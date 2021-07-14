去除極限意識，讓小型出版社在全球累積銷售突破2500萬冊！

文／寶鼎出版編輯部

你一定聽過甚至讀過《怦然心動的人生整理魔法》、《在咖啡冷掉之前》、《生命的答案，水知道》，但你知道這些暢銷書的幕後推手是誰嗎？

他，是日本Sunmark出版社社長植木宣隆，也是在電車買廣告宣傳自家出版品的第一人，更曾一口氣包下東京都JR車廂廣告版位整整一週。

他曾在某本書上市10天後，就在記事本寫下「六個月後這本書會達成百萬銷售」，最後果真在他寫下的日期那天實現了銷售目標。

看似狂妄的豪語、不走常規路的驚人之舉，竟然都讓他達成心中所想。他，是怎麼做到的？

植木宣隆認為：「要去想著自己是認真地期望這麼做，且事情一定會如此發展。」在展開之前和採取行動的過程中，始終抱持這個想法且堅持到最後，就會取得滿意的結果。

新書《動機是一切的開始》濃縮植木宣隆實踐這種信念的心得，以及他和各種領域的傑出者共事40年的經驗，告訴讀者想如願以償就必須先這麼做：

・去除極限意識，擁有打破既有框架的思維及勇氣

唯有突破限制，擺脫先例的束縛，才能拓展無限可能。就像植木宣隆身為經營者，卻不像其他企業以成本為優先，放膽嘗試業界不曾有過的創舉，最終回收超越所花成本的報酬。

・成為「變態」，在他人看不見的地方發揮變態之力

變態往往能充分意識到自己的優勢，並盡全力堅持下去，也就是正面意義的偏執狂。譬如近藤麻理惠也說過自己是「整理方面的變態」，因此創造出引領世界風潮的「麻理惠流整理術」。

・不需事事講求規矩，亂調中也存在著美

完成目標的手段不必非得按照規矩來，而是要盡情展現自己的優勢。例如同樣題目的企劃，比起遵照統一格式、墨守成規，著重自己擅長的領域並放大強調，具備個人風格的報告更能吸引人目光。

・不要用「脖子以上」工作，用你的手腳、肝、心臟、膽量與行動力

成果不是坐在電腦前用腦袋奮力思考就能獲得。與其用大腦不斷思考為何產品賣不好，不如就算颳風下雨也出門走訪，讓客戶或廠商留下深刻印象；碰到不想錯過的企劃，哪怕來回寫上百封信，也要展現勢在必得的毅力與堅持。

書名：《動機是一切的開始：當所有人都按部就班地走向目標，你能讓自己用飛的嗎？》作者：植木宣隆 》出版社：寶鼎出版／日月文化》出版時間：2021年7月1日》

・目標是「最棒的工作與美好的人生」

從事愈棒的工作，愈能產出大量如愉悅、快樂和療癒等的人生價值。所以要讓自己處在變化性高的場所，透過工作學習和改變來提升自我價值，實現最美好的人生。

一切就從「動機」開始，瞄準他人不敢想的目標，挑戰他人不敢使用的方法，唯有不自我拘束、真心相信自己，你終將收獲豐碩的果實！

●本文推薦書為寶鼎出版之《動機是一切的開始：當所有人都按部就班地走向目標，你能讓自己用飛的嗎？》。