《鬼神.巫覡.信仰》成年人而言，宗教不再是個權威，而是任務？

文／宋文里

關於宗教的問題，哲學家雅斯培（Karl Jaspers 1983:51）就曾經這樣說過：

宗教是每一個文化所擁有的固定想像；我們從小就應該接受它，到長大才會真正意識到，它是歷史的基礎。對於成年人而言，宗教不再是個權威，而是個任務。

你進入宗教當中，不是你要擁有什麼東西或發言權，而是你是有義務要去接近它。對你而言，它很可能就是你自覺或不自覺的一種叫做「終極關懷」的形式，當信徒被提供一種關切形式的同時，他很可能不太去問為什麼，就是所謂「知其然而不知其所以然」的狀態。譬如說你去關聖帝君那裡上一炷香，拜一下，對你而言構成一種關切以及表達。祂是提供給你現成的崇拜對象和方式，但是你不太需要去問為什麼我要去拜關聖？你去拜過土地公，會覺得不太夠，所以後來還要到保生大帝那裡拜一下、池府王爺那裡拜一下，最後拜到關聖帝君那裡才總算覺得夠了。這是文化提供給你的現成語言以及表達儀式套件。對你而言，你也滿足了，如果沒有這個，你也真的可能感覺到有某種不太能解決的不安。所以雅斯培說文化或宗教所提供的這種東西叫做「固定想像」，也許是想像出一個戲劇性的人物，然後讓你去跟他接近。

新竹城隍廟。 記者侯世駿／攝影（圖／聯合報系新聞資料照）

換句話說，一直到今天，我們的文化遺產中有這麼一個特徵，就是我們的神話還一直在活躍著。怎麼說呢？我再舉個例子，是關於新竹的「城隍爺」。我們知道城隍爺一直不是個真正的神，但它是一個地位，並沒有一個神──譬如說一個人物被人叫做城隍爺。那個職務有時候會虛懸，城隍虛懸就要有一個神去任職。結果在新竹地區就有個傳說：這一任的城隍輪到關聖帝君來擔任──這是一個很奇怪的現象。你們如果去過新竹觀光的話，應該會知道城隍廟的背後不遠就是關聖帝君廟。奇怪的就是，武聖廟基本上是不准許乩童到裡面做法的，譬如說行天宮是關聖崇拜的首府，它有很明白告示，說乩童謝絕在此做法。所以關聖這個神，祂有迎神活動的時候，你不會看見前面有乩童在那邊打得渾身是血。這時候你可能會覺得奇怪的是：「城隍也沒有嗎？」城隍作醮，有七爺八爺或是三太子，出來巡行，你看到陣頭裡有很大的人偶，人鑽到裡面去扛著，走路的時候手就這樣晃呀晃的，或是蹦蹦跳跳。這種東西，拍成電影是很吸引人的；到國外演出的時候，人家會覺得這是很怪也很好玩。那城隍是誰呢？大部分的人都知道：在神譜裡頭，它只是一個縣城或省城的主管，可是無姓也無名，任何地方都可以有城隍，但不知道祂是誰。所以就出現這樣的神話，說要補充它的空缺，這一任要由關聖帝君來擔任。但崇拜關聖帝君的人聽了就很生氣：「我們關聖要比祢的地位高太多了，如果要當官的話，祂已經是帝君了，怎麼會當一個縣太爺呢？這真是降格，真是胡扯！」這很可能是某個乩童傳出來的，之後就造成「神學上的混亂」──怎麼會是高神格的神去擔任一個低神格的職位？所以我們乩童神學就是這樣亂搞的，但是當他在迷狂狀態的時候，講的話實在是無法預料。乩童講出來之後竟然還會流傳，所以我說，我們這個社會的神話還是活著的，把這說成「固定想像」，其實不是內容的固定，而是它給你一個想像因素，你可以在上面大作文章。這是歷史的基礎沒錯，由這樣的方式來了解宗教，雅斯培就講對了一個普世的法則：宗教常常是我們的一個文化想像形式。

涂爾幹（Durkheim），一位社會學大師，他寫的一大本書裡面，講人類的生存環境中，真的需要這樣的反應。換句話說，神沒有真假，你不需要去分哪個神是真，哪個神是假。當一個人一定要這樣信的時候，信仰本身就會倒過來給定義，他所信的對他來講就是真的──「信以為真」。所以，你不要輕易判斷人家的宗教是真是假。就像我剛才在講關羽的故事，有些人對於這樣說三道四會不高興。因為，如果你真的是關聖崇拜的信徒，你就會說：「剛才這位宋老師在講關公是個反反覆覆的人，可見他是個無神論者。」我就得辯護說：「不是這樣。有人做歷史研究，把關羽這個人的歷史事蹟考出來之後，發現他的節操是有問題的。」大家都喜歡談《三國演義》裡面有一段，他護送二位嫂子去投奔劉備，從曹操那個敵營把她們接出來，過五關斬六將。

他親身替嫂嫂站衛兵，嫂嫂睡覺，他坐在外邊看書，坐懷不亂。有些小說還描述小的那個嫂子，春情發動要來勾引他，跟他調情，結果他不為所動。大家看到這一段，就會說：「忠孝節義，了不起！」我們講到關聖，就是講這些小說的重要橋段，把關公的性格用戲劇性的方式說了出來。說出來以後，提供你一種忠孝節義的信仰楷模。忠、孝，我們都知道在講什麼；桃園三結義，則不是那個「節義」，但這四個字本來是在講臣民對皇帝盡忠盡孝的節義，後來經過歷史的戲劇性轉變，就全部用在關聖帝君這個神身上了。

其實，在固定想像的背後還有另一層政治操作的問題，不可不知。我最近仔細看，才發現一件非常有趣的史實：滿清入關以後，他們要在漢人宗教裡面挑選哪些是可以信的、哪些是不可以的。清朝統治中國兩百六十八年，他們的手爪不忘伸到民間信仰當中。他們把關公抬高起來，但岳飛就不見了，因為岳飛是抗金的，而金就是清的祖先。所以這些韃子一來，就不准崇拜岳飛這個「民族英雄」。岳飛崇拜在明代曾經盛極一時，可是到了清代就消失了。不是民間自動消失，而是大清帝國政治干預的結果。

所以，講到這種叫做「歷史的想像」，還有對於生存環境的反應，它都還需要考慮到背後的文化脈絡。我們如果去申請關公信仰的文化遺產時，把岳飛這個故事拿出來作個對比，在申請計畫上提出這樣很有意思的對照之後，會讓大家知道我們的神有很特殊的選擇性。這些有趣而實際的例子，是為了要讓大家知道：我們要談的都是有血有肉、活靈活現的傳統。

●本文摘選自心靈工坊出版之《鬼神.巫覡.信仰》。