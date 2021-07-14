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狂賀！臺灣作家獲芥川獎第一人 李琴峰再創文壇新高峰

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
李琴峰，大坪尚人攝影（圖／聯合文學出版社）
李琴峰，大坪尚人攝影（圖／聯合文學出版社）

「第165屆芥川獎及直木獎」於今（14）日公布得獎名單，臺灣旅日作家李琴峰獲得純文學最高榮譽「芥川獎」，為臺灣作家獲芥川獎第一人。

李琴峰1989年生於臺灣，十五歲自習日文，同時嘗試以中文創作小說。2013年自臺灣大學畢業後赴日本求學。2015年早稻田大學日本語教育研究生院碩士課程畢業。2017年以小說《獨舞》獲得日本群像新人文學獎，嶄露頭角，村上春樹的文學生涯也是從這裡出發。2019年後一直活躍於作家、筆譯和口譯。2019年《倒數五秒月牙》首次獲芥川獎提名，但未獲獎，這次是芥川獎第二次提名。

《彼岸花盛開之島》是以日本和臺灣間的一個架空島嶼為舞臺，島上的文化與語言揉合日本與臺灣，由女性負責宗教祭祀、政治事務並司掌歷史，還存在著僅有女性才能習得的語言。日文版單行本已於6月出版。

李琴峰除了曾先後獲得「群像文學新人獎」（2017），並入圍過「芥川獎」（2019）、「野間文藝新人獎」（2019），及今年的「藝術選獎文部科學大臣新人獎」，並於今年四月以《彼岸花盛開之島》入圍三島由紀夫獎，再度創下臺籍作家在日本文壇的紀錄，這次獲得芥川獎，再創其文學創作的高峰。

李琴峰所創作中譯作品（左）《獨舞》及（右）《倒數五秒月牙》的書封。（圖／聯合文學出版社）
李琴峰所創作中譯作品（左）《獨舞》及（右）《倒數五秒月牙》的書封。（圖／聯合文學出版社）

李琴峰目前在臺灣的中譯作品有《獨舞》、《倒數五秒月牙》，均由她本人親自翻譯，聯合文學出版社出版。《獨舞》中譯本在2019出版，應聯合文學之邀回臺参加國際書展。今年（2021）年初出版《倒數五秒月牙》中譯本時，因疫情未能返臺参加新書活動。

● 第165屆芥川獎/直木獎公佈暨獲獎者新聞發布會：https://reurl.cc/EnWq00

日本 語言 聯合文學 疫情 村上春樹

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