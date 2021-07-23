星雲大師 ／「自覺」是佛的無限力量

文／星雲大師

記得我年少時，喜歡蹦跳玩樂，有時候還藉著幾分自以為是的義氣，打架鬧事，但一出家之後，想到「我是佛」，行止怎麼能不莊重呢？所以每當走路的時候，我總是想到佛陀行化時候的威儀，自然目不斜視，肩不擺動；每當站立的時候，我總是想到佛陀頂天立地的聖容，自然收斂下巴，脊骨挺直；每當端坐的時候，我也總是想到佛陀各種端正的坐姿，自然就會正襟危坐；每當睡覺的時候，我總是想到佛陀吉祥臥的樣子，自然就會安詳入眠。許多人說我無論何時何地威儀都很好。我在心中暗暗想著：「我是佛，威儀怎能不好呢？」

不但行住坐臥如此，我的日常生活也因為「我是佛」這句話而有很大的轉變。每當沉思的時候，我想到是佛在沉思，一切的邪念妄想就會一排而空；每當自處的時候，我想到是佛在自處，所有的語默動靜都會導向正道。儒家所謂「不欺暗室」的工夫，用一念「我是佛」的想法就能辦到。日常的穿衣吃飯也莫不如此，一旦想到是「佛」在穿衣服，無論在人前人後，我都能夠保持威儀庠序；一旦想到是「佛」在吃飯，每一頓飯我都可以吃得安心，吃得自在。古德說：「五觀若明金易化，三心未了水難消。」過去在叢林裡，吃得都是沾滿鳥糞的豆腐渣、爬滿蛆蟲的蘿蔔乾，但是我卻從來沒生過病，我想這是因為我是用佛心來吃飯的緣故吧！

心中常存「我是佛」三個字，在待人處事上也可以產生很大的提示作用。每當和別人說話的時候，我想到是佛在說話，所以我要講慈悲的愛語，要講方便的智語；每當向大眾開示的時候，我想到是佛在開示，所以我要觀機逗教，處眾無畏；每當教誨頑劣的徒眾時，我想到是佛在教誨，所以我要循循善誘，耐煩開導；每當面對怯弱的眾生時，我想到是佛在面對他們，所以我要易地而處，給他們信心，給他們希望，雖然我還是一個凡夫，與「佛」的境界距離很遠，但因為心心念念都是「佛」，我彷彿蒙獲佛陀的加被，也彷彿得到了佛陀的力量。《法華經》云：「一稱南無佛，皆共成佛道。」誠信然也。

古德說：「取法乎上，不中，亦不遠矣！」小時候的作文課，老師要我們寫「我的志願」；及至長大，每一個人都有每一個人的職業。但，不管你是士、農、工、商也好，不管你是教、科、文、醫也罷，我們的自性是「佛」。如何激發我們自性佛的潛能來提升工作的品質，造福社會呢？如何善用我們自性佛的功用來發揮一己的力量，奉獻人群呢？我們必須要在心中建立一個觀念：「我是佛！」數年前，榮民總醫院的張燕大夫為我做完心臟動脈繞道手術之後，常常到病房來和我討論佛理。有一天，他和我說：「大師！其實是您在為我『開心』，過去我每天只能做一個病人的手術，現在我每天可以做二個病人的手術。」因為張醫師開發了自己的「佛」心，所以能早能晚，能忙能閒，因此我們只要時時肯定自己──「我是佛」，當然可以無所不能。

記得我初發慈悲心的時候，只想到盡量地為別人著想，卻經常感覺力有未逮，但是後來心中存有一念「我是佛」之後，即使是一隻小螞蟻，我不但不敢踏死，還要想辦法將它送到安全的地方，因為我覺得這是「佛」應該有的行為。一隻蚊子來咬我的時候，我不再像過去一樣舉起手往癢的地方拍去，因為我想到：「我是佛。我這一點點犧牲，不能用它珍貴的生命來補償。佛陀在因地修行時，尚且割肉餵鷹，捨身飼虎，我何人也？我也是『佛』啊！難道連這一點點修養都沒有嗎？」就這樣，我的慈悲心才感覺到一點一點地有了進步。

（圖／Unsplash）

我在修忍耐的時候，最早忍飢、忍寒、忍熱、忍苦、忍痛⋯⋯都還算容易，但是忍氣就很困難，常常因為忍不住一口氣，和別人發生衝突，事後懊悔不已，但是後來心中起了一念：「我是佛，我能起瞋心嗎？我能起無明火嗎？」忍耐的力量油然而生。漸漸地，我體會到「面上無瞋是供養，口中無瞋出妙香，心中無瞋無價寶，不斷不滅是真常」。這句話的妙意實在是無窮無盡。

一生之中，曾經好幾次遇到蠻不講理的人口出惡言，存心尋釁；也曾經遇到幾次有人欲加害於我，我念佛靜坐，安之若素，不知消弭了多少紛爭，事後有人說我默然擯置、閉目端坐的樣子，讓大家不得不敬而畏之。其實，這是因為我心中常念「我是佛」，是佛的威德加被，光照四方有以致之啊！

從出家到弘法，一甲子以上的歲月中，不知受過多少傷害、多少冤枉。起初，我心中也會不平：「我是如此地為人著想，如此地潔身自愛，為什麼會得到受傷害的後果？」但是後來想到「我是佛」，佛陀不也曾受過多少誣衊，像戰遮女的惡計、提婆達多的陷害、善覺王的問難，以及許多人隨他出家造成的誤解謠言等等，但是這所有的一切，反而更彰顯佛陀光風霽月般的品格。於是我學習佛陀坦然的態度，面對一波又一波的譏毀，走過人生的風風雨雨，多少年後，終於如曉日般破雲而出。

既然「我是佛」，十方諸佛都成為我的典範，所以我追隨佛陀行化人間的腳步，將佛教的種子散播到世界五大洲；我學習藥師琉璃光如來療治眾生疾病的精神，設立雲水醫院等設施，將愛心擴及醫療，帶到全省各個偏遠的角落，讓佛陀的慈悲遍滿人間；我效法阿彌陀佛接引眾生的方便，在全球各地建設美輪美奐的道場、美術館、茶坊、書坊⋯⋯讓佛陀的光明普照大地；我發揚當來下生彌勒佛給人歡喜的理念，設立養老育幼、文化教育種種設施，讓佛陀的歡喜長存於世。

我不但自己得到「佛」的受用，我也鼓勵弟子們直下承擔，從寺院中走出來，從佛殿中走出來，到大街小巷，到高樓大廈，到機關行號，到山巔海濱，到工廠學校度化眾生，甚至我在世界各地組織佛光會，讓在家信眾從弟子做到講師，讓佛陀的法音得以處處宣流，讓生佛平等的思想得以落實人間。

●本文摘自 臺灣商務印書館 出版之《啟動斜槓人生，星雲大師的自學之道﹝自學之道2021年全新修訂版﹞》。