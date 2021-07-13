陳穎青／台灣得盡快跟上這些思考──《資訊爆炸之後》導讀

網際網路帶來的另外一個面向是讓資訊的產出更加容易，現在我們可以直接在社群網站、維基百科、YouTube留下自己的想法或者新的發現，更可以透過這樣的直接產出促進討論、進而合作建構「網路化的知識」。網路化的知識不僅開放而且多元，使得我們獲取知識的方式與以往完全不同。《資訊爆炸之後》撼動了我們對「知識」的基本概念，讓人看見在一切交相互聯、大到無法掌握的世界裡，擺脫了紙本並自由延伸的網路化知識，如何讓我們更接近知識的真相。（編按）

文／陳穎青（資深出版人）

台灣得盡快跟上這些思考

本書作者在第三章提到的故事，言簡意賅地說出了資訊時代和紙本時代的微妙差異。

二○○七年，美國溢油防治技術研究所提供兩萬美元獎金，給第一位能將沉在阿拉斯加海底十八年的溢油成功抽出來的人。直接把石油抽出來沒有用，因為當它到達海面的時候，冰冷的阿拉斯加空氣會讓這個石油和水的混合物凝固，使它無法從平底船抽下來。

一位住在伊利諾州的化學家，雖然不太懂石油，但他非常懂水泥，而且他知道只要一直震動，水泥就不會凝固。他的解答得到了獎金。

傳統知識很難處理這種新發生的困難，而用傳統組織，研究院、大學實驗室，也很難快速找出解決方案。

這幾年我們看過聽過愈來愈多這一類傳奇式的「群體智慧」的解決故事，開始覺得這些事不稀奇了，經常發生嘛，世界就是這樣進入新時代的。但我們極少覺察這新時代到底跟舊時代有什麼不同，大部分時候我們能碰到的感嘆是「數量型」的，資訊爆炸或者訊息過載，我們不堪負荷。

但本書討論的遠遠超過這些問題，這本書討論的是知識產生的結構，知識儲存的方式，知識的認證模型，甚至知識到底怎樣會成為知識，所有這些事情在我們從紙時代，過渡到線上時代的時候，發生了什麼本質性的變化。如何理解變化有哪些，我們應該怎樣應對，已經有哪些人、哪些學術機構採取了行動。

我們幾乎沒有人思考這些，甚至也沒有人注意到有人正在思考這些。

這些事很重要嗎？人家發明好了，實驗好了，我們拿來用就好，網際網路不也是這樣嗎？大家用得也很愉快嘛。

（圖／Unsplash）

不妨舉個例子好了。我自己的工作經歷裡，偶爾就會碰到圖書館館長，聊一聊就會聊到學術期刊資料庫的問題。圖書館經費有限，但國際期刊資料庫年年漲價，一旦停止續訂，過去曾經訂過的立刻就不存在了。「館藏」的意義已經消失。這不只是經費問題，也包括知識的所有權誰屬（屬於作者嗎？屬於資料庫公司嗎？還是屬於知識圈？或者屬於公共財呢？畢竟大部分研究經費都來自公共預算）和知識存取的效率和知識回饋問題。

美國學界發展出「開放存取」運動，愈來愈多諸如哈佛等大學、學院要求自家的教授必須把所有「發表在非開放存取期刊的001-論文」，放進開放存取的資料庫裡面。而我接觸的圖書館員有一半甚至連「開放存取」運動都沒聽過。

學術發展有一個重環節是「站在巨人的肩膀上」，如果學界的論文都封閉在一個一個需要付費才能檢索的資料庫，經費不足的組織就無法進入（這是學術上的貧窮歧視），而學術社群產生的研究成果，卻由商業公司掌控，學術界需要付錢才能看到自己研究的成果，公共經費被扭轉為商業營利（這是資源的雙重損耗，做研究的時候花一次錢，訂購資料庫又花一次錢），這還不包括封閉的資料庫的檢索效率遠遠低於開放資料庫的問題。

而台灣需要關切這種問題，不只是因為公教部門經費有限，更因為「論文積點」。當台灣還在爭執SCI 指標是否氾濫的時候，美國已經透過線上服務，如 Mendeley 學術社群（mendeley.com），用迥異於傳統影響係數的方式呈現論文的影響力：

「Mendeley 可以讓大家看到科學家覺得哪些論文重要，還可以將影響力細分成不同類別，系統生物學家現在覺得哪些論文重要？氣候科學家呢？演化生物學家呢？」「在這個環境裡，新的認證和權威形式逐漸產生，社群和權威之間的連結變得更加複雜，權威的地圖也變得更細緻、更混亂。」（見本書第七章）

這就是本書作者的核心命題，當世界從紙本那個「凍結」的形式，轉移到線上世界的時候，並不僅僅是載體有了改變；發表速度變了，連結性變了，回應速度變了，一個凝固的「作品」的意義變了，過濾和篩選機制變了，影響力的浮現方式變了。傳統權威的影響力正在失去力量，甚至開始跟不上時代了（「現在的影響係數反映的是兩三年前有哪些東西重要。」）。

而應對方式是什麼？怎樣處理沒有經過專家認證，但實用有效的知識呢？怎樣面對沒有篩選的「全部出版」呢？怎樣適應新時代的「可靠性」呢？怎樣對應隨時會更新，不斷有修正的知識呢？

所有這些問題都需要在線上實驗、尋找解答。尤其台灣的學術領域有許多問題，包括論文倚賴、係數積分、研究本地化等，更需要在這個地方找到新時代解決的藥方。這些都需要有人意識到當前的知識環境已經跟過去完全不同。我們迫切需要儘快跟上這些思考，以便於尋找我們自家問題的解方。

●本文摘自 貓頭鷹出版之《資訊爆炸之後》專文導讀。