炎炎夏日，葉怡蘭推薦3款最適合DIY水果冰沙

文／葉怡蘭

夏季，也是我家的冰品季。極少在家囤積外頭買的現成貨，原因在於，自己動手做冰沙，不但輕鬆快速容易，且素材品質盡可精挑嚴選，最重要是口味配方盡其在我，自然再不肯遷就市售品。

因此，習慣凍存各種當令水果以供此需──多虧台南家鄉直送水果不僅從不斷貨、且還常出現滿堆太過景況，從荔枝、芒果、葡萄、鳳梨、水蜜桃......還有年年朋友貼心餽贈的私房醃漬上好情人果，由著我整夏季一路打個不停吃個不停。

也因向來都是想吃才做，我的冰沙作法極是偷工直覺簡單。當然沒有冰淇淋機，也不耐煩慢慢凍慢慢刮；切小塊凍成冰硬的水果，加些如果汁、酒等水分，直接以手持電動攪拌棒或可打冰塊的果汁機攪打成細緻狀態即可──沒有完全打碎打勻也無妨，保留些口感更過癮。

而若時間不趕，打好的冰沙裝盒再多冷凍數小時甚至隔天，質地更綿密綿實，且融化速度慢、較能悠閒品嚐......當然，等不及的話，就馬上開動吧！暑熱高溫下，大口享用，才是暢快哪！

金桔芒果冰沙

芒果去皮去核切小塊，放入冰箱充分冷凍。取出，加入適量金桔皮屑與果汁，以手持電動攪拌棒或可打冰塊的果汁機混合攪打成冰沙狀，即可享用。

《日日三餐，早‧午‧晚》（圖／寫樂文化 提供）

香蘋情人果冰沙

產季時凍存留下的情人果，加點檸檬與蘋果汁打成冰沙，酸甜沁涼果味襲人，炎夏午后來上一盅，再舒服不過！

《日日三餐，早‧午‧晚》（圖／寫樂文化 提供）

百香荔枝火龍果冰沙

當令水果大爆炸，最簡單最高效之保存與去化之道，當然是打冰沙。這回主角是火龍果，加入先前凍存的荔枝和一點百香果汁、檸檬汁提味，頗驚喜是，口感更勝其他配方。

想來應是火龍果之質地柔軟、水分適中，輕輕鬆鬆就能打得綿柔細膩，加之特有的清香清甜味 道與亮豔豔紫紅顏色，非常討喜──嗯，這個好，就此列入家常菜單!

《日日三餐，早‧午‧晚》（圖／寫樂文化 提供）

●本文摘自寫樂文化出版之《日日三餐，早．午．晚》。