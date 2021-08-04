居家防疫的彈藥庫！譚敦慈教你冰箱安心收納法則

但是食物不是冰到冰箱就沒事，必須正確使用，才能確保食物延長保存期限、不產生毒素或成為汙染源。全民最信賴的安心指標──譚敦慈老師，在本篇中來教教大家如何正確使用冰箱！（編按）

文／長庚毒物實驗室（兼任）護理師 譚敦慈老師

冰箱的功用是儲存糧食，就像是古代的糧倉，因此老一輩也將它視為「財庫」，認為要塞好塞滿才能招財。不過，根據日本研究，結果正好相反，家裡冰箱越滿的人反而越貧窮。正確收納及使用冰箱，才能讓食物保持新鮮，減少浪費。

【冰箱建議安裝法】

預留散熱空間

冰箱運行時會自主散熱，注意須跟牆面或其它家具保持至少10公分以上的距離，冰箱上面或兩旁也不要堆積或懸掛物品，以免影響散熱功能。

三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著

下層冷凍庫

冷凍庫也不要太滿，維持最多七分滿的原則，可分裝的食物也可用密封袋裝好保存。

三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著

【冰箱安心用法】

熟食放上層 生食放下層

未吃完的熟食或可即食的水果放上層，生食則是放在下層，如此才不會發生生食汙染熟食的情況。魚、肉等生鮮退冰時也是放最下層，避免血水汙染其它食

材，記得解凍時間勿超過24小時，以免滋生細菌。

三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著

以七分滿為原則

冰箱不宜塞得太滿，最好是以七分滿為原則，才有利空氣循環流動，若冰箱裡的空間不夠，溫度就會上升，易影響食物保鮮度。此外，若冰箱塞得太滿，無

法「一目瞭然」，食材容易被遺忘，可能過期了還未察覺。

三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著

醬料放在專屬收納盒

將調味醬料集中放在開放式收納盒裡，一拉出來就知道家裡有哪些調味料可用，使用時會更容易找尋。

三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著

乾貨放冰箱門

香菇、木耳、綠豆、花椒……等乾貨，放在冰箱門的位置，若拆封過的，須先用透明密封袋包好再放進去保存。若怕忘記保存期限，也可在外包裝上註明。

三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著

【冰箱無毒清潔】

每週擦拭一次，注意縫隙

請每週清理冰箱一次，盤點哪些食物或醬料快過期，可以趕快拿出來食用。清潔時可用濕抹布擦拭冰箱內部及細縫處，避免髒汙及灰塵堆積。

三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著

食材不要一次購買太多

小心被稱為冰箱殺手的李斯特菌，它在低溫環境下也能持續生長，若將冰過的食物反覆拿出來退冰又放回去，極易大量長菌。美國、南非、歐洲、大陸都曾發生過民眾食用遭李斯特菌汙染的食物，感染敗血症致死的案例。

●本文摘自三采文化出版之《譚敦慈的安心生活全圖典》。