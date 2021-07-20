《好好生活 好好相遇》愛很簡單，只是不再讓你孤單

文／黃山料《好好生活 慢慢相遇》

媽媽期望的幸福非常單純 不過是見孩子一面 和孩子聊聊天，陪孩子生活而已。 而我卻在看見媽媽的幸福時 才驚覺自己過往對愛的吝嗇 ──我從來都只把注意力放在自己身上。 她要的幸福非常簡單，卻從未好好被實現。

早上媽媽傳訊息來：「山料，最近常常過去看你，但都沒見到你，怎麼都躲在房間？」我回了：「新書要出版了，最近比較忙。」媽媽已讀了很久，對話框跳動著「正在輸入中⋯⋯」待在對話視窗裡等媽媽回訊息的我， 隨口嫌了一句：「妳打字好慢！」再補充一句：「還一堆錯字哈哈！」順便笑笑她。

而媽媽總說手機太小了，很難打字。

媽媽先是小小抱怨了幾句， 內容大概是這兩週內來探望我五次， 每次都撲空， 我窩在房間裡， 而她不好意思敲房門。於是媽媽帶了一些水果放冰箱， 只說了：「兒子很忙，不要打擾他。」

後來， 訊息裡是看似例行性的關心：「兒子， 照顧好身體。」而我回答都有去游泳，很健康！但接下來的消息，卻是我從未料想到的⋯⋯「你們要保重身體喔， 媽媽眼睛快看不到了， 下禮拜要去台大醫院治療。你們如果有一點點不舒服， 要儘快看醫生。」

眼睛怎麼了？

妳一個人去嗎？

妳住哪裡？

我陪妳去吧？

四條問句接連傳送出去，握著手機的雙手開始發抖，才發現眼淚已經著急地掉了下來。驚覺媽媽在我拚命追求自我實踐的日子裡，一天一天老去。

她回覆的訊息與我之間，隔著一層眼淚：

視網膜萎縮。

我自己搭飛機去。

也自己訂了飯店。

你又不在台北，那麼忙，別特地跑一趟。

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媽媽面對恐懼時總是格外堅強，她不願麻煩別人， 盡量靠自己，她很勇敢， 卻令人心疼。

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我知道媽媽不想成為孩子的負擔。所以我說沒關係，我正好要去出版社開會，可以陪妳去。而媽媽的訊息瞬間雀躍起來，她說：「好！好棒！開心！」

給了我一個剛剛不曾出現的笑臉符號😊

這個符號，代表媽媽幸福。

我卻因為這個幸福笑臉，瞬間萬分慚愧。

媽媽期望的幸福非常單純，不過是見孩子一面，和孩子聊聊天，陪孩子生活而已。而我卻在看見媽媽的幸福時，才驚覺自己過往對愛的吝嗇─我從來都只把注意力放在我自己身上。她要的幸福非常簡單，卻從未好好被實現。

我心裡回轉著懊悔，早在多年前聽見媽媽說過自己視力不好，卻從未拖著她及早治療。細數自己的慚愧， 此刻才明白，媽媽那些錯字、那些回覆很慢的訊息，除了手機螢幕太小之外，是媽媽的眼睛已經不好了。

即使打字很吃力，她也從不希望打電話，就怕叨擾了已經長大的孩子。

「媽媽，不要再打字了。妳按視窗右邊，有一個麥克風，可以傳語音訊息，妳用說的，才不會傷眼睛。」我說。

她模糊的視力，敲下的每一條訊息，都為了與孩子有更多的相處機會。

媽媽接著傳來許多零碎的短秒數語音訊息，像是在練習。語氣中沒有恐懼，只有與兒子說話的幸福與雀躍。

此刻我看著靜置在冰箱的水果，已切塊削皮，擺放得很安靜，我知道，那不只是水果，而是一份不打擾的溫柔。

我的媽媽就是這樣，不喜歡給人添麻煩。

她原本想一個人搭飛機， 一個人找旅館，一個人去醫院。她就是這麼溫暖的媽媽，她只願自己足夠堅強，不帶給孩子負擔。

後來的後來，我才知道，其實媽媽也會害怕，害怕自己失明，害怕看不見兒子。而即使她害怕，她也從未將自己的恐懼鬧成脾氣，從未讓他人承擔她的眼淚。只是留下水果，無聲地告訴兒子：工作加油，媽媽愛你。

謝謝媽媽。

妳的堅強， 是孩子們最幸福的事。我們的日子之所以歲月靜好，都歸功於妳的負重前行。

媽媽， 妳看似渺小卻又偉大， 一份工作做了將近三十年，自己打理好生活，賺錢養活自己。總是擔心孩子太累，於是妳不曾把自己的人生加諸在孩子身上。

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書名：《好好生活 慢慢相遇》作者：黃山料出版社：三采文化出版時間：2021年6月4日

妳只會不斷默默出現在我們的生活環境裡，不打擾，靜靜待著，

只願能多看我們一眼， 直到再也看不見之前⋯⋯

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我想起媽媽年輕時愛聽劉若英的歌， 其中一首〈成全〉， 成全丈夫的瀟灑與冒險， 成全女兒追求自我人生實踐，成全兒子嚮往自由的碧海藍天。

而無人為她成全。

我再傳訊息過去：「媽媽， 今天身體有不舒服嗎？ 眼睛還好嗎？ 如果看不清楚， 就別去上班了。過來一起住，一起聊天吧！」

但媽媽說，她想和爸爸一起待著。

爸爸最近都會做菜給她吃，她很幸福。

她真的幸福洋溢。

在媽媽的幸福裡，我才知道，陪伴，便是最珍貴的禮物。

我們無法預料此生將遇見什麼風雨，只願你不必再獨自經歷。

愛一個人很簡單，只要能做到不再讓他孤單。

作者簡介 黃山料 我是山料，資深讀者們都叫我綽號36。 興趣是寫書、拍短片； 很想拍電影，喜歡說故事。 期許自己能好好生活， 有成熟的經濟收入，當一個「快樂的創作者」。 簡歷 2014 倫敦國際畢業生時裝週 / 世界冠軍 2017 新媒體公司「一件襯衫」 創辦人 2018 一件襯衫累計 50萬粉絲 / 單支影片高達500萬人觀看 2019 出版《漂流青年：1990後出生的我們》 2020 主持《山料聊聊》藝人訪談節目

●本文摘自三采文化出版之《好好生活 慢慢相遇》。