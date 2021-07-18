兩人共享的幸福，不能單靠一方付出！暢銷作家Middle：關係要一起經營

文／Middle

對你好

Day 5 ／ 2207

「喜歡一個人，就自然會想對那個人好……那如果，對一個人不好，是不是就可以解釋，他並不是認真喜歡那一個人？」

「我覺得，喜歡一個人，是會希望給予對方最好的關心，但人是複雜的動物，有時我們可以直接地對一個人好，有時我們即使心存好意，但是行為上也不可以表現出來；那沒有表現出來的好，是否就代表那個人的喜歡並不夠深？我想並不盡然吧……」

「但通常，越是喜歡一個人，就越是會想要待對方更好，不是嗎？」

「一般來說是這樣。」

「那為甚麼……有時我們為另一個人付出了這麼多，也自信已經做得比別人好，但是對方最後仍然會跟別的人在一起，還是會對堅持付出的人愛理不理、冷漠絕情？」

「問題是，對一個人好，那個人並不一定有義務去接受及回報，或是要欣賞對方的付出，這並不是等價交換，也不是數學公式……」

「我知道並不是數學公式，但有時候你付出所有，但對方完全一點反應也沒有，那一種極端的對比，也會很讓人心灰意冷……」

「對著不對的人，其實你做得再對，也是只會找到更多的不對吧。」

「我不明白，難道我們不應該對自己喜歡的人好嗎？」

「不是不應該，只是也總要有一個底線。更何況，他不一定是因為喜歡了別人， 或早有喜歡的對象，才會表現得疏遠你。」

書名：《不要再回覆他的短訊，好嗎》作者：Middle出版社：三采文化出版時間：2021年7月2日

「……那是為了誰呢？」

「往往，我們做得再好也得不到對方的在乎，最大的原因，就只是因為我們本來就不是對方在乎的人而已。人與人的相遇，有時候是在最初就早已經註定了結果。有些人從第一眼認識開始，就已經會知道對方與自己將來會發展怎樣的關係，是朋友、還是好朋友，是情人、還是不可能認真發展……有些人會很相信在第一眼認識時的這點直覺，而之後就會按著這點直覺來跟對方交往，想在乎的人自然會更加在乎，不想在乎的人，就不會讓自己花更多的心力去應付。」

「……難道我們就不可以嘗試付出更多努力，去換到對方的更多在乎，甚至改變他們的先入為主嗎？」

「你可以嘗試，但感情關係，並不是單方面付出了幾多，就能夠換回幾多……做朋友也好，做情人也罷，甚至是做一對家人，每一段關係，兩個人所共同擁有的幸福，是要一起努力經營，才可以找到前進的路。單方面付出再多再深，不一定就可以開花結果，也不一定會得到對方的欣賞，還有尊敬。」 23:16

●本文摘自三采文化出版之《不要再回覆他的短訊，好嗎》／Middle著。