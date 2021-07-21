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真相製造：假新聞的仇恨操弄...有解嗎？

起心動念是一切的開始：先把想法當真，才能孕育隨之而來的熱情和能力！

聯合新聞網 / 日月文化
書名：《動機是一切的開始：當所有人都按部就班地走向目標，你能讓自己用飛的嗎？》 作者：植木宣隆 》 出版社：寶鼎出版／日月文化》 出版時間：2021年7月1日》
書名：《動機是一切的開始：當所有人都按部就班地走向目標，你能讓自己用飛的嗎？》
作者：植木宣隆 》
出版社：寶鼎出版／日月文化》
出版時間：2021年7月1日》

臺灣數一數二的版權代理公司「博達著作權代理」臺灣業務總監陳語萱，分享《動機是一切的開始》這本書中的日本傳奇出版社Sunmark接連推出熱賣作品的祕訣，以及老社長植木宣隆睿智的語言和智慧。（編按）

文／陳語萱（博達著作權代理 臺灣業務總監）

談如何創造暢銷書的訣竅很多，少有談如何創造十年不墜的長銷書；談如何培養優秀作家的書很多，但少有談如何培養編輯跟作者一起完成一本書的能力；談出版經營理念的書很多，但少有回歸核心產物——「書」，把書當作為了廣為流傳的「能量體」來製作。

現任日本Sunmark出版社社長植木宣隆老師歸結超級暢銷書的心法不外乎所有人，從作者、編輯到讀者，認真看待起心動念，而且用近乎變態的執著付諸行動。

在日本出版界，Sunmark是一家傳奇的出版社，它的傳奇在於在過去20多年間，一個不到20人的編輯團隊創造了八本百萬級別的超級暢銷書，30多本銷售超過20萬本的暢銷書。10多年前，日本出版界還不熱衷海外授權，甚至沒有專設版權部門，Sunmark就積極耕耘海外授權，每年在法蘭克福國際書展設立攤位，輪流安排所有員工到國際書展學習觀摩。近幾年最亮眼的輸出版權是近藤麻理惠《怦然心動的人生整理魔法》的英文版，在每年翻譯書占比不到百分之五的美國市場，創造出400萬本的銷售奇蹟。

在這些銷售以數十萬計的光環背後，Sunmark現任經營者也是《動機是一切的開始》作者植木宣隆老師現身說法。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

首先，他認清出版業是從無到有、多產多死的行業，編輯才是跟作者一起完成一本書的靈魂人物，社長或總編輯首要力求順應編輯「本然」的個人風格；他認為書本身就是能量體，無論哪一種類型內容，每一本書都應療癒心靈、扶持困難人生，甚至成為讀者活下去的力量，所以他期許出版「能夠帶去探病的書」，拒絕出版炒作負面議題的書。他認為閱讀是吸收書的能量，讀者吸收書的能量累積到無法抑制在心中的程度，進而口耳相傳分享給其他人，因此創造了暢銷書。

那麼出版社作為企業組織呢？出版社是正面能量的匯集處，對編輯是提供一個「去除極限意識」、發揮個人風格的場域；把書當作「生物」時時觀察其生命週期、偵測熱銷前兆，並即時不惜成本地推波助瀾，讓一時暢銷書成為十年不墜的長銷書；在制度上設立編輯特權、企劃獎、達成獎讓公司所有人從編輯、行銷、會計都能參與發想、企劃、製作出長銷書。

有人說出版業是眾人的接力賽，那麼無論一時的暢銷書還是十年不墜的長銷書，更是延長到讀者端的接力賽。在這些看似抽象的觀念背後，都是本本暢銷書實證的結果。

《動機是一切的開始》雖然以出版業為例，但其理念適用於任何「創造價值」的產業。

身為出版社經營者，植木宣隆老師坦承暢銷書底下固然有更多屍橫遍野的無名書，但他堅守每一個可以創造暢銷書的契機，相信一切從每一個人認真看待自己的起心動念開始，然後誠懇地把這個想法當真，以近乎偏執的態度付諸行動。而這樣的體悟適用於不同人生階段、生涯規劃，因為唯有自己先把想法當真，才能孕育出隨之而來的熱情和能力。

●本文摘選自寶鼎出版七月新書《動機是一切的開始》推薦序。


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