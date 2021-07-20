快訊

百年來最長休市！基隆廟口夜市選定這天重開張 改頭換面迎客

陽明跌破現增價 賠錢的是這「兩類人」

《好好生活 好好相遇》愛很簡單，只是不再讓你孤單

聯合新聞網 / 三采文化
（圖／Pexels）
（圖／Pexels）

文／黃山料《好好生活 慢慢相遇》

媽媽期望的幸福非常單純

不過是見孩子一面

和孩子聊聊天，陪孩子生活而已。

而我卻在看見媽媽的幸福時

才驚覺自己過往對愛的吝嗇

──我從來都只把注意力放在自己身上。

她要的幸福非常簡單，卻從未好好被實現。

早上媽媽傳訊息來：「山料，最近常常過去看你，但都沒見到你，怎麼都躲在房間？」我回了：「新書要出版了，最近比較忙。」媽媽已讀了很久，對話框跳動著「正在輸入中⋯⋯」待在對話視窗裡等媽媽回訊息的我， 隨口嫌了一句：「妳打字好慢！」再補充一句：「還一堆錯字哈哈！」順便笑笑她。

而媽媽總說手機太小了，很難打字。

媽媽先是小小抱怨了幾句， 內容大概是這兩週內來探望我五次， 每次都撲空， 我窩在房間裡， 而她不好意思敲房門。於是媽媽帶了一些水果放冰箱， 只說了：「兒子很忙，不要打擾他。」

後來， 訊息裡是看似例行性的關心：「兒子， 照顧好身體。」而我回答都有去游泳，很健康！但接下來的消息，卻是我從未料想到的⋯⋯「你們要保重身體喔， 媽媽眼睛快看不到了， 下禮拜要去台大醫院治療。你們如果有一點點不舒服， 要儘快看醫生。」

眼睛怎麼了？

妳一個人去嗎？

妳住哪裡？

我陪妳去吧？

四條問句接連傳送出去，握著手機的雙手開始發抖，才發現眼淚已經著急地掉了下來。驚覺媽媽在我拚命追求自我實踐的日子裡，一天一天老去。

她回覆的訊息與我之間，隔著一層眼淚：

視網膜萎縮。

我自己搭飛機去。

也自己訂了飯店。

你又不在台北，那麼忙，別特地跑一趟。

－－

媽媽面對恐懼時總是格外堅強，她不願麻煩別人， 盡量靠自己，她很勇敢， 卻令人心疼。

－－

我知道媽媽不想成為孩子的負擔。所以我說沒關係，我正好要去出版社開會，可以陪妳去。而媽媽的訊息瞬間雀躍起來，她說：「好！好棒！開心！」

給了我一個剛剛不曾出現的笑臉符號😊

這個符號，代表媽媽幸福。

我卻因為這個幸福笑臉，瞬間萬分慚愧。

媽媽期望的幸福非常單純，不過是見孩子一面，和孩子聊聊天，陪孩子生活而已。而我卻在看見媽媽的幸福時，才驚覺自己過往對愛的吝嗇─我從來都只把注意力放在我自己身上。她要的幸福非常簡單，卻從未好好被實現。

我心裡回轉著懊悔，早在多年前聽見媽媽說過自己視力不好，卻從未拖著她及早治療。細數自己的慚愧， 此刻才明白，媽媽那些錯字、那些回覆很慢的訊息，除了手機螢幕太小之外，是媽媽的眼睛已經不好了。

即使打字很吃力，她也從不希望打電話，就怕叨擾了已經長大的孩子。

「媽媽，不要再打字了。妳按視窗右邊，有一個麥克風，可以傳語音訊息，妳用說的，才不會傷眼睛。」我說。

她模糊的視力，敲下的每一條訊息，都為了與孩子有更多的相處機會。

媽媽接著傳來許多零碎的短秒數語音訊息，像是在練習。語氣中沒有恐懼，只有與兒子說話的幸福與雀躍。

此刻我看著靜置在冰箱的水果，已切塊削皮，擺放得很安靜，我知道，那不只是水果，而是一份不打擾的溫柔。

我的媽媽就是這樣，不喜歡給人添麻煩。

她原本想一個人搭飛機， 一個人找旅館，一個人去醫院。她就是這麼溫暖的媽媽，她只願自己足夠堅強，不帶給孩子負擔。

後來的後來，我才知道，其實媽媽也會害怕，害怕自己失明，害怕看不見兒子。而即使她害怕，她也從未將自己的恐懼鬧成脾氣，從未讓他人承擔她的眼淚。只是留下水果，無聲地告訴兒子：工作加油，媽媽愛你。

謝謝媽媽。

妳的堅強， 是孩子們最幸福的事。我們的日子之所以歲月靜好，都歸功於妳的負重前行。

媽媽， 妳看似渺小卻又偉大， 一份工作做了將近三十年，自己打理好生活，賺錢養活自己。總是擔心孩子太累，於是妳不曾把自己的人生加諸在孩子身上。

－－

書名：《好好生活 慢慢相遇》作者：黃山料出版社：三采文化出版時間：2021年6月4日
書名：《好好生活 慢慢相遇》
作者：黃山料
出版社：三采文化
出版時間：2021年6月4日

妳只會不斷默默出現在我們的生活環境裡，不打擾，靜靜待著，

只願能多看我們一眼， 直到再也看不見之前⋯⋯

－－

我想起媽媽年輕時愛聽劉若英的歌， 其中一首〈成全〉， 成全丈夫的瀟灑與冒險， 成全女兒追求自我人生實踐，成全兒子嚮往自由的碧海藍天。

而無人為她成全。

我再傳訊息過去：「媽媽， 今天身體有不舒服嗎？ 眼睛還好嗎？ 如果看不清楚， 就別去上班了。過來一起住，一起聊天吧！」

但媽媽說，她想和爸爸一起待著。

爸爸最近都會做菜給她吃，她很幸福。

她真的幸福洋溢。

在媽媽的幸福裡，我才知道，陪伴，便是最珍貴的禮物。

我們無法預料此生將遇見什麼風雨，只願你不必再獨自經歷。

愛一個人很簡單，只要能做到不再讓他孤單。

作者簡介

黃山料

我是山料，資深讀者們都叫我綽號36。

興趣是寫書、拍短片；

很想拍電影，喜歡說故事。

期許自己能好好生活，

有成熟的經濟收入，當一個「快樂的創作者」。

簡歷

2014 倫敦國際畢業生時裝週 / 世界冠軍

2017 新媒體公司「一件襯衫」 創辦人

2018 一件襯衫累計 50萬粉絲 / 單支影片高達500萬人觀看

2019 出版《漂流青年：1990後出生的我們》

2020 主持《山料聊聊》藝人訪談節目

●本文摘自三采文化出版之《好好生活 慢慢相遇》


冰箱 三采文化 閱讀風向球

延伸閱讀

機場開割草機除草「禍從天降」 加拿大女子被降落飛機撞死

飛機降落地表上最危險機場是什麼感覺？ 網：光看影片就超焦慮

莫德納疫苗送抵 台北慈濟：放冰箱確保安全性

搭飛機聽到「咚」一聲 鄰座乘客無視他在機上「立定跳遠」

相關新聞

為何奧運選手不想贏反而能奪牌？ 從「3C法則」學習長線成功！

我們從小開始學習競爭，認為通往成功的途徑就只有「爭第一」，甚至被灌輸成功是好事，失敗是壞事…但儘管大家不斷強調「必勝的意志」，世界冠軍運動員凱絲．畢曉普卻認為這種「想要贏的心態」不會讓你得到真正的成功。

病毒肆虐會如何改寫科技史？《AI 2041：預見10個未來新世界》無接觸之戀

李開復40年的AI專業經驗 + 科幻小說家陳楸帆的無邊想像 秉持以人為本的態度，懷抱人類獨具的智慧，貼近技術的未來

兩人共享的幸福，不能單靠一方付出！暢銷作家Middle：關係要一起經營

對著不對的人，就算做得再對，也是只會找到更多不對

聞香就能增強記憶！這三種「記憶之草」，幫你補腦不健忘

文／郭姿均 經常服藥的失眠、焦慮者，到了中年常抱怨記憶力不好，多項研究發現常吃安眠藥不利認知及記憶力。2014年英國醫學期刊（BMJ）發表加拿大與法國科學家調查阿茲海默症和苯二氮平類藥物服用量的關係

《好好生活 好好相遇》愛很簡單，只是不再讓你孤單

文／黃山料《好好生活 慢慢相遇》 媽媽期望的幸福非常單純 不過是見孩子一面 和孩子聊聊天，陪孩子生活而已。 而我卻在看見媽媽的幸福時 才驚覺自己過往對愛的吝嗇 ──我從來都只把注意

《華人眼中的法蘭西》「雨巷詩人」戴望舒所要尋找的生命印記

戴望舒生活在一個歷史大動盪的時代，他是現代中國的詩人、翻譯家和古典文學研究者。他的一生雖然短暫，卻留下相當數量的散文、隨筆、評論、古籍校點和譯作。詩歌雖然只創作九十六首，但有它的影響，代表新詩史上一個重要的藝術流派。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。