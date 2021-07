疫情危機惶惶不安？教宗方濟各出書《讓我們勇敢夢想》直言：這是個清算的時代

教宗方濟各出書直言:「這是個清算的時代。」

回不去疫情之前的生活了,邀請世人一同改變世界

這究竟是COVID-19引起的亂象,還是COVID-19終於讓我們看見亂象?

文/大塊文化編輯部

受全球數十億天主教徒敬愛的教宗方濟各在他的最新著作《讓我們勇敢夢想》(Let Us Dream:The Path to a Better Future)序文一開頭即直言:

「我眼中看到的,是個清算的時代。我想起了〈路加福音〉二十二章三十一節中,耶穌曾告訴伯多祿說撒殫想讓他像麥子一樣被篩選出來。進入當下的危機正如被撒殫篩選而得著。你的思想分類與方式,遭到了激盪;你處事的優先順序與生活方式,受到了挑戰。你情願也好、不情願也罷地跨越了一道門檻,只因為有些危機——比如我們眼前所共同經歷的這一個——是你所無法閃避。」

在世紀疫情的危機當中,數十億天主教徒敬愛的人間牧者見證了全球社會的殘酷行徑與貧富差距,暴露出前所未見的兇性。同時他也在許多人的韌性、善心與創意裡,窺見了我們的社會、經濟與環境,在疫情之後如何突破圍框、獲得救贖的途徑。

這場 COVID-19 疫情危機的自省

在書中,教宗 方濟各 除坦誠與讀者分享自身數場歷練如何讓他脫胎換骨,變成更好的人。並揭示了危機的本質就是一種「選擇」:我們可以執迷不悟地想要回到過去,也可以拿出面對挑戰與改變的無比勇氣。

教宗接著對體制與意識形態提出犀利批評,他認為這兩者合謀,造成了當前危機——從對人與環境傷害的冷漠無視,被戰火及貧窮逼得必須遠走他鄉的難民,一心只知牟利的全球化經濟,到不惜犧牲民眾利益煽動恐懼、奪取權力的不肖政客,都是他的針砭標的。

身處於危機中,我們這種現實的功能主義思想會受到震盪而鬆動;但教宗要我們必須要針對自身的角色與習慣進行修正與調整,方可從危機中蛻變成更好的人。

讓我們在夢想面前勇敢

在這場世紀疫情危機中,我們需要重新思考輕重緩急——我們的價值觀、我們想要什麼、我們尋求什麼——然後在日常中去實踐夢想。教宗更鼓勵我們為全人類打造一個讓所有人的基本生活所需無虞,讓土地權、居住權與勞動權不專屬於少數人的經濟體。我們需要一種能讓窮苦者、邊緣人、弱勢者都獲得接納,一種能與這些人對話,一種讓人能對會影響自身生活的決定有置喙空間的政治體系的世界。

除了信仰的支持,教宗也同時徵詢了知名科學家、經濟學者、社會運動人士與各方意見領袖的灼見。並舉實例闡明了當普羅大眾可以放下歧見、朝著共同目標行動時,有多少我們以為不存在的可能性,將會浮現於世間。

現在,就從放下你的「自拍」吧!將眼光延伸到你的周遭,也許是不遠處的老人安養院、生態復育計畫,或是某個與你息息相關的人,正在等著你關心。試著走出舒適圈,踏進另一個不同的世界,去體驗、豐富你的生命。

●本文推薦為大塊文化出版之《讓我們勇敢夢想》。