毛治國／守常應變的經營管理哲學──《老子談管理》推薦序

《老子談管理》一書談無為而生的81堂企業經營管理學，作者李昱墨教授本書以《道德經》為本，企業管理為用。包含企業經營、領導文化、管理趨勢三大面向，剖析上百家世界知名企業精采個案，由全球第一位結合科學與玄學運籌帷幄的顧問服務李昱墨博士，精彩詮釋流傳千年的商戰策略寶典。（編按）

文／毛治國（國立陽明交通大學榮譽教授、前行政院院長）

守常應變的經營管理哲學

《老子》這本書按照《史記》是曾任東周守藏室史官的李耳所著，因此它可說是一個身處春秋戰國亂世的哲人根據他的史才與史識所洞察與整理的一套「究天人之際、通古今之變」的智慧語錄，內容雖只短短五千字，但卻影響巨大深遠，成為多數中國人生活態度、思維模式與價值取向的遺傳基因。

《老子》與《周易》、《莊子》並稱中國經典三玄，一則代表它們都非常言簡意賅，解讀上極具挑戰性；再則代表它們內容博大精深，解讀上也有很大發揮空間。《老子》之學素有兩極化的認知：一般將它視為一套自然無為、寧靜淡泊的崇高人生哲學，也是道教智慧的泉源，《莊子》就順著這一路子繼續深化發展超脫出世的思想；另則有將它視為一套應物變化、反弱動用的陰柔應世哲學，與兵家謀略形成對映，甚至還道法合一發展出積極入世的黃老之學。

《老子》從以「道」為中心的宇宙觀展開論述，許多歷久彌新的直觀洞見都獲得了現代科研成果的印證。例如，《老子》所認定宇宙運轉規律的「道」，就可用一九七○年代發展的複雜系統科學中的「自組織（self-organizing）原理」來相互對應。首先，它們都具有「無形之手」的特性，亦即人們看不到它們起作用的過程，但卻都看到它們對萬事萬物所產生的決定性影響（這就是《老子》所稱「無為而無所不為」；荀子把這種作用稱為「不見其事而見其功」）；其次，它們對宇宙的形成也有相同見解：宇宙是以混沌無序狀態為起點（無名天地之始），然後在一定條件下形成初級有序結構（萬物負陰而抱陽、沖氣以為和）之後才展開後續的演化（有名萬物之母：一旦天地從「無名」無差別相的混沌中，湧現出可區分「陰陽」差別相的「有名」狀態後，整個「一生二、二生三、三生萬物」的演化過程就開始啟動）。按：以上論述可參考本人所著：《管理》二版，二○一九，交大出版社，第十二章〈管理之道〉中「周敦頤與普利高津的對話」，六二九–六三一頁。

《老子》把「道」與「無為」畫等號，所謂「無為」其實就是放手仰賴系統的「自組織」力量。例如《老子》主張統治者應「無為」，因為百姓可「自化、自正、自富」，這裡的「自」就是人類社會「自組織無形之手」的力量。不過這個「無為」的概念，一直到《莊子》在〈天道〉中講出「上必無為而用天下，下必有為而為天下用」，亦即把「君逸臣勞」的大臣角色與互補關係講清楚，人們才真正認識「無為」的具體實踐方式，亦即：人類社會自組織作用力在「君道無為、臣道有為」的治理結構下，仍然需要受到臣道「他組織可見之手」的必要輔助與規範，才能產生出利濟眾生的正向成果。

《老子》中還有許多具時空超越性的洞見與概念，例如：發現對立矛盾事物間存在相倚轉化的辯證性（例：禍兮福所倚，福兮禍所伏），因而提出用「反者道之動」的原則來翻轉自己的弱勢（將欲弱之，必固強之；將欲取之，必固與之），以及用「弱者道之用」的原則來確保自己的優勢（為而不爭：不為天下先；知止不殆、損之而益、善者果而已：生而不有、為而不恃、長而不宰）。再如：發現天道守常用的是「損有餘、補不足」的負反饋機制，而人道應變用的則是「損不足、奉有餘」的正反饋機制，這一套守常應變的道理也與上述的自組織理論可相通。

對於諸子之學，古人向有「以道立身、以儒處事、以法治事」的說法，亦即諸子思想各擅勝場，「立身、處事、治事」各有所適。國立交通大學畢業的李昱墨博士另具慧眼，獨鍾《老子》，將該書八十一章內容的管理意涵整理成「企業經營、領導文化、管理趨勢」三篇，搭配現代管理實例，過去一年在漢聲電台以每週一篇的方式播出，獲得聽眾好評；因而使李昱墨博士決定進一步將這些心得以「老子談管理」為名集結出書。對一位新科博士願意下這種做學問的硬功夫，鑽研古典並將心得與大家分享，值得給予鼓勵與肯定，並大力推薦。

序於交通大學台北北門校區

●本文摘選自暖暖書屋出版之《老子談管理》序。