狙殺賓拉登、拯救我的人生！《牠不是普通的狗》軍犬開羅輝煌功績與生命故事

文／威爾．切斯尼(Will Chesney)

開羅成了我的室友、我的訓練夥伴，以及我最好的朋友，而這一切幾乎是發生於頃刻之間。在維吉尼亞的某一天早晨，海軍將韁繩交付予我，字面上或意義來看皆是如此，突然間開羅成為我全天候所需擔負的責任。我們將一同生活、一同工作、一起睡覺，有時甚至一起吃東西。

開羅不只是一隻狗。牠是一部慎重調音過的樂器，是傑出品種和訓練的楷模，現在正為美國軍方最重要的特種部隊工作接受培訓。

對我，以及對開羅而言，這是個非常棒的責任。儘管牠不見得有注意到。

在加州的第一晚牠睡在籠子裡；第二天開始我們一起睡在床上，雖然我記得半夜時牠被我趕下床，因為牠來勢洶洶地緊貼在我身上，還一直搶被子。這是我們早在一開始就建立起的相處模式。對於一些狗來說，界線是非常重要的；牠們必須知道自己的地盤範圍。若你讓牠上床或是沙發，牠就不會尊重你的威信，也不會理解自己在這群體中的位置。若你想將牠推開，牠們會生氣咆哮。這是支配者的象徵，必須非常謹慎不能放任這種行為。

幸運地是，開羅完全不會這樣。就我所知，牠單純只是喜歡睡在床上而不是狗籠裡或地上，且很喜歡蜷縮在老爸身邊。為了舒適感和安全感做出的妥協絲毫不會影響牠看待我們關係的方式。真有改變，也只是更鞏固了我們之間的連結。

白天開羅是可靠又精力無限的員工，晚上則是一派悠閒又滿足的模樣。一天的訓練結束後我會給牠幾勺食物，帶牠出去大便，接著一起坐在床上或沙發上看電視。這感覺就跟和朋友廝混一樣。就像和親近的朋友們在一起一樣，我幾乎也能讀懂開羅的心。

在加州的日子很漫長，充滿了我在維吉尼亞州狗狗訓練簡介課程就已學過的各種東西—氣味偵查、啃咬工作、指令回應、忽略聲音、體能訓練—但程度更高。對我來說，啃咬工作是整個過程最迷人的，頭幾個星期我們都在訓練這技能，你看，雖然開羅已經學過基本的啃咬和追蹤，但牠的戰術與技巧都還不純熟。我們花了很多時間教導狗狗們如何安全地啃咬，以及適當地將拆解的效果最大化，同時間要將危害到自身的機率降到最小。

開羅學習攻擊和啃咬時，我負責管理和監督。牠努力對付扭動掙扎的目標時，我拿著槍站在旁邊。接著我會將牽繩扣上我臀部的扣子與牠的項圈，拍拍牠的背部或頭頂—當然要小心不要碰牠的嘴。

書名：《牠不是普通的狗》作者： 威爾．切斯尼(Will Chesney)出版社：高寶國際書版集團出版社：2021年5月12日

「好孩子！」最適合作為第一個反應，不只是稱讚開羅按照指示表現得很好，同時也表示我們是一夥的。我們是隊友。牠的任務是找出目標並啃咬；我則是事後提供獎賞，讓牠知道可以安心地鬆口。大部分的狗都不甘願鬆口，開羅也是，特別是在訓練的最初階段之時。因此，要牠停止大快朵頤，必須小心翼翼地提供獎賞。我稱讚牠做得很棒，給予熱情的拍拍，然後溫柔地拉起牠的項圈，確保是對下顎周圍而不是對頸部施加壓力。我最不願做的事情就是緊勒我的狗，不只是會傷害到牠，也因為牠會將這解讀為懲罰。

整個加州之行是個相當棒的體驗，不只讓我成為更棒的馴犬師、開羅成了更棒的突擊犬，也確實讓我們倆更加親近。

從二○○八年十二月到二○○九年六月，我和開羅第一次一起參與部署，這段期間可說是形影不離。嚴格來說，軍犬是住在基地裡的籠子中，但一天結束後開羅常常跟我一起回家，在我的屋裡過夜。這並不被允許，但通常大家也都睜一隻眼閉一隻眼，因為每個人都明白馴犬師和他的狗建立緊密連結的重要性。還有什麼方法比帶開羅回家，和牠共享一塊牛排更好呢？

●本文摘自高寶書版出版之《牠不是普通的狗》。