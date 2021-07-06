果子離新書《我喜歡這樣的生活》自剖個人成長、出版文藝的觀察和情緣

文／遠流出版企劃部

他一生最大的志向，就是「離開職場，而能活著」。作家果子離出版新書 《我喜歡這樣的生活》，是他私己的文藝奮鬥史，更是一個時代的切片。

作家陳雨航說，果子離談書，談作家，談出版社，談書店，談業界名人，談出版現象，談文化……對整個產業的理解很具現實感。他覺得果子離是位「路上」觀察家，但所說的「路上」其實有著延伸的範圍。他說果子離日日面對網路，散步在雲端，各種河道的討論，流行的題材和話語，莫不能在第一時間內掌握。「雖然不想掌握那些流行語也沒太大關係，但能把『哈拉』、『致力脫魯』、『隨意唬爛』活化在他的篇章裡，自然逸趣增生。」而新作《我喜歡這樣的生活》文字犀利一如既往，但不同的是他花了多數的篇幅交代他的往事和自身的生活樣貌，包含他的閱讀與觀影的興趣是如何養成的，談他年輕時浮浮沉沉的工作，也談到了八〇年代。

說到一九八〇年代，果子離認為那是台灣史上能量最強的時代，充滿搖滾動感，熱鬧而喧囂，多元狂飆，創意激盪，思想解放，舊有典範被顛覆，禁忌遭到挑戰。「一九八〇年代是相信的年代，沒有之前的無力感，也沒有所謂的亡國感。」那時果子離正值二十一歲到三十一歲的青春年華，他是各種風起雲湧的運動局外人，但他讀，他看，他思索，他與社會同步成長。他說，那時的雜誌看不完，《人間》、《當代》、《南方》……，讀到眼花撩亂。羅大佑、蘇芮、薛岳……，之前不可能出現的歌手，各領風騷。不僅如此，台灣新電影崛起，也讓本來就看國片的果子離，不但關心發展，且成為忠實觀眾。他看電影、讀影評，從中不斷思考辨證，從電影延伸到文學，對他影響至今。

而談到閱讀，果子離說，一九八〇年代出版蓬勃，題材多元，非文學類崛起，不再獨尊文學。李敖、柏楊復出後仍筆力雄健，林清玄以菩提、龍應台以野火，紅透半邊天。他憶起當時不經意在書訊刊物讀到一篇〈通材˙稀有才˙詹宏志〉，「才知道這麼一號人物」。讀後，他心嚮往之，想要變成這樣的人。於是他讀詹宏志的《趨勢索隱》，這將他的視角打開，不再只圍繞文學，企業經營、行銷廣告與社會觀察鑽進他的視野裡。幾年後詹宏志的作品《趨勢報告：臺灣未來的50個解釋》、《城市觀察》等，他也讀到翻爛。這讓他日後與一些出版觀察者意見不一，多少都與這段時期的蛻變有關。

回首一九八〇年代，果子離說，他大學畢業、當完兵、結婚、生子、工作，這十年間人生諸事都做了，人生的拼圖只剩最後一塊「辭職」。是的，他一生最大的志向，對職場生涯的唯一規畫，就是離開職場，「離開職場，而能活著。」其實果子離曾被問及，素來缺乏安全感的他，怎敢破釡沉舟，退出職場？果子離說，實情恰好相反，正因為安全感不足，才要離開職場。退伍後，他的第一份工作是教書，自付不可能成為補教名師，所以轉往出版界。但他始終嚮往在家不打卡的工作環境，於是索性在家接單謀生，編編寫寫。遞出人生最後一份辭呈後，從此不回頭。

專事寫作，難，但果子離不憂不懼，從「坐家」出發，往「作家」邁進，年輕時把家庭主夫的職責做好做滿，洗衣、下廚、灑掃、自己帶小孩，現邁入中年，他跑步、採行生機飲食，甚至長達二十年吃生菜不沾醬，連吃火鍋也不加沙茶醬、醬油，「無糖無鹽，淡，一樣有味。原味本身就是一味」。果子離說，他的日常生活簡單到甚至單調。但他樂在其中，套一句詩人隱匿的詩句：「我想我會甘心過這樣的日子。」他說，心甘情願，是由於喜歡，沒有掙扎，沒有勉強。簡單，不是基於什麼理想或信念，不是刻意追求而來的姿態，而是習慣成自然，漸進形成的生活型態。而現在的生活，是他所要的生活，「他喜歡這樣的生活。」

●本文推薦為自遠流出版之新書《我喜歡這樣的生活》。