
不往來
Day 85 ／ 2287
「你有沒有發現，不再找一個人，跟不再想念一個人，有時兩者好像差不多……但是當真正要去實行的時候，才發現原來後者是更難做到。」
「所以，後來當有人問，你還會想她嗎，我都會答，不會了，真的不會了，以後我都不會再讓你們發現，其實我現在仍然有多想念那一個誰。」
「嗯……其實只要他不會再來找我，我就可以繼續假裝已經放下他。」
「以前我也曾經像你這樣想過。」
「那後來你有覺得好一點嗎？」
「我也不知道有沒有好一點。」
「為甚麼？」
「因為如今我們已經陌生到，連收到她短訊的機會也沒有。她不會再找我了，我也再沒有機會，好好跟這一個遺憾說再見……然後，她反而變成了我最念念不忘的那個人，她沒有再出現，我也沒有機會再去驗證，自己其實是否真的還未放下她。」
「嗯……最近我一直都在想，要怎樣做才可以真正忘記一個人，但無論我怎樣去思考，也是找不到任何方法……到最後我發現，再如何忘記也是徒勞無功，因為那些悲傷與難受，會無聲無息地、一點一點地融入以後的人生裡。我只能夠嘗試用更多的時間、用其他的回憶，來沖淡那些悲傷，或告訴自己可以放下了，可以繼續往前走了，直到別人都忘記了，我曾經無論如何都無法忘記……」
「嗯，不是你終於都忘記了，就只是別人已經不會再提起。」
「這樣我才可以自在一些，一個人去靜靜地思念，一個人繼續面對那些，不可能忘記的曾經。」
「說到底，其實沒有可能完全忘記她這個人吧。既然如此，那我寧願不要勉強自己去刻意淡忘、去刪除她的一切記錄，只要不再往來，我就不會想要知道她的近況，只要不再問候，我也不會因為她活得比我更好或更不好，而又不自禁地想得更多……只要可以繼續活在沒有她的世界，我知道自己總有天可以放下，可以真正放開或釋懷。」
「即使你其實仍然不捨得這一個人？」
「就算我有多不捨得，但也不等於我值得去擁有這一個誰……或者我應該慶幸，可以選擇不再見這個人，而不是這個人依然會每天出現在我的身旁，就算想逃避也逃避不了……若是這樣想的話，其實我已經比別人更加幸運了。」
「真的可以這麼豁達嗎？」
「這不是豁達，我只是選擇用這一種比較不會太痛的方式，去紀念那些遺憾與曾經而已。」22:08
●本文摘自三采文化出版之《不要再回覆他的短訊，好嗎》／Middle著。
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