狂賀！臺灣首位，李琴峰獲「日本文壇最大獎」芥川獎！

「日本第165屆芥川獎及直木獎」於臺灣日期7月14日公布得獎名單，臺灣旅日作家李琴峰以新作《彼岸花盛開之島》獲得純文學最高榮譽「芥川獎」，為臺灣作家第一人！

李琴峰1989年生於臺灣，十五歲自習日文，同時嘗試以中文創作小說。2013年自臺灣大學畢業後赴日本求學。2015年早稻田大學日本語教育研究生院碩士課程畢業。2017年以小說《獨舞》獲得日本群像新人文學獎，嶄露頭角，村上春樹的文學生涯也是從這裡出發。2019年後一直活躍於作家、筆譯和口譯。2019年《倒數五秒月牙》首次獲芥川獎提名，但未獲獎，這次是芥川獎第二次提名，便順利獲獎。

歡慶！臺灣首位芥川獎得主「李琴峰」！即日起於udn電子書服務「讀書吧」購買《倒數五秒月牙》、《獨舞》兩本作品，享「單本88折、2本8折」同慶優惠！

李琴峰目前在臺灣的中譯作品有《獨舞》、《倒數五秒月牙》，均由她本人親自翻譯，聯合文學出版社出版。（圖／聯合文學提供）

《倒數五秒月牙》一書以淡雅的筆觸，描寫語言、文化、性少數身分所帶來的生存困境，以及一段清淡的跨國戀情，同時寫出臺灣與日本的文化差異，以及異國生活的不易之處。《獨舞》則描寫了為死亡的念想所糾纏的女同志趙迎梅，為了逃離過去，改名並移居日本，融入日本職場生活，卻被過去黑影追趕而至，逼得再次踏上逃亡之旅的故事。

李琴峰除了曾先後獲得「群像文學新人獎」（2017），並入圍過「芥川獎」（2019）、「野間文藝新人獎」（2019），及今年的「藝術選獎文部科學大臣新人獎」，並於今年四月以《彼岸花盛開之島》入圍三島由紀夫獎，再度創下臺籍作家在日本文壇的紀錄。

這次獲得芥川獎，再創其文學創作的高峰，更為臺灣文壇增添一頁新紀錄。