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單字老是背了又忘？「自學專家」統整3招小秘訣有效記單字！

聯合新聞網 / 日月文化
（圖／Shutterstock）
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書名：《韓語自學力：給你觀念、方法、資源、文法筆記，自學韓文就這麼容易！》 作者： 阿敏 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2021年7月1日
書名：《韓語自學力：給你觀念、方法、資源、文法筆記，自學韓文就這麼容易！》
作者： 阿敏
出版社：日月文化／EZ叢書館
出版時間：2021年7月1日

全台第一本韓語自學指南上市，非韓語系畢業的作者阿敏，靠自學拿到新韓檢(TOPIK)最高級六級，成為專業韓語教師，自學韓文，你也可以！

他將這一路上跌跌撞撞的自學過程與感悟都記錄下來，匯集到新書《韓語自學力》中，分享具邏輯條理的筆記整理術，提供基礎文法筆記，期盼讓所有韓文自學者能少走些彎路，找到適合自己的學習方式與正確資源，達到有效自學！（編按）

文／阿敏

「老師，我單字總是記不起來要怎麼辦？」很多學生、YouTube觀眾都問過我這個問題。其實我很不喜歡要求學生「背」單字，因為死背對學習的幫助非常有限。在國、高中階這樣記單字才有效，學生為應付考試，每天抱著英文雜誌和單字書努力背單字。 因此，受到求學時期經驗影響，大多數人會習慣用以前學英文的方式來學韓文，每天抱著單字書試圖多背一些單字，結果卻發現效果非常有限。花了一堆時間，不但沒得到成就感，可能還會以為自己記憶力退化，反而感到挫折。

把韓文融入生活才是王道

能夠記熟單字的不二法門就是「多用」。小時候我覺得自己算是記憶力特別好的，記住了很多同學家的電話以及他們的生日，但現在我幾乎快想不起國小同學們的名字，更別說電話跟生日了。高中時因為學校天天都有英文考試，因此也認真地背了許多單字，學測時也拿到不錯的成績，不過那時努力背的單字現在也差不多忘得一乾二淨了。對現在的我來說，記得最熟的兩組數字，就是我的護照號碼跟信用卡號碼了，因為常常買機票跟網購，不需要花力氣刻意背，自然而然就記住了。由日常生活經驗就可以知道，只要常用，不需刻意背也不容易忘。反之，花了很大的工夫背起來 但不常使用的話，那些記憶就會隨著時間流逝而越來越模糊。（雖然我在寫書時都還記得護照號碼，但因為疫情關係已經一年沒出國，校稿時發現已經想不起護照號碼了，再度驗證了「沒有用到就會忘記」這件事）所以想要記熟韓文單字的話，一定要把韓文融入生活中，盡可能找機會多多使用，每使用一次就會增強一次印象，久而久之就不容易忘記了。接下來會跟大家分享我自己記憶單字的方法。

Level 1 活用便利貼

這個真的是最直接、也最簡單的方法，就算記性再差每天都複習個好幾次的話，想要忘掉也不容易。只要把想要背的單字抄在便利貼上，貼在馬桶、洗臉台旁邊的牆壁上，每天上廁所、刷牙洗臉時都可以利用短短的時間充分地複習單字，等到那張便利貼的單字都已經熟悉之後，就可以換張新的單字。

（圖／Shutterstock）
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Level 2 自製單字書

在學習初期，與其去買市售的單字書，更推薦大家製作一本自己專屬的單字書。前面提過記熟單字的不二法門是「多用」，所以先從自己常用到的單字下手效果會更好。先找出一些自己感興趣、想學的韓文單字，分門別類抄到自己的單字書裡。可以善用Naver字典（網站：https://dict.naver.com/）來查單字，抄寫的時候把發音、是否為漢字音或外來語一併記錄下來（Naver字典都有註記），可以更容易記住單字！

（圖／Shutterstock）
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Level 3 EXCEL單字測驗

雖然說學韓文的初期不需要刻意背拼寫法，只要先做到「看到單字知道是什麼意思及可以把單字說出來」就可以了，但是想要韓文程度更上一級的話，還是需要背拼寫法的，因為韓文有連音規則跟音變變化，如果沒有記的話很容易會寫錯字。我在準備韓檢中高級測驗時，利用EXCEL單字測驗法在短時間內背了將近兩千個單字，如果要準備韓檢中高級的話，不妨試試看著個方法。

（圖／PixieMe / Shutterstock）
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方法就是一邊做考古題、一邊把考古題裡面不會的單字記錄下來。第一欄寫中文意思、第二欄寫韓文單字、第三欄留空白當作測驗，做測驗的時候把第一欄的中文意思先反白，測驗完之後再對答案。答錯的部分用紅色標註之後，每天反覆考自己那些錯誤的單字及新增的單字。這樣的方法可以有效率地集中在需要加強的部分，短時間內可以熟記很多單字。不過還是要提醒大家，背了單字之後沒有使用的話，一定還是會忘記的，需要常用、常複習。

●本文摘自EZ叢書館日月文化出版之《韓語自學力：給你觀念、方法、資源、文法筆記，自學韓文就這麼容易！》


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