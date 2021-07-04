《香港百年》香港人的集體生活回憶「公共屋邨」

文／雪姬 (Suki Yeung)

香港的公共屋邨，俗稱「公屋」，是土生土長香港人的回憶。過去香港經濟剛剛開始發展時，大多數的基層人民都是居住在寮屋村內，經濟條件普遍差，到了五十年代，殖民政府為了安撫居民、協助民生，便興建起徙置區。到了六十年代，為了實踐人人上樓有屋住，還推出了「政府廉租屋計劃」，讓人民可以用低廉的租金承租政府房間，所以當時的公營房屋就稱為「廉租屋」。於是人們都有瓦遮頭，並且有了自己的家。直到1973年「徙置事務處」與「屋建會」兩大政府建屋部門，合併為現在的「房屋署」，從此所有廉租屋及徙置大廈均合稱為「公共房屋」。

在舊式公屋中可以看到長長的走廊，把無數戶人家連結起來，每家每戶有自己的間隔和鐵閘大門，走廊及大堂成為了孩童玩耍的天地，有些還沒完成功課的孩童，就只能隔著鐵閘和布簾偷望著外面的情況。最重要的是，這裡有著守望相助的街坊鄰里，大人們會把麻雀枱抬到走廊正中央，隔壁鄰舍就像約好般準時齊集「開枱」，這一切都是以往公屋獨有的常態，而且當時的香港人更在公屋裡衍生出各種屋邨文化及情誼，還有無數的小城故事。此外，公屋更孕育出不少天王巨星及名人。

獅子山下。（圖／創意市集出版提供）

歷史最悠久的屋邨──美荷樓@石硤尾邨

• 落成年份：1954年 • 古物建築評級：一級歷史建築物 • 地址：九龍深水埗石硤尾邨41座

香港最初的公共房屋就是石硤尾邨，因在一九五三年的聖誕夜裡，石硤尾寮屋區發生大火，導致五萬多名災民無家可歸、流離失所，進而迫使當時的殖民政府逼不得已，直接干預香港的房屋事務，並於災場原地起興建起兩層高的「包寧平房＊」和徙置大廈，然後打造出了第一個公共屋邨「石硤尾邨」。

屋邨於1954至1963年期間逐步落成，共有29座6至7層高的H型徙置大廈，每個單位約只有120平方尺（約為台灣的3坪），供5個成年人居住。單位內沒有水電供應，至於廁所、浴室及水龍頭都統一建在每樓層的正中央，居民的生活日常不是待在自己的房子內，就是在長長的走廊上跟鄰居交流及乘涼。至於美荷樓則是首批建成的八座徙置大廈中的其中一座，並只稱為H座，直到1981年大廈重新改建，並為每個單位加入獨立廚房及廁所後，從此正式命名為「美荷樓」。到了2000年石硤尾邨的舊式大廈都要進行清拆重建，後來只剩4座沒有被拆卸，並以其他計劃一起進行但卻被荒廢了多年。最後在2009年，美荷樓正式動工改建為青年旅館，同時加入了大量現代化的公用設施，並於2013年竣工成為了現在的美荷樓青年旅舍。

被遺忘的歷史

在1956年的九龍雙十暴動期間，石硤尾邨內的居民大部分都支持中華民國，因此在雙十節期間，居民就在邨內掛起了滿滿的中華民國國旗。不過美荷樓也因高掛著「中華民國萬萬歲」的六層高高幡，便成為了暴動的核心地帶。

美荷樓。（圖／創意市集出版提供）

國際聞名的彩虹屋邨──彩虹邨

• 落成年份：1962 年 • 地址：九龍牛池灣彩虹邨紫葳路2號

彩虹邨近年成為旅客來港必到的打卡勝地，但其實這個公共屋邨亦屬香港最早期興建的公屋之一。現在接近60歲的彩虹邨，在剛落成的早期也曾經「威水＊」過一時。首先，屋邨在開幕儀式請來了當時的港督柏立基主持。對當年的人來說，能夠入住公屋是一件非常幸運和興奮的大事，而且屋邨的設計融入了當時極流行的「包豪斯風格」，整個屋邨是由著名、百年英資投資建築工程公司「巴馬丹拿」負責，其設計為每一個單位加入了獨立廚廁，與當年其他的公屋設計不同，而且它更在1965 年榮獲「香港建築師學會設計銀獎」，所以當時入住彩虹邨是一件非常風光的事。

此外，屋邨落成初期更有不少外國高官前來彩虹邨探訪，包括美國副總統的尼克遜（1964 年）、英國瑪嘉烈公主（1966 年）、英國皇室成員雅麗珊郡主伉儷及港督麥理浩（1980 年）。當年住在彩虹邨的居民都有一個獨特的小興趣，那就是居民只要走到大廈的高層梯間，便能遠眺啟德機場的飛機升降景象，這可是當時其他公屋沒有的特色機場風景。不過，隨著時間的流逝及城市的發展，啟德機場需要遷到赤鱲角作擴充，至於啟德機場則在1998 年正式關閉並拆卸。

彩虹邨內設有完善的生活配套，更有著充滿歲月痕跡的老舖，而這些店舖種類都是因應居民日常所需而生，例如辦館、雜貨店、藥房、鐘錶行、舊式理髮店、酒樓、文具店等一應俱全。香港的公屋邨內會按照邨內的人口戶數而提供不同的配套，越大型的屋邨配套自然越多。如今的彩虹邨會再次成為世人的熱話，是因為其獨特的彩虹色大廈外牆令攝影發燒友瘋狂愛上，更吸引到不同國家的明星前來取景拍攝。

彩虹邨。（圖／創意市集出版提供）

●本文摘選自創意市集出版之《香港百年：住公屋、飲杯茶、賭馬仔，尋訪在地舊情懷，重溫久違人情味》。