李若庸／一部拉丁文的文化史──《神與科學家的語言》推薦序

本書作者為法國國家科學研究中心的文化史專家。在本書中，她詳細分析了拉丁文在16世紀後，在教會、教育界和貴族的支持下為何卻逐漸無法對應現代社會，以及它在人類文化中的未來走向。在本書中，作者闡述了拉丁文在全盛時期所形成的知識版圖、說明它如何全面融入西方文化的所有面向、以及當今拉丁文具有的符號意義等。讓讀者更貼近理解這個即便在日常社會生活中看似不再重要，但對全人類有著深遠影響的重要語言。（編按）

一部拉丁文的文化史

文／李若庸（台北大學歷史系教授）

本書可被視為拉丁文文化史的第二部。它採取的時間斷限是十六世紀文藝復興時期以降，到一九六○年代法國廢止拉丁文在學校與教會中的使用為止。如果將拉丁文在羅馬帝國時代興起，到十六世紀宗教改革時期面臨挑戰，視為拉丁文發展史的第一階段，那麼作者方索娃斯．瓦克所討論的便是，十六到二十世紀，這個拉丁文發展的第二階段的盛衰興廢。瓦克處理的是這個命題：拉丁文在十七世紀中葉以後，已經是「死亡」的語言；人們不再使用它來溝通，也不透過它來理解古典作品，它只是少數學者的專利。這樣一個不具實用功能的語言，為何仍在西方社會享有的崇高地位？

瓦克的回答是：拉丁文或許不再實用，但它仍具有高度的教育價值；它被認為是博雅教育、人文教育、心智教育、思維教育，乃至於品格教育的基礎。而這些功能，便是拉丁文能在西方的教育與教會系統中，繼續生存的原因。瓦克告訴我們，拉丁文在二十世紀走入歷史，從它最後的據點―學校與教會―撤退下來。不過這不是因為拉丁文喪失了上述的功能，而是因為它與二十世紀的時代潮流相悖逆：拉丁文自始至終便是一種「菁英的語言」，只有少數的菁英階級才能夠使用。它的「菁英特質」，讓它淹沒在二十世紀這個強調民主化與普羅社會的時代潮流之中。

本書的最大貢獻在於告訴讀者，拉丁文於十六世紀以後的命運。方言（文學）的興起，取代了拉丁文原本的獨尊地位。這個西方社會重要的文化變遷，一直得到學界深刻的關注。但在此之後拉丁文的命運如何？人們甚少提及。所謂的「拉丁文問題」，彷彿已在方言（文學）興起之後，獲得「完全的解決」。作者告訴我們，拉丁文並沒有消失，甚至，它一直在西方社會享有一席之地！

（圖／Unsplash）

此外，瓦克的這本書還證明：語言的存在與傳布與否，並非取決於語言本身的優雅粗俗，而是受制於它所身處的時代。拉丁文的普及，歸功於羅馬帝國的強盛。羅馬帝國衰亡後，拉丁文因為是天主教會的官方語言，而延續其重要性。宗教改革後，基督教世界分裂為數個勢力，拉丁文面臨方言文化的挑戰。不過，拉丁文憑藉其優越的教育功能，持續在西方社會發揮深刻的影響。拉丁文雖然是種古老的語言，但拉丁文的文化史卻與今日的世界息息相關，因為語言從來就不只是溝通工具，它亦是國家實力的展現。一種語言得以成為所謂的「國際語言」，是因為它的使用者擁有不容忽視的國際影響力。拉丁文曾是西方世界最為普及的語言，因為它是羅馬帝國的建立者―羅馬人―的語言，是帝國境內唯一的「普通話」。英語之所以成為今日人人熱中學習的國際語言，因為它是十九世紀創造大英帝國的不列顛民族的語言，也是二十世紀美利堅帝國的官方語言。近年來，中文熱風潮湧現，這也與中國在本世紀的崛起息息相關。語言與時代密不可分。任何一種語言的興衰，都反映著大環境的變遷；國際語言尤其如此。優美的語言，不必然長存，但優勢的語言，必定廣布。這便是語言的特色，也是這本《神與科學家的語言：拉丁文與其建構的帝國》所能提供給我們最大的啟發。

●本文摘自 貓頭鷹出版之《神與科學家的語言：拉丁文與其建構的帝國》推薦序。