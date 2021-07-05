為什麼有錢人住的地方很少零食垃圾？從「垃圾」看致富方法！

文／瀧澤秀一

首先，是小小的依存與大大的消費之間是相互連結的。還記得嗎？飲水機的大型寶特瓶是早一步出現在有錢人區域的垃圾中。有錢人一定知道這種購物習慣更划算。

經過計算之後發現，比起零星購買五百毫升的寶特瓶，一次買大容量的水當然更划算。想像一下，當我們想買水而走進便利商店時，兩公升的水一定比五百毫升的划算。滿滿十五袋的五百毫升可樂，計算下來就是一筆可觀的消費。

當然，大家一定都知道那就不要把錢花在這些零碎的地方就沒事了，然而現實生活中卻很難做到。香菸、酒類、能量飲都是如此。買的時候真的只是小小的奢侈一下，算是給自己的獎勵。不過，一整年換算下來，就是一筆開銷。

在有錢人的區域，這類垃圾較少出現是有原因的。基於健康考量，投資在自己身上的餘裕可以從大型垃圾中窺知一二。垃圾中出現健身產品，目的當然是保持健康，跟一般人的區域相比，香菸垃圾較少，也沒有瘋狂豪飲的現象，都是出自於自我投資。

垃圾中有網球也代表有運動習慣，美容保養品相關的垃圾也是一種自我投資。除了很少菸酒的垃圾外，洋芋片或巧克力之類的包裝袋也很少在有錢人的區域裡出現。但是，有時候在一般人的區域所收到的垃圾中，大塑膠袋破掉後會跑出洋芋片的包裝袋，可見買來吃的大有人在。

跟會自我投資的有錢人相比，一般人區域裡最典型的垃圾就是附有握手券的ＣＤ了吧。這不但是為了別人所做的投資，而且將握手券拿起來之後，就把ＣＤ 當作垃圾丟了。當然這是買的人的自由，所以沒有人有資格多說什麼。只是如果我有那些錢的話，那就可以不用自己帶便當了，真是羨慕啊。

《那些垃圾教我的事：55篇你丟我撿的人生風景》作者：瀧澤秀一出版社：三采文化出版時間：2021年3月5日

沒有投資在自己身上的另一個證據就是，產出大量的寶特瓶垃圾。我想這樣的人可能沒有餘力打掃環境吧。打掃這件事，如果內心沒有餘裕是做不來的。

我自己也是如此，因為被生活追著跑，所以不知不覺就把打掃的事情一直往後延。用腳將四處散落的小孩玩具踢開，好確保可以睡覺的空間。然後心裡想著，如果有時間的話，應該要好好打掃打掃。

如此想來，十五個七十公升的垃圾袋裝滿瓶瓶罐罐，然後放在屋子裡的人，想必是心情上沒有餘裕了吧。和優雅主婦們聽到垃圾車的聲音後，再把垃圾拿出來，還能嘈嘈雜雜地聚在一起聊天，真的是完全不同。不管是沒有辦法像這樣聚在一起聊天，或是把垃圾整理好再丟出去，這對我們窮人來說，都很難理解。

以下是瀧澤清潔隊員的結論。

有錢人因為心情上很餘裕，所以會把目光焦點放在自己身上，而且不吝嗇地投資。所謂的投資自己，就是一種聰明消費，一般人則是完全相反！

●本文摘自三采文化出版之《那些垃圾教我的事：55篇你丟我撿的人生風景》。