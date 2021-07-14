吃水果可以改善「妹妹」的異味？該避免哪些錯誤陰道健康照護

一直以來，都存在著食物對陰道健康有直接影響的錯誤觀念。

過去二十五年，就有不少記者問過我這個問題，我一再不厭其煩地解釋為什麼從生物學角度來看，消化系統和陰道之間根本不可能有任何直接關聯。但是不知道為什麼，老是會蹦出「多吃鳳梨會讓私密處的味道變香」或「向麵包說不，可杜絕酵母菌」一類的新聞標題；彷彿平鋪直敘地說：「只要飲食健康平衡，就能做好陰道保養」不夠性感似的。

妳可能會說：「反正這也不是什麼壞事，不是嗎？」

這種認為食物和陰道有直接關聯的假設性說法，完全誤解了人體的運作方式，而事實非常重要。此外，可以透過飲食來改變私密處的氣味，這種觀點也再度支持了一個令人疲憊且具有破壞性的說法，原本正常、健康的陰道被認為出了問題，本質上，這就跟使用陰道灌洗液是一樣的概念。

陰道與飲食有關的謬論，還存在著另一個問題：導致對食物的過度警惕和限制。基本上來說，就是陰道健康飲食強迫症（健康飲食強迫症屬於飲食障礙的一種，患者會偏執地攝取他所認為的健康食品，並對那些篤信有害的食物退避三舍）。無以計數的婦女跟我說，為了擺脫黴菌感染的夢魘，她們已經有許多年不碰蛋糕或餅乾了，但同樣的症狀還是找上門。她們的語氣聽起來又難過又氣餒，不是能一笑置之就過去的。而且說真的，偶爾吃片蛋糕或餅乾，還是頂不錯的生活小確幸。

如果覺得陰部有讓妳煩惱的異味，妳應該讀一讀本書第43章，然後去看醫生或專業的護理師，治療方法肯定不會在雜貨店裡頭。

多吃水果可以改變私密處的氣味嗎？

陰道分泌物是由陰道壁的上皮細胞、陰道益菌（乳酸菌）分解物質後產生的產物、子宮頸黏液及少量滲出液（從細胞間隙所滲漏出來的液體）所共同組成（參見第2章的相關說明）。私密處會產生強烈的氣味，主要來自乳酸菌所產生的物質，這跟細菌是體味的元凶是一樣的道理，當細菌分解特化汗腺所分泌的汗液時就會產生體味。

沒有任何食物能夠殺死乳酸菌、阻止它們繁殖，或改變乳酸菌的代謝產物。食物如果能做到「吃下某種東西即得某種氣味」的效果，快速改變陰道氣味的話，就必須有某種揮發性物質（可蒸發且但產生氣味的物質）在消化過程中存活下來，或是在消化作用中製造出來，然後再一路闖進陰道才行。由於血液循環中只有極微量的液體能進入陰道，因此當真有這種物質的話，效用必須要非常強，並且還要以某種方式避免去影響到體味及尿液味道。

基本上，要靠食物去改變陰道氣味就跟施展魔法無異。

蘆筍尿和大蒜味的母乳

食物中有些揮發性代謝產物已知會影響身體氣味，它們聞起來有刺鼻味或霉味，總之不會是香甜引人的氣味就是了。最為人所知的例子就是蘆筍：吃蘆筍會讓尿液變臭。實際機制尚不清楚，但大多數的研究人員認為，這是因為蘆筍的天門冬胺酸會代謝成一種聞起來像硫磺的化合物，經由尿液排出來。大約有40％的人能聞到這種難聞的代謝產物，為何有些人聞到這股味道會覺得很臭，而有些人不覺得呢？這可能與基因有關。蒜頭也有揮發性代謝產物，被描述成像大蒜和／或甘藍菜的味道，可以在尿液和母奶中聞到。有些代謝產物會集中在腎臟和乳房組織中，因此當妳吃了大量的蒜頭後，難聞的代謝產物會積聚在尿液或母奶中，從而影響了尿液及母乳的氣味，這是有道理的。

陰道沒有濃縮代謝產物的作用。

糖和酵母菌的關聯性

雖然血糖與感染有關，但吃含糖量高的食物並不會直接影響到陰道。

我們在第2章曾討論過，在此很值得再提一次：陰道分泌物中有高達3％的肝醣，這是一種儲存糖。陰道分泌物中也含有葡萄糖。陰道分泌物中肝醣和糖的含量會隨著月經週期的不同階段而發生變化，有時所占的比率可能比血液還高。

想藉由飲食來改變陰道的糖濃度是不可能的，因為這裡的糖來自於黏膜細胞。曾經有研究人員讓受試婦女攝取更多的碳水化合物，看看能否增加黏膜細胞的糖儲存量，結果發現完全沒有用。在另一項研究中，則讓受試婦女攝取大量的糖（相當於喝下兩罐可樂），研究人員發現不管是血液中或陰道中，糖濃度都沒有增加，甚至有黴菌感染病史的婦女也一樣。妳的陰道確實需要糖，但陰道的糖濃度與攝取的食物完全無關。

黴菌感染（念珠菌是一種酵母菌）是加護病房的一大問題。

我們的腸道、陰道及皮膚上都有酵母菌，因此一旦進行侵入性手術，破壞原有的皮膚屏障時，原本正常的、「自掃門前雪」的酵母菌就有機會進入血液循環之中。這會造成全身性的黴菌感染，

而且非常嚴重，如果不採靜脈注射來治療是會致命的。研究人員為了試圖減輕黴菌感染的病情，研究過是否能透過飲食和營養補充品來減少酵母菌的移生，但迄今為止都失敗了。如果飲食可以減少酵母菌的移生問題，我們早就知道了。倘若有醫生推銷某種特別的飲食法及補充品，卻從來沒在這個領域發表過相關的研究報告，那麼對於如何降低酵母菌移生的問題，他是不可能握有什麼祕密解藥的。至於所謂的「抗念珠菌飲食法」，則完全缺乏生物學及現有研究的支持，要想靠飲食來根除念珠菌，目前還是行不通的。

有研究指出，女性糖尿病患者的陰道更有可能含有酵母菌，而且其中的酵母菌往往會過度生長並造成感染。這是真的，而且很複雜，直到現在都還沒能全盤了解。最近有新的數據顯示，尿中葡萄糖濃度變高可能是原因之一。血糖升高時，過多的糖會跑到尿液中。當婦女排空膀胱時，會有微小的尿霧（要用顯微鏡才能看見）附著在皮膚上。雖然陰道已經進化到對葡萄糖有耐受性，但外陰的皮膚卻沒有，因此當這個部位暴露在葡萄糖中時，就會促進酵母菌生長，導致外陰黴菌感染。其中有些酵母菌可能會闖進陰道，導致陰道也受到感染。

美國食品藥物管理局（FDA）的安全性警告形同支持了這個理論，FDA 認為，糖尿病治療用藥SGLT-2 抑制劑會導致一種嚴重但罕見的生殖器感染─ 壞死性筋膜炎（necrotizing fasciitis）。

第二型糖尿病的治療用藥卡納格列淨（canagliflozin）、達格列淨（dapagliflozin）、恩格列淨（empagliflozin）等抑制劑都屬於這一類藥物。這種藥物可以降低第二型糖尿病患者的血糖，作用方式是幫助腎臟排出更多的糖。如此一來，可能會導致皮膚上的葡萄糖變多，有利於致病性細菌的生長。

血糖升高還可能影響免疫系統對感染的反應，甚至影響益菌對感染的抑制。

書名：《陰道聖經》作者：珍・岡特出版社：三采文化出版時間：2021年7月16日

看過以上資訊後，妳可能還是會懷疑怎麼可能糖和陰道酵母菌沒有任何關係（對沒有罹患糖尿病的婦女來說），因為妳覺得每次只要一吃糖，陰道就會出現一些症狀。

答案就是所謂的「反安慰劑效應」：因為負面期待而對身體健康產生了負面效應（基本上，這就是令人不快的安慰劑效應）。

這是條件反射的結果，尤其在人們相信會發生不好的事時更容易出現這種狀況。然而，這不是說吃糖後出現不適症狀的婦女是裝出來的，也不意味著她們的症狀是假的。她們的大腦中是真的產生了化學變化，使她們感覺到搔癢或受到刺激，而造成這些變化的原因是負面或消極的期待，並不是糖。安慰劑及反安慰劑效應，如今已經做了徹底的研究。在每一次藥物試驗中，只要有安慰劑組（給予惰性糖丸），就會至少有2％到5％的受試者因為產生被認為跟藥物有關的嚴重副作用而中止服用安慰劑。由於這些人並沒有拿到真正的藥物，因此他們出現的副作用只能用負面期待或反安慰劑效應來解釋。

●本文摘自三采文化出版之《陰道聖經》。