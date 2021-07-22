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告別濕氣、黴菌！譚敦慈老師教學，浴廁聰明清潔法！

聯合新聞網 / 三采文化
書名：《譚敦慈的安心生活全圖典》 作者：譚敦慈 出版社：三采文化 出版時間：2021年7月16日
書名：《譚敦慈的安心生活全圖典》
作者：譚敦慈
出版社：三采文化
出版時間：2021年7月16日

台灣天氣炎熱潮濕、容易有黴菌產生，對身體造成負面影響！尤其家中最潮濕「浴廁」，清潔起來更是苦惱。民眾最信賴的安心指標譚敦慈老師，分享自家浴室的清掃、收納原則，教大家如何用最簡單的方式保持乾淨清爽，告別黴菌大本營！（編按）

文／長庚毒物實驗室（兼任）護理師　譚敦慈老師

三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著
三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著

Point 浴廁清潔重點在保持乾燥！

浴廁最常見的問題就是潮濕長霉，霉菌若從浴廁飛到家中，就會危害健康。

① 濕毛巾勿掛浴室　

使用過的毛巾不要掛在浴室裡，否則容易發霉，當毛巾摸起來感覺黏黏滑滑，表示已滋生大量細菌，如果長出黑色斑點，代表已經發霉了，就要丟棄。

② 使用完以冷水沖洗並刮淨

洗完澡後濕度及溫度都較高，對霉菌是很好的生長環境。建議最後一個洗澡的人，用冷水沖洗浴室牆壁及地板降溫，再用刮刀把水刮淨。

三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著
三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著

③ 除濕　

浴室使用完畢後，應打開抽風機來保持乾燥，如果沒有抽風機，建議一至二天使用一次除濕機。除濕時，記得把馬桶蓋蓋上，以免影響除濕效果。有人會用電風扇吹，其實是把濕氣往其他地方吹。

Tips 可在浴廁準備一條乾抺布，順手將噴濕的地方擦乾。

三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著
三采文化《譚敦慈的安心生活全圖典》 ／譚敦慈著

④ 漂白水除霉 　

長霉的地方，除了可用市售的除霉噴劑之外，還可用漂白水來去除霉菌。可將廚房紙巾蓋在發霉處，噴漂白水靜置一晚後洗淨即可。

⑤ 沖馬桶蓋蓋子　

建議如廁後，應蓋上馬桶蓋再沖水，否則臭味及細菌亦沾染掛在浴室的毛巾及牙刷。此外，若遇停水，應先蓋起馬桶蓋，再將水倒入水箱，再沖水。

Tip 我們家每天清洗馬桶，或用酒精噴灑擦拭馬桶蓋來消毒殺菌。

⑥ 避免用品長菌

●牙刷架應有瀝水孔　

使用後的牙刷很潮濕，不小心就會長霉。建議刷完牙後，先把牙刷甩乾再放牙刷架。牙刷架應有瀝水孔，底部勿積水，才能避免藏汙納垢及發霉，家中牙刷也不要放在同一個杯子，最好分開放，才不會碰觸傳染疾病， 牙膏也不要共用為佳。

●瓶罐不落地

瓶瓶罐罐直接堆在地上易累積水漬而長霉，建議放在架高的置物架上。

●肥皂盒架高利於瀝乾　

軟爛的肥皂易滋生細菌，一定要把肥皂盒架高，滴水瀝乾才行。我通常會把肥皂切成小塊分次用，每塊大約一至二週左右用完，降低細菌滋生的可能性。或是可用磁吸式皂架，讓肥皂懸空的設計，讓其保持乾燥，細菌不滋生。

Tips 或是可以將肥皂放進網袋裡，使用後掛在通風處晾乾。

●補充洗手乳前徹底清洗、晾乾

洗手乳用完更換補充包時，常因瓶子沒有保持乾淨而滋生細菌。建議每次用完後先將瓶子洗淨、擦乾，最好再用75%酒精涮一涮，晾乾後再倒入補充液。

⑦排水管定期清

蚊蟲會隨著廁所裡的排水孔飛到家裡，同樣的，其它住戶產生的細菌也會順著排水孔跑進家中，造成病菌傳播，嚴重時會造成群聚感染。想要常保浴廁衛生，建議使用下列方式：

●排水管倒水

排水管裡有「存水彎」，能夠達到「水封」的作用，可防止蚊蟲、臭氣及細菌入侵。建議每天可以往排水管倒1～2杯水，確保水封功能常。

●密封

若家中有很久沒使用的衛浴，建議將排水口密封起來。現在市面上有販售排水孔密封裝置，只要塞進管道中，就可以達到防蟲防臭及防病菌的作用。

⑧水槽可用科技海綿

浴室水槽的水垢、黴斑，使用後可用三聚氰胺的科技海綿擦拭，好用又環保。

Tips 大家都在意臭味，但香味更可怕！

我家沐浴精的用量很少，主要想避免接觸其中可能的定香劑。選擇沐浴用品時，盡量選擇香味不要太濃、太持久的。

浴廁定期清潔

☑ 清理排水孔上積垢，若有卡毛髮須清除乾淨。

☑ 定期用保養型清潔劑清洗排水孔，以保暢通。若未常清理，已稍微堵住，請用強效疏通劑。因強效清潔劑都是強酸或強鹼，使用時一定要戴手套、護目鏡，穿長袖，避免噴到臉及眼睛。

☑ 使用強效疏通劑通常需等待一段時間讓髒汙溶解，請將廁所窗戶打開，通往室內的門關閉，避免嗆鼻氣味跑到家中。

Tip 若排水系統下面是塑膠軟管，不能使用具腐蝕性的強鹼清潔劑！否則易破裂。

☑ 選台灣大廠生產、標示完整，並且有檢驗合格證明的清潔劑。此外，香味太持久的清潔劑，也不建議購買。而現在很多網路賣清潔劑看似很強效，但沒有完整標示，或簡體字標示不清楚的清潔劑不要任意使用。

☑ 浴室清潔重點在於去除皂垢（碳酸鎂、碳酸鈣），使用酸性清潔劑才能溶解。建議髒汙處用檸檬酸先敷著過夜，再將汙垢刷除。

●本文摘自三采文化出版之《譚敦慈的安心生活全圖典》。


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