「原來數學是滿好玩的一件事。」──專訪賴以威《賴爸爸的數學實驗》

文／陳雅茜（遠流科學少年總編輯）

數學，也有實驗嗎！？「沒錯！」，對賴以威來說，這個問題的答案絕對是肯定的！而且是學習數學的絕佳管道！

幾年前成立「數感實驗室」的賴以威，可說是數學教育的奇兵，過去幾年中，他滿腔熱血投入數學教育，並在各媒體撰寫文章。從三國演義到天竺鼠車車，從街頭人孔蓋到廟裡的擲筊，他都能透過數學眼看到不同的風景。在他心目中，生活裡處處有數學，只要能找到學習動機與樂趣，臺灣的孩子沒道理對數學興趣缺缺。

他提出的工具就是數學實驗！讓孩子動手做做看，可以讓數學變得有趣，從傳統的運算中跳脫出來，透過聲音、觸覺、立體觀察等各種感官的接觸，來思考與體會問題，從中建立數感。這樣的學習方式，能讓孩子對數學更有感、更容易理解數學的意義。

本系列書籍最大的特色，在於把現有課綱最講究的「實作」精神，融合進數學教育，以手做和活動，讓孩子親手感覺數學，透過有趣的設計激發學習動機並刺激思考，強化解決問題的能力。（圖／遠流出版社提供）

賴以威今年最新出版的著作《賴爸爸的數學實驗：15堂趣味幾何課》及《賴爸爸的數學實驗：12堂生活數感課》，正是他這幾年實驗的結晶。每一堂課先帶孩子從生活中進行觀察，然後一步一步進行實驗操作，最後加以說明驗證。最特別的是，賴以威在知識內容之間穿插許多自己小時候的故事，讓原本冷硬的數學變得很有生活感；他也在書中分享自己的學習經驗，對尚在建立學習習慣的小讀者來說，別具啟發。

但賴以威其實是個電機男，臺灣大學電機系博士，現任臺灣師範大學電機系副教授，為什麼會一腳跨入天差地遠的兒童數學教育領域？他背後的故事讓人好奇，他推動的數學實驗成效更令人期待。他樂與重視孩子教育的每一位，分享得自教學現場的寶貴觀察與經驗：

Q：以威老師怎麼會踏入數學教育這個領域呢？是受到誰的啟發嗎？

賴：其實，《賴爸爸的數學實驗》中的「賴爸爸」是有雙重意義的，一個當然是我，另一個是我的父親，因為我的父親才是開始推廣數學科普的人。

我父親是早年師專畢業的小學老師，四十幾歲很早就能退休了。退休後他花了很多時間蒐集科普書籍，發現數學和他過去學的不太一樣。他原本數學不太好，但看了那些書後卻發現數學可以很有趣、很活潑，即使像他這樣四十幾歲的人，也覺得學起來很有樂趣，所以他花了很多時間到處演講，推廣生活數學或趣味數學的教學方式。

後來父親生病，卻還是到處去演講，我開著車載他到各地，看著他的身影，我體會到父親做這件事的意義，於是我後來延續了他的想法，接著做下去。

只是我專精在電機，很擔心做不好，而且一開始還真的做得不太好（笑）。教育是高度專業的領域，並不是成績好就能教別人。我花了很長的時間準備，大概有五年吧。這過程有很大一部分得歸功於我太太──廖珮妤。她是「數感實驗室」的共同創辦人，師大畢業。相對於我這個電機理工男，她更了解怎麼教小朋友學習。我還記得第一次上課之前，我們兩人對著投影片一張一張準備要講的內容，認真的程度幾乎和準備博士論文口試一樣。我不小心講出根號2，珮妤立刻說，小孩沒學過，會聽不懂啦……

就這樣，慢慢的，我漸漸知道怎麼跟小孩子互動，再加上我後來自己當了爸爸，對小朋友理解事物的細節也變得更能掌握。所以說起來，我的數學實驗的發展，其實是很漫長的過程。

在《賴爸爸的數學實驗：15堂趣味幾何課》中的第一堂課，賴爸爸和孩子討論6 吋蛋糕是 4 吋蛋糕的幾倍大？除了用嘴吃，一口一口算，還有什麼妙方法呢？（圖／遠流出版社提供）

Q：臺灣孩子似乎普遍對數學缺乏興趣，甚至感到害怕，老師覺得原因是什麼？

賴：其實不只臺灣，世界各地普遍都對數學有刻板印象，覺得不太好玩、只有少數人學得好，只是臺灣的這個現象特別明顯。在PISA等國際評量中，臺灣孩子的數學成績表現都名列前矛，但只要問到「你喜不喜歡數學？」「有沒信心學好數學？」或「你覺得數學實用嗎？」這類問題，臺灣孩子的反應大概都是從後面算起。

這個狀況滿特別的，我自己覺得可能是因為大家過度把數學當作一個考科，以為要學好，需要大量的紙筆練習和計算。但孩子反覆練習而沒有融會貫通，只是記規則，往往不知道原因，很容易有挫折感。到最後，很多孩子會感到害怕、沒信心，又沒興趣。

Q：其實不少家長本身可能也害怕數學，該怎麼辦呢？

賴：的確是有這種現象，但也不能怪家長，像我自己以前就覺得，數學本來就是有人學得比較好、有些人學得比較不好，可能天生如此。但開始做數學科普教育之後，我去查了一些資料，包括史丹佛教育系教授的研究，都很明確的指出，學好數學跟天賦其實沒有太大的關聯。

我們現在講的學好數學，一般是希望學好國中、國小或高中的數學，這和所謂需要天賦的數學──也就是跟高斯、阿基米德一樣，在史上留名的數學，有滿大的差別。一個比較一般，另一個是要追求卓越。追求卓越的確需要天賦，可是學好國中小數學，每個人做得到。但「天賦是重要的」這樣的想法，很多時候會讓我們沒辦法學好數學，因為如果把事情歸因於天賦跟外在因素，可能會故步自封，因而影響表現。但如果保持成長型思維，比較容易有好的表現，在數學學習上也是如此。

我覺得父母有一件事情可以做，並且會立刻有幫助，就是不要認為學數學跟天賦有關連，例如，不要覺得我的小孩是女孩，可能比較擅長文科之類的……這樣的法其實會影響孩子的學習。不如鼓勵孩子，每個人都可以學好數學，我們需要的只是正確的心態跟正確的方法而已。

馬路上、巷道裡常可看到圓形人孔蓋，設計這種形狀的理由是什麼？跟著書裡的數學實驗，在紙上畫下圓形和正方形，會發現背後原因跟幾何形狀有關係唷！（圖／遠流出版社提供）

Q：老師為什麼會選擇採用「數學實驗」這樣的教學方法呢？

賴：當我們思考如何幫助孩子時，覺得可以透過一些好玩的活動。如果你問一個小孩，比較喜歡美勞課或數學課，相信很多孩子都會選擇美勞，因為動手做比較有趣，可以自己發揮、創作，所以我們把動手做的概念放到了數學裡。

而且，動手作有個好處。算題目如果算錯答案，就是錯了，會覺得有點受打擊。但勞作比較沒有這個問題，有人可以做得特別漂亮，有人可以有自己的風格，每個人有不同的結果。套句研究人員的說法，這叫做「低地板、高天花板」。每個孩子都能容易的完成任務，但有興趣的孩子可以走得很遠很遠，我覺得這是動手做可以發揮的效果。

如果可以在國小課業壓力還沒那麼大、數學還沒那麼難時，省掉過多的計算練習，讓孩子花更多時間去探索，知道數學其實很好玩，在生活中到處都是，並透過探索和動手做的方式，讓孩子發現數學和生活有關，反覆練習只是為了幫助我們更快思考，並不是最終目的，這樣的話，對於孩子未來進入國中、高中的學習，可能會有幫助。

Q：能不能提供一些來自教育現場的例子？小朋友因為學習方式改變而受到啟發嗎？

賴：來參加我們活動的孩子有兩種很極端的例子，一種是數學很好，另一種是不太喜歡數學。不太喜歡數學的孩子一開始通常會很抗拒、比較安靜，但多半上了幾堂課之後，會發現這個課程沒什麼計算，也沒有考試、不用背公式，而是一直動手做。例如，孩子可能在活動中蓋房子，我們就引導他們思考形狀，請他們想一想什麼是錐體，什麼是柱體。透過動手操作的活動，引導孩子學到其中的數學。

有一次，我們設計了一堂購物活動，把整間教室變成百貨公司，有不同的店家、不同的折扣，像是買千送百、第二件八折、再加一件七五折……每人有一千元，看誰能用最少的錢把該買的東西都買回來。整堂課小朋友跑來跑去，不停計算，玩得很開心。有人還說：「我覺得這邊都不用做重複的計算，很好、很開心。」但實際上翻開他的筆記本，裡面都是算式，可是他們不會覺得這是在做練習題，而是為了達成某件事，例如玩遊戲獲勝，所以需要做計算。

我不敢說原本很不喜歡數學的同學，上完課後忽然愛死數學，那太誇張了。但很明確的是，上完課後，他們對數學的感受不一樣了。

Q：老師的新書集結了這些年的心血，會建議讀者怎麼使用呢？

賴：也許爸爸媽媽可以一個星期或每隔幾天，帶孩子做一次活動。有些活動可以用很簡單的方式完成，也可以改用比較「厚工」、漂亮的方式，例如書裡的〈黃金比例真美麗？〉這堂課，可以畫圖剪紙進行實驗，也可以真的買花材來插花試試看。

另外，「數感實驗室」在Youtube的頻道上也有好幾支數學實驗的影片，是從書裡的內容發想製作的，上面也有些資源訊息可以運用。影片搭配書籍，可以幫助爸媽更容易帶領小孩學習，我相信可以花掉滿多時間的（笑），也能讓小孩感受到，原來數學是滿好玩的一件事。

（圖／遠流出版社提供）

大家都聽過黃金比例1.618；美麗的建築物，高度跟寬度相除往往是1.618 ，連身材姣好的模特兒，身高跟腰高相除也是1.618，彷彿只要有黃金比例，就是美麗的保證！但真的如此嗎？做一個插花實驗測試看看！（圖／遠流出版社提供）

●本文推薦書為遠流出版之《賴爸爸的數學實驗》。