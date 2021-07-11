日本國民作家宮澤賢治 小說集收錄10篇昭和美學及影視IP原著

文／宮澤賢治（Miyazawa Kenji，1896～1932）

〈拉大提琴的葛許〉

宮澤賢治（公版圖片）

這天深夜，葛許背著巨大的黑色包袱回到了家。說到葛許的家，其實只是位在城郊的河岸旁，一間破爛不堪的水車小屋。葛許獨自一人住在這裡，平常早上會在小屋附近的一塊小農地修剪番茄枝葉，或是挑揀高麗菜上的蟲子，然後到了午後就會出門。葛許走進家門，點亮燈火，打開了剛才背的黑色包袱。裡面什麼也不是，就是他傍晚拉的那把粗糙不平的大提琴。葛許把大提琴輕輕擱在地板上，然後拿起架子上的杯子，咕嚕咕嚕地喝著水桶裡的水。

接著他甩一甩頭坐上椅子，以猛虎般的氣勢拉起白天練習的曲子。他翻動著樂譜，一下思考一下拉琴，一下拉琴一下思考，使出渾身解數演奏到結束後，又重頭開始拉了一遍又一遍，不斷地反覆練習。

夜晚轉眼間就過去了，葛許已經累到分不清自己是不是還在拉琴。他紅著一張臉，眼睛佈滿血絲，面容看起來憔悴無力，彷彿隨時會不支倒地。

就在這個時候，葛許聽到身後傳來了叩叩的敲門聲。

「是霍許嗎？」葛許像是睡昏頭似地大喊道。然而推開門走進來的身影，卻是一隻他曾經見過五、六次的大花貓。

花貓從葛許的田裡，摘來一堆沉甸甸的半熟番茄，吃力地搬到葛許面前說「啊啊，真是累死我了，搬東西還真是件苦差事啊！」

「你說什麼？」葛許問。

「這是我帶來的伴手禮，請嘗嘗吧。」花貓說。

葛許把白天累積的怨氣一口氣爆發了出來，他怒吼道：

「誰叫你摘番茄來的啊！我怎麼可能會吃你們這些傢伙帶來的東西啊！更何況這些番茄本來就是我家田裡的東西！搞什麼啊，你竟然把這些還沒紅的番茄都拔了下來！以前那些被咬爛踢壞的番茄莖，全都是你搞的鬼吧！你這隻臭貓！快給我滾！」

花貓緊張得聳肩又瞇眼，但嘴上還是掛著笑意，笑嘻嘻地說：

「大師，您不要那麼生氣嘛，這樣對身體不好啊。比起這個，您演奏一下舒曼的《幻想曲》吧。我會幫您聽聽的。」

「區區一隻臭貓，少說這種自以為是的話了。」

大提琴手氣得大發雷霆，心想著這隻貓到底打算做什麼，納悶了好一會兒。

「哎呀，您別客氣了。您請拉吧。要是沒聽到大師的音樂我就會睡不著覺。」

「囂張！囂張！你太囂張了！」

葛許氣得面紅耳赤，就像白天的團長一樣跺著腳大聲怒吼，可是卻又在轉眼之間改變心意，開口說道：

「那我要拉了哦！」

葛許好像在打著什麼算盤似地，他先是鎖上門，關上所有窗戶，然後拿出大提琴，熄滅了燈火。外頭那已至下旬的弦月月光，就在此時照進了半邊房間。

「你想要我拉什麼曲子？」

「《幻想曲》，就是浪漫派舒曼作的曲子。」花貓擦了擦嘴說。

「這樣啊，那首《幻想曲》是這樣子嗎？」

大提琴手像是想到什麼似地撕開手帕，塞住自己的耳朵，接著便以宛如狂風暴雨的氣勢拉起了《印度獵虎人》這首曲子。

花貓歪著頭聽了一陣子後，猛然地眨了眨眼睛，拔腿就往大門衝去。牠的身體咚地一聲用力撞上了門，可是門卻是文風不動。花貓彷彿發現自己犯下了這輩子最大的失誤，驚慌失措到眼睛和額頭都冒出陣陣火花，接著連嘴邊的鬍鬚和鼻子也跟著竄出火光，害花貓覺得臉上好癢，有好一會兒都在擺著要打噴嚏的表情。接下來牠又繼續開始到處橫衝直撞，看起來難受得不得了。葛許越來越覺得好玩，演奏得又更是起勁了。

「大師，我受不了了。我真的受夠了。求求您饒我一命吧。我以後不會再對大師頤指氣使了。」

「閉嘴！我現在正要拉到抓老虎那一段。」

花貓痛苦得翻來跳去，甚至把身體緊緊貼在牆上。牠在牆壁上留下的痕跡，還發出了好一陣子的藍色亮光。到了最後，花貓簡直就像風車一樣，不停地繞著葛許翻滾打轉。

就連葛許也被牠繞得有點頭暈目眩。

「那我就這樣饒過你吧。」他這麼說著，總算是停下了演奏。

這時候花貓突然擺出一副什麼也沒發生的樣子說：

「大師，今晚的演奏聽起來很有問題啊。」

大提琴手再度被惹得火冒三丈，但他還是若無其事地捲了根煙草叼在嘴裡，然後拿起一根火柴說：「感覺怎麼樣？身體有沒有覺得不舒服？把舌頭伸出來給我看看。」

花貓就像在嘲弄人似地，伸出了又尖又長的舌頭。

「唉啊，看起來好像有點上火啊。」大提琴手邊說邊拿著火柴，出其不意地往貓舌頭上一劃，點燃了自己的煙草。不曉得花貓是不是因為太過錯愕，只見牠把舌頭甩得像是轉動的風車一樣，然後跑向大門口一頭撞了上去，再搖搖晃晃地退回原地後又猛力地撞上去，接著再度東倒西歪地回到原地後又撞了過去。踉蹌得像是要撞出一條血路一樣。

葛許好笑地看著花貓好一會兒後說：

「我放你出去吧！你不要再來了。笨貓。」

大提琴手打開門，看著花貓像陣風一般飛也似地跑進芒草叢，淡淡地笑了笑，接著便像如釋重負似地沉沉睡去了。

隔天晚上，葛許又背著黑色的大提琴包袱回家了。他咕嚕咕嚕地喝完水後，繼續跟昨晚一樣開始埋頭拉起大提琴。時間轉眼之間就過了十二點，過了一點，過了兩點，但葛許還沒有要停下來的意思。就在葛許已經搞不清楚現在到底是幾點，也不曉得自己還有沒有在拉琴的時候，他聽到有人在屋頂裡叩叩地敲了幾下。

「臭貓，你還沒得到教訓嗎？」

當葛許這麼大喊完，從天花板的破洞突然傳來砰咚聲響，有一隻灰色的鳥飛了下來。等鳥兒停在地板上後，葛許這才發現那是一隻布穀鳥……

作者介紹 宮澤賢治（Miyazawa Kenji，1896～1932） 日本昭和時代早期的詩人、童話作家。短短37年的歲月裡創作出許多令人驚豔的文學作品，其字句充滿節奏韻律，讀來生動深具吸引力。其作品也成為日本學生必讀教材，被視為日本國民作家。主要作品有《要求特別多的餐廳》、《銀河鐵道之夜》、《風又三郎》等。

●本文摘自好讀出版之《宮澤賢治短篇小說集II》。