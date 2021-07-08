盆地地形加劇都市熱島 雙北這幾個區域最蓄熱

文／林子平 (國立成功大學建築學系特聘教授／都市熱環境及氣候問題專家)

一個城市的都市熱島現象，會與它的自然環境特徵及地理區位， 和人為開發下都市型態、建築開發、地表材料、人工發熱有密切的關係，因此本章先帶領大家由自然及人為兩個觀點，初窺各個城市的氣溫分布現象，並從中引申出其可能的關鍵問題。

然而，造成都市高溫化的原因多樣且複雜，這裡先賣個關子不急著進行詳細的解釋，進入「學理篇」後，我會將箇中緣由細細道來。從現象觀察進到學理說明，你會更了解單純只看氣溫是無法了解問題的，唯有對這些理論有全面的掌握，才能以科學的方式診斷出高溫的成因，也才能對症下藥，提出最佳的退燒解方。

雙北市是盆地地形加劇都市熱島的典型範例。被雪山山脈及大屯火山群環繞的盆地，如同一個碗一般，太陽輻射熱及人工發熱都蓄積在盆地裡，涼爽氣流不易進入，熱氣也不容易散出去，造成又熱又溼的狀況。

雙北市在夏季氣溫常常比台灣其他都市來得更高，夏季夜晚月均溫顯示，台北市的萬華、中正、大同，以及新北的板橋、三重、永和，都位於盆地地形的中央，就像碗底一樣最容易蓄熱，再加上其典型的狹窄街道及密集建築物，就很容易形成高溫區，若與低溫區的南港及內湖比較，月均溫高出約2.3℃。

台北盆地夏季夜間平均氣溫。統計時間為 2020 年 7 月每天的 20:00-24:00。（圖／商周出版提供）

以2020年6月29日下午1點為例，板橋的新北藝文中心附近及新北五股五權三路上最高溫為36.7℃，新北三重運動中心附近約36.8℃，萬華龍山寺附近最高溫為36.6℃，比位於低溫區的南港台北流行音樂中心的33.3℃，高出約3.5℃左右。

書名：《都市的夏天為什麼愈來愈熱？：圖解都市熱島現象與退燒策略》作者：林子平出版社：商周出版／城邦文化出版時間：2021年6月1日

雙北市雖因盆地地形容易蓄熱，周遭的自然條件仍有調節氣溫的機會。舉例來說，盆地西北向及東北向的淡水河及基隆河，都有助於北投、南港、內湖溫度的降低，然而，流經盆地中央的大漢溪、新店溪、淡水河上游的兩側河岸，仍然高溫難降。由此可見，河谷引入的涼爽氣流確實對盆地周邊的蓄熱有減緩效果，但是在盆地中央的降溫效果卻不大。

2020年炎熱的初秋，BCLab攜帶精密的風速儀與媒體前往台北市與新北市交界的華中橋上，量測到新店溪上有超過3m/s的強風往下游的方向吹襲，然而，同樣的時段在相隔不到10分鐘車程的萬華龍山寺旁的西昌街上，狹窄街道上只測得低於0.5m/s的風速。這顯示人為開發影響了原有的氣流，也是雙北市在盆地地形限制下氣溫居高不下的潛在關鍵。

●本文摘自商周出版，林子平著《都市的夏天為什麼愈來愈熱？：圖解都市熱島現象與退燒策略》。