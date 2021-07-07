奚淞《給川川的札記》：〈八月的札記〉川川與卡夫卡之間的細語呢喃

文／奚淞

〈八月的札記〉──人生的蛻變是不可預計的，不是嗎？

〈相看〉

圓亮的眼瞳，圍一圈鵝黃色的眼瞼。

牠側首以獨眼瞪我，我正面盯著牠。

牠似泥塑木雕不動。我順著水流滑開了……

川川，這是清晨六點鐘，我獨自在碧潭划船，在對岸斧劈般的峭壁凹處，我看到一隻奇異的大鳥，兀立在石影間。

是夜鷺吧！？我想。

反操右槳、划左槳，船尾掉了個圈子，小船又向大鳥棲息的石邊泊去。

大鳥頭動了動，我同時看到牠的兩眼。

相距不到一公尺。牠的眼中彷彿突然閃爍出許多問號……

剎那間，牠展翼揮去身體上猶自滯留的夜影，露出潔白似雪的胸腹。啪啪撲動翅膀，大鳥兩腳才離開岩石，身體已飛越過吊橋彼端的天空。

我仰頭看牠身體消失在澄澈的空氣裡。大概再也沒有相逢的機會了。我想。

如果有一管獵槍……我微笑著回味著方才如此迫近在眼睫的機緣。

誠然，如同人生中遭遇愛情，緊握著一堆失去生命的毫毛，才是最無意義的事吧！？

川川，你看。清晨的陽光把微濁的潭水析出粼粼的藍光。

整片潭面只有一艘小舟漂浮……

當你看到我的時候，我也在看你。

〈蛻之一〉

「早晨，戈勒各爾醒來，發現自己躺在床上，變成了大蟲子……」

川川，這是卡夫卡的小說《蛻變》。看了韓國舞者姜松遠以此為主題的演出後，我重讀這篇少年時最鍾愛的小說。

「不是夢……窗外傳來雨打鉛皮的聲音，使他更憂鬱……」

蛻變成蟲的戈勒各爾失去與人相處、工作的機會，也失去了家人的關懷。最後，戈勒各爾縮捲無數連自己都深覺陌生和羞愧的細足，枯扁死去。

川川，初讀《蛻變》的我，十分孤僻內向。如今找出這本書頁脫落，頁角漫漶註記文字的小說，禁不住憶起少年時代的懶散和內在的狂亂……枕邊翻置著卡夫卡的《蛻變》，於灰色落雨的早晨迷濛醒來，憂悒而自暴自棄的想：不知道自己有沒有變成大蟲子？

川川，世上必有與我當年一般陷於孤獨狂夢的少年吧

！？只是當時不識，以為自己是「世上唯一獨眼的孩子，哭泣著愛情而無人聞問。」

川川，回頭看自己，便有足夠的寬裕可以微笑了：「少年不識愁滋味，為賦新詞強說愁。」 然而，少年的憂愁雖與歷經世態的心情不同，卻真也濃稠似酒呢！

當雨水擊響屋簷，我原想衝出屋去，冒雨狂奔，遠赴天涯海角……但懶懶爬起床，與鏡中青蒼的臉相視，自言自語道：卡夫卡先生，我覺得……變成蟲子也並不是最糟的……

川川，歲月流逝，我並不曾在十九歲蛻變成「存在主義式」的蟲子，卻漸漸變成今日之我……我也終於理解到：世上原有多種蛻變，往往出人意料之外。無論自覺或非自覺，川川，我們都在繼續「蛻變」中。至於究竟會蛻變成什麼模樣──

川川，且讓我們虔敬而勿起恐慌，靜靜等候這生命中偉大懸疑的揭露吧！

〈蛻之二〉

黑暗。

一注微光點亮了有裂痕的玻璃長窗。

蒼白的軀體趴在窗上，兩手鬆弛的環抱於赤裸的肩背，可看見指尖在神經質的微微抽搐……

川川，你觀察過守伺著黑窗的壁虎嗎？安靜和孤獨到了極度，令人興起近於恐怖的哀憫。

那是在新象小劇場，韓國舞者姜松遠以肢體語言，詮釋卡夫卡的《蛻變》。

劇場如此之小，觀眾彷彿與赤裸的舞者一起喘息著。姜松遠由安靜轉成了狂暴，把身體往窗檻、地板、沒有墊褥的鋼絲床架奮力投擲—孤獨所生的自殘與暴虐，因暴露在黑暗的眼睛前，顯得分外殘酷。

最後，兩位西裝革履、面無表情的男士自角落走出，用爛蘋果擲向流汗、戰慄的舞者，蘋果在鋼絲床架、地板上破碎，濺出濃稠的汁液……

燈暗。舞終。

我擠身僅容數十人的觀眾席，正沉入卡夫卡所說：「我的作品……為使你經歷一場莫大的災難！」

川川，當燈再亮起，你猜發生了什麼事？

劇場人員走在碎爛的蘋果間，向觀眾笑著宣布：「這是韓國舞者姜松遠新作在台灣的首度演出……謝謝大家給他的鼓勵……不過，大家別走，今天……就在這小劇場裡……姜松遠要宣布他的……和留韓的中國女畫家陳明華的……婚禮……大家都是觀禮的佳賓……」

燈光大亮，長桌推來蛋糕和酒汁，紅色的結婚證書攤開，喧譁笑聲響起，新郎新娘穿白衣走出……黑暗的「殘酷劇場」驟然成為如夢似幻的喜堂。

蛻變！我心裡叫了起來！

人生的蛻變是不可預計的，不是嗎？

川川，你也該看見汗水未乾的舞者姜松遠，裹上白衣長褲，那份慎重、嚴肅的面容。新娘如花，在眾人圍繞中，幾乎忘記一切語言：中文的、韓文的。她含羞帶笑的對要求翻譯賀詞的賓客說：「對不起，我沒聽見……我一心都在想著『他』。」

我心裡猶自想著屢次求婚失敗、死於四十一歲的德國作家卡夫卡。「別人超越障礙，而一切障礙絆倒我。」卡夫卡如是從生命焠煉出 「孤絕」和 「挫敗」，把藝術和自己短促的生命纏融一處，化為「不幸」的象徵。

然而，為什麼不是幸福呢？

二十世紀人類的不幸太多了。認識了陰暗的人，該奮起追尋光明之境吧！？

川川，法國作家紀德說： 「追求幸福乃是人的至高義務。」誠然！

川川，在新象小劇場裡，我經歷人生抑揚起伏。而新象主持人許博允竟笑吟吟走出，揮手大聲說道： 「……還有誰要結婚？」

我禁不住笑了起來。

〈蛻之三〉

毛毛蟲是個 「大飯袋」，竟日貪饞的吃、吃、吃……牠可曾有一時停下來，看看自己的 「尊容」，因而厭恨自己的軟弱和無止境的貪欲？

──幸虧毛毛蟲不會如人類一般思想！

生物學家說：毛毛蟲是毛毛蟲，蝶是蝶，只是兩種先後發育的細胞糾結在一起罷了。毛毛蟲身負著暫不發育的蝶細胞，完成了 「吃」和 「儲蓄營養」的任務，然後即殭死成蛹。

蛹裡，蝶細胞藉著毛毛蟲收集一生的營養，飛快的成長……有一日，陽光下破繭而出，金粉璀璨的蝶翼，翩翩舞向晴空。

川川，這是大自然裡蛻變的老故事。我卻想：蝴蝶的飛舞之姿，究竟要向世界證明什麼？

川川，我也常覺自己行走在熙攘人世，像個貪欲無限的「酒囊飯袋」，是蟲。然而，或許就在蟲體裡，正蟄伏著有朝一日化而為蝶的某種細胞也未可知！？

這就像佛家說的： 「萬物皆有佛性。」而有人察覺自己的佛性能像蝶細胞化育，有人卻渾然不知……

川川， 我是蟲。我是蝶。我的蟲細胞和蝶細胞糾結一道， 暫時還分不出端倪……

川川，你說，我會「化蝶」嗎？

〈母土與邊疆〉

E君最近在做中國近代文學的考察工作。

咖啡館裡，他啜飲冰水，憑靠桌几，憂悒的說：「與華夏文明母體切斷，我不能不深深感到一種無力感。從長期的歷史眼光考察，台灣的文學，畢竟是一種『邊疆文學』啊！」

他的話觸動了我，語言衝口而出：「想到故宮博物院看文物嗎？我們現在就可以去！想認識古人的智慧嗎？附近就是書店！你一定知道《論語》、《老子》、《莊子》……你真的仔細讀過了嗎？你對它們的看法如何？我們身邊有多少華夏文明的寶藏，卻非得到桂林、黃山玩過風景，才算與文化母體接續嗎？這該說是懶人最大的藉口了……人，便是開天闢地的一個人，不只是漢人，也是世界人。從地球、宇宙的眼光來看，誰才算是住在『邊疆』？」

E君挺起脊梁，驚訝的看我。

我也住口，覺得有點不好意思。

可是，川川，E君不明白，我純然是說給我自己聽的。當我的耳朵聽到我的心在說話，我知道我已掙脫了許多虛設的藩籬和桎梏了。

川川，我們的確是華夏文明後裔。「春草更行更遠還生」，雖然遠離了母親，天涯海角我們也成長。

川川，如果傳統文化曾真給我們以教育，我們該知道：普天之下，並無「邊疆」！

「剪紙傳愛」（圖／聯合文學出版社提供）

書名：《給川川的札記》作者：奚淞出版社：聯合文學出版社出版時間：2021年6月17日

●本文摘自 聯合文學 出版之《給川川的札記》。