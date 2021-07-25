揭開伊斯蘭面紗！越洋專訪《先知的繼承者》作者休．甘迺迪

哈里發是伊斯蘭世界重要的核心概念，《先知的繼承者》本書作者休•甘迺迪16歲就開始研究哈里發政權。為了讓讀者理解近十年伊斯蘭世界的核心價值與社會變化，他詳細說明哈里發體制來回應這些命題。本書以哈里發政權為主軸，重述歷史上所有的哈里發及其統治的國度，從宮廷的鬥爭到疆域的跨展，除了對伊斯蘭歷史有比較整體的理解，橫跨時間與廣大地域的論述，也可進一步了解伊斯蘭信仰文化背後的政治因素與脈絡。（編按）

《先知的繼承者》作者休．甘迺迪的獨家專訪

採訪撰稿／王紫讓（台大歷史所碩士生 ）

王紫讓（以下簡稱「王」）：在本書的序言中，您說您已經花了五十年研究伊斯蘭史，為何您選擇這個主題作為您畢生的研究目標呢？

休．甘迺迪（以下簡稱「休」）：我對歷史一直很有興趣，在我還是個小男孩的時候，父親會帶我去參觀英格蘭的城堡與碑石。十六歲那年，恰巧有個機會，可以去大馬士革。那是一九六四年，當時的大馬士革是個與現在非常不同的城市，我跟一位學校的朋友同行，並且愛上了大馬士革。後來，我試著閱讀更多敘利亞的歷史，然而我發現在英文世界之中，關於敘利亞史、伊斯蘭史的書實在太少了。是有一些老舊的教科書，但基本上，幾乎是沒有書可讀。因此我想，這就是我要研究的領域！我很幸運，在十六歲就知道我未來一生想要做什麼，因為不是任何人在那麼年輕的時候都能發現自己的志業。我高中去貝魯特學了一年的阿拉伯語。等我到了劍橋大學之後，終於能結合歷史和語言，沉浸在阿拉伯語、波斯語，以及中世紀的歷史之中。然後我就開始研究伊斯蘭史，直到現在！

王：一九六四年的中東一定跟現代非常不同，在那之前七年才剛發生蘇伊士運河危機，我想當時的敘利亞還是阿拉伯聯合共和國的一部分？

休：是的，阿拉伯聯合共和國是敘利亞與埃及的聯盟，但對敘利亞沒有什麼好處，因為這個聯盟的政治中心是開羅。聯盟從開羅統治，並沒有特別照顧到敘利亞，開羅是中心，敘利亞只是一個行省。最後因為這樣的緣故，聯盟破裂了。

伊斯蘭教經典古蘭經。（圖／Unsplash）

王：讓我們進入正題。請問是什麼動機讓您想要寫這本介紹哈里發政權的書？

休：我是在二○一四、一五年開始寫這本書，當時，所謂的「伊斯蘭國」哈里發政權（ISIS caliphate），或「Daesh」哈里發政權突然出現，隨即征服了一塊很大的領土，包含北敘利亞與北伊拉克，他們的進展非常快速，打敗伊拉克軍隊，征服摩蘇爾，迫使敘利亞軍隊撤退，奪取拉卡。這個時候大家開始思索，到底什麼是哈里發政權（caliphate）？因為對「伊斯蘭國」來說，哈里發的概念是其意識形態中非常基本的關鍵。以「伊斯蘭復興運動」而言，像是基地組織或穆斯林兄弟會，哈里發並非他們意識形態中的核心概念，以穆斯林兄弟會為例，社會與土地的改革是其根本，但對於「伊斯蘭國」的意識形態來說，哈里發的概念就是核心。因此，大家在收音機或電視上都開始討論哈里發，討論這個字到底代表什麼意義。通常他們會誤解，以為哈里發政權就代表苛烈的暴政或狂信的產物，這些媒體上的討論幾乎都相當無知。甚至一些專業人士，像是中東政治專家，也不知道歷史背景與脈絡。所以我想要填補這個知識的空缺，我想要解釋哈里發的概念如何起源，它的意義是什麼，它又如何在時代中轉變。

王：當哈里發這個術語被其他政體採用的時候，這個字的意義必然產生改變，但為何這些政權特別採用哈里發這個頭銜，而不是其他稱號，像是阿米爾（amir）、素檀（sultan）、可汗（khan）？哈里發跟其他頭銜的根本差異是什麼？

休：根本差異是這樣的─在十世紀的時候，哈里發是任何想要獨立的統治者採用的名號。阿米爾或埃米爾（emir）是受更高權力者控制的親王；素檀或索檀（soltan）則出現於十一世紀，代表世俗的統治者，一位「強人」，其能統治是因為有軍事勢力的支持，與宗教或意識形態毫無關係；哈里發則是真主的代表（deputy），因此這個名號有神聖性，代表哈里發既有宗教權威，也有世俗權力，法蒂瑪與穆瓦希德的哈里發都使用此種宗教權威頒布法律，規範宗教行為。

王：所以「哈里發」這個稱號可以使一位統治者成為立法者、創制者？

休：是，雖然不是每一位哈里發都能成為立法者，但他們至少有此潛力。

王：這就是為什麼「伊斯蘭國」會用哈里發這個稱號嗎？或許其他基本教義派團體宣稱他們只要復興既有的傳統和古老的風習，但一位哈里發就有資格去創造……

休：是，確實是這樣。順尼派公認真正的哈里發要從先知的部落中出現，也就是古萊什部落，巴格達迪幾乎宣稱他是，反正因為歲月推移，過了那麼久，古萊什部落的後代數目一定相當龐大，這給了他某種合法性（legitimacy）。然而基地組織、沙烏地阿拉伯或阿富汗的領導人就無法宣稱他們是古萊什部落的後裔。我想這或許是「伊斯蘭國」有能力做這些，或他們覺得自己有能力做這些的原因。

王：原來如此。所以這本書可說是對「伊斯蘭國」的一個回應。

休：是的。「伊斯蘭國」永遠圍繞在哈里發的概念之中，像是巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在摩蘇爾清真寺的演講，或者他穿著黑色的服飾，黑色是阿拔斯哈里發政權的象徵色。如果不知道這樣的歷史背景，便很難了解這些行動背後的意義。

在此同時，我對「伊斯蘭國」的意識形態本身也很感興趣，我閱讀了他們的線上雜誌 Dabiq，想要弄清楚他們的意識形態從何而來，我發現他們的意識形態來自於對歷史的特定觀點詮釋。早期伊斯蘭的歷史對「伊斯蘭國」來說無疑非常重要，他們認為：「我們了解早期伊斯蘭歷史，其他人都不了解，所以我們的觀點一定是正確的。」他們想要掌控敘事的話語權。他們的說法當然有問題，因此我寫這本書的目標有一部分就是希望能夠對抗「伊斯蘭國」想控制敘事話語權的企圖。除此之外，我還希望這是本容易入手的書，不是一本賣你五十英鎊之類的那種大部頭讀物，是輕巧的平裝書。

●本文摘自 貓頭鷹出版之《先知的繼承者》作者專訪。