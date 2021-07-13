黃山料／我們總在和時間與距離對抗，只要稍微鬆手，就失去了彼此

文／黃山料《好好生活 慢慢相遇》

在最親近的人面前，人最任性。 因為是家人 我們可以不用呵護， 可以恣意妄為。 卻不曾想過， 當初最愛的人 若疏於維繫 也會不小心就走散了。

常聽人說， 家人是一輩子的， 只要是家人， 一生都會是。好像不管如何互相傷害，如何踐踏彼此，只要是家人，你就得概括承受一切。因為是家人， 所以被傷害不能跑，被愛的重量壓死了也不能說不，說不，就是不孝，因為你拒絕了父母的善意。即使那份善意， 對他人來說， 可能是傷害，你也得接受，因為以愛之名。

憶及與母親剛分開之初，18 歲的成人日子裡， 每天至少一次接到她的電話， 通話內容大約是更新彼此的無聊日常，通話目的是母親為了確定母子依然心繫在一起。

兒：「我今天感冒了，喉嚨痛。」

媽：「我也是，怎麼這麼巧？啊，應該是母子連心。」

兒：「我昨晚沒睡好。」

媽：「我也是！整晚反反覆覆的。啊，母子連心。」

兒：「我今天突然很想吃番茄炒蛋。」

媽：「我晚上剛好有煮吔！ 怎麼這麼有默契！ 啊， 母子連心。」

我今天發生的任何事情， 只要媽媽也有類似情境， 皆為「母子連心」的證據。媽媽照顧了孩子十八年， 將人生重心放在兒子身上十八年， 一夕之間必須抽離， 她必須重新找回自己的人生。可這並不是說找就能找到的， 放手也不是說放就能放， 愛也不是說斷就斷。媽媽拚命透過我的每一句言語， 尋找各項母子連心的證據， 好像只要這些證據還在， 兒子就還是媽媽的兒子，再遠的距離， 再長的時間，都無法將我們分開。

離開家鄉以後， 我開始尋找屬於我的生活， 我是誰？

我要什麼？ 我嚮往的未來？ 我理想的愛情？ 我學習照顧自己， 吸收社會給予之養分， 長成一個大人。在迷茫摸索的日子裡， 我與家的聯繫漸漸少了， 我花了許多力氣工作、學習、找自己， 卻在一天忙完以後， 累到忘記回覆媽媽的未接來電。也在有限的時間內， 被迫在工作與家人二擇一的路口上， 選了工作。一年只回家一趟， 媽媽成為三百六十五分之一，我們一年只見一次面。

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我們總在和時間與距離對抗，只要一不小心稍微鬆手了，就失去彼此。

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人的青春是有限的， 我們用時間換來我們想要的。在我犧牲與家人相處之時光， 捨棄了親情之包袱， 當我不為別人，只為自己的人生而努力以後，十年過去了，我成為了黃山料， 我成為了我自己。我花時間耕耘了自己， 我得到了我自己， 與家人的那塊， 卻只剩空白。在再次與最親近之家人碰面時，說著相同語言卻不同頻率的話語。

「我記得你小時候都會跟我說晚安， 還會親一下抱一下， 你現在都不會了！ 你變了！」媽媽眼睛裡裝著遺憾，難過呢喃。「小時候你都說我做的番茄炒蛋很好吃， 只要有這道菜你就可以吃三碗飯， 你現在怎麼不吃了？」媽媽的每一口飯，吞下的是挫折，嚥下的是心酸。

我不願承擔那鍋象徵父母情感滿溢之愛， 多到我喝不下的雞湯，我不想再承受把我當孩子照料的長輩之愛。

我不知道為什麼我無法跟妳擁抱親吻說晚安， 我不知道為何我與妳安靜坐在餐桌吃飯總感覺到無形之壓力籠罩。我願意坐在這裡代表我想要， 但我卻不知道該如何想要。我真的不知道， 只覺得不知道用什麼表情來面對我們之間被偷走的十年。

在與家人形式上是家人， 卻鮮少聯繫的十年過後，我邀請媽媽來錄影， 那一次錄影， 我們才真正重新聯繫。無意間說了許多從小積在心裡的壞情緒。

越小的時候，被傷害過的，會記得越清楚。印象中，媽媽曾對我說過非常殘忍的話語：「你在學校被同學欺負，像條蚯蚓？ 回家跟我頂嘴，像條活龍？ 怎麼這麼孬種？ 好好笑喔！」這段諷刺， 發生在我無法適應校園生活， 經常想放棄生命時，那是我最脆弱無助的時刻。

而我也藉由母親的言語， 建立了自我人格， 原來我非常難相處， 又令人討厭， 總是讓人失望， 原來這就是我。即使不願接受， 卻將受傷的感覺深埋在心裡， 後來我才知道， 小時候如果有心結沒有解開， 很有可能就跟著自己一輩子。

但長大以後，我才知道，當時媽媽對我的攻擊性言語，也是媽媽最脆弱無助的時刻，她正因家中創業失敗而負債的經濟問題困擾， 她才剛被討債的親戚朋友侵門踏戶一番，她在低潮裡，根本無法溫柔擁抱當年那個受傷的我。

她當時大概是覺得世界給她好多壓力， 所有人都欺負她，

連兒子也是。

媽媽既壓抑又保守的人格， 認為好事不能張揚，低調才是唯一的行事法則， 看見自己的缺點要大方改正，看見優點卻不能驕傲。長久的壓抑， 讓媽媽必須透過他人之認可，來完整自己的價值，並因他人之不認可，而痛苦萬分。

我的人生觀裡， 認為每個人這輩子都有一項使命， 與其糾結自己的缺陷， 不如更發揚自己的優點， 去實踐讓你快樂的事情。優點要被張揚， 缺點既然改不掉， 就不要勉強自己， 世界很大， 你總會碰上一個契合於你的。每一個缺點，只要換個角度欣賞，都將成為優點。

你的頑固，是對原則的堅持。

你的鑽牛角尖，是對細節的要求。

你若情緒化，是你感情豐富。

你若沒有朋友，或許是周遭人太庸俗，

只有你將成為一個與眾不同的成功者？

你若總是孤獨一人，會不會是別人不懂得欣賞你這座獨一無二的藝術品？

而媽媽的世界裡：「你被討厭？一定是你做錯了什麼。

你要改進自己， 才不會再被討厭。」我不會否定媽媽總是

嚴以律己，寬以待人，來讓自己越來越好。這樣的人生觀，是她的選擇，而我與她，只是選擇不同而已。我尊重她選擇的人生觀，從另一個角度來看，這會是一項優點，但優點的反面是─媽媽也走進不斷自我否定的循環裡。

媽媽花了太多時間責怪自己， 而我認為人生太短，短到沒有時間糾結於那些背棄我們的人。人生也很長， 長到你跌倒了， 都一定還有力氣站起來。我花了十年的力氣，在我跌倒的童年裡， 以成年人的身分站了起來， 才似乎逃離那段不斷自我否定的迴圈。我花了大量時間證明自己即使被看作一個失敗品， 也能得到世俗認定的成功， 即使這個成功根本不是我真正嚮往的。我花了好多力氣， 才終於呵護好小時候那個不斷被否定的自己。

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唯有和心裡那個受傷的自己和解，人生才能開始新的起點—有力氣去追求自己真正想要的。

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不過， 媽媽依然否定我的人格， 卻又依然說著愛我，我不禁懷疑， 妳愛的是我？ 妳真的認識我？ 媽媽其實不認識我，她只認識她的兒子。

當媽媽被問道：「妳覺得兒子是什麼樣的人？」她的第一個回答：「兒子常常被討厭， 因為他個性太直接， 應該要改一下。藝術家，沒有人懂他。」但媽媽不知道的是，當我離開她以後，我發現原來在媽媽眼裡的我的缺點，在懂我的人面前，全變成了優點， 我卻不敢相信他們嘴裡那樣優秀的我， 真的優秀嗎？我從來沒有聽過竟有人如此描述我？ 我不相信自己是好的。那些認為我優秀的朋友，他們期待著我繼續做自己， 繼續透過自己的力量，用自己的方式去實踐人生價值，帶給社會貢獻：

「我們知道你的價值， 所以你創立的媒體品牌帶給社會正面影響， 你寫的文字讓我們學習理解、尊重不同價值觀，你的影像作品帶出的社會議題非常棒。你不用怕得罪別人，不用怕別人討厭你。因為即使是厲害的耶穌，也得被釘在十字架上， 被萬人唾罵， 直到他的理念終於被門徒發揚出去。」聽完朋友的敘述後，我雖不認為自己偉大，卻也深信，我想要我的創作被人看到，這讓我活著的日子，有一份使命感。

媽媽接著說：「我不太懂，只知道我生出一個複雜的小孩。」

媽媽與孩子最幸福的回憶， 大多在兒時， 但孩子長大了通常不記得， 留下媽媽一個人孤單地住在回憶裡。孩子與父母間最大的遺憾是， 明明關係最親近， 卻成了最不理解彼此的人。

我再和媽媽說了一段話：「媽媽， 我想活的，是黃山料的人生， 而不是媽媽的兒子的人生。」媽媽卻回答我：「媽媽的兒子， 不就是黃山料嗎？ 有差嗎？我常常不懂兒子在想什麼。」孩子與長輩的對話， 經常是無效的，說了再多，長輩也依然用他原先的模式與你相處， 你也依然是你的形狀，不願因長輩的控制而改變自己。父母依然用他們的方式愛你，你也依然用同樣的方法逃避或抗拒。

我與母親之間， 像兩條平行線， 互相說著彼此無法認同的語句。媽媽總認為媽媽給的愛， 有什麼好不接受的？

愛是一件這樣美好的事情。孩子總認為，我有自己的名字，我不只是你的孩子。唯一的連結點， 除了血緣， 就是那些共同經歷的童年。

回想那些童年我與弟弟妹妹一同聽過最聳動的媽媽經典語錄， 是這一句：「我生的兒子都對我不孝， 那我去死好了！」當這句話第一千次從媽媽嘴裡喊出來，我笑著回答：「好啊，快去，妳說好多次了，怎麼還不快點？」被勒索久了，已懂得微笑看待。家中常有一股調味料添加失敗的氣息， 一個生氣怒吼，一個噗哧笑著，一個看戲， 一個冷言冷語，一個無視正在發生的一切。這是我們特殊的家庭情況。互相勒索久了， 有一天， 我發現我不願再承受了，於是我離家了。

作者簡介 黃山料 我是山料，資深讀者們都叫我綽號36。 興趣是寫書、拍短片； 很想拍電影，喜歡說故事。 期許自己能好好生活， 有成熟的經濟收入，當一個「快樂的創作者」。 簡歷 2014 倫敦國際畢業生時裝週 / 世界冠軍 2017 新媒體公司「一件襯衫」 創辦人 2018 一件襯衫累計 50萬粉絲 / 單支影片高達500萬人觀看 2019 出版《漂流青年：1990後出生的我們》 2020 主持《山料聊聊》藝人訪談節目

●本文摘自三采文化出版之《好好生活 慢慢相遇》。