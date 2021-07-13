史詩版「那些年，我們一起追的女孩」──讀張祖詒《嶗山悲歌》

文／張祖詒

〈一笑之緣〉

溶化在妳的笑容中，愛情的火苗開始燃燒。

──我喜歡笑起來甜甜的女孩子──

「那你喜愛哪樣的女孩子呢？在學校有女朋友嗎？」

「現在我還年輕，沒有交女朋友的意思。至於喜歡哪樣的女孩，我也不清楚，但我覺得，能有笑臉的女孩，就是最美的女子。」厚仁這次倒是發自內心的答話。

母子一席對話倒讓趙母略有內疚，心想過去對趙老爺，現在對兒子，似乎都少了些笑容，如果多些笑臉，或許老頭不會走得太早，讓兒子童年失怙，內心不免稍感自責，因之語氣較為溫和地說：「對啦，你說得沒錯，現在還年輕，讀書要緊，有了學問，幹什麼都行。之後進了高中，千萬要做好功課，拿得好成績，讓媽高興。」「是，我必聽從媽的話，好好用功讀書。」其實母子對話，雖有交心意味，但兒子所說的「笑容」，卻是意在言外，只是為母的未曾覺察，沒有體會而已。

再過三天，開學在即，母子結束度假之例，回到北京。

趙厚仁由母親陪著前往崇文門內船板胡同的匯文中學，辦理新生入學報到、註冊、繳費、編班、領書等等一應手續。由於學校離家稍遠，所以趙母決定讓兒子住校，以免每日往返，耽誤讀書時間。寄宿的校舍，是座新建的三層樓房，門上有三個字「高林齋」，

聽來頗為雅致，進到裡面察看，寢室寬舒明亮，一室四個舖位，清潔整齊，母子都很滿意，於是厚仁選了二樓靠窗第一個舖位，母親覺得放心。然而當厚仁打開書包把所領書本放在床上時，不禁嚇了一跳。原來所領書本中竟有七、八本書全是英文原版，包括英、

數、外國史地等，顯示未來這幾門功課，都將要用英語教學。母親在旁見了，擔心兒子功課繁重影響健康，但趙厚仁很有信心地對母親說：「請放心，我會把每門功課都得滿分。」趙母聞後，欣然離開學校回家。

二天後，匯文中學正式舉行改制後的開學典禮，地點設在寬廣的操場，東邊由初中部全體女童子軍，穿著童軍制服，整齊列隊排立，看來個個英姿煥發，朝氣蓬勃。匯文在北京享有美譽，這些女童軍的巾幗精神，應有不小貢獻。正中講台西邊，站的全是高中部的男生，依班級排列，高一新生站到前三排，後面分由高二高三同學依序排列，教師職員等坐在台上。典禮開始，先由校長講話，以校訓「智、仁、勇」三字勉勵學生，闡釋「智者不惑、仁者不憂、勇者不懼」的道理，期望學生都能勤學勵志，成為好國民。校長講話完畢，東邊女童軍教官快步站到台前，向校長行三指舉手敬禮，帶領約有百名的女童子軍，齊步走到操場正中，舉行童軍技能演練，由於行動整齊劃一，技能操作熟練，獲得全場師生的熱烈鼓掌。

（圖／Pexels）

──當真愛來臨時──

其時立在西邊的高中部學生，站在第一排學生，看得最為清楚，其中趙厚仁突然注意到女童軍中有一隊員步伐齊正、動作靈活，而其最大特異之處，是在整個操練過程之中，自始至終一直保持微笑的臉容。讓他直覺地感到，這一笑容似曾相識，但他不能記憶這樣感覺來自何時，來自何方。過了二個星期，趙厚仁在中午休課時間，走進學校的圖書館，預備在閱覽室溫習功課，卻意外地迎面遇見一位女同學，臉上就是露著一絲笑容，正是開學典禮上他所注意的那位女童軍，因之不禁「啊」了一聲，而那位女同學依然微笑回了一聲「你好」，並且退後二步對著趙厚仁上下打量，厚仁稍感侷促，於是首先表示說：「我叫趙厚仁，百家姓裡第一姓的趙，厚薄的厚，仁義的仁，請問貴姓？」

女生聽了，不由自主，把笑容變成了笑聲說：「難怪，我們應該算是相識十多年的老朋友了，我的名字是孫用和，趙錢孫李的孫，有用無用的用，和平的和。」

也許這是天意使然，趙厚仁想起當年孫用和出生雙滿月時，被抱在襁褓中的嬰兒娃娃，對他露出可愛的一笑，被當時的長輩貴賓們傳為佳話。之後因厚仁父親早逝，孫氏又屢被任命為駐外大使，留京時間不多，孫趙兩家來往因之漸疏。但那一笑的故事，兩人常聽兩家母親提起，所以兩人的名字，彼此都有印象，不過從未見面，即使在同一學校，也是各不相識。直到開學典禮時，趙厚仁被一位女童軍的笑容所吸引，兩人也還不知姓甚名誰，此刻在圖書館偶然相遇，因屬意外，可是互道姓名之後，確實彼此都有一見如故的感覺。於是兩人就在閱覽室內坐下，詳談往事。頓時把他們的友情，拉近得全無距離。

自此以後，每週二、五用畢午餐，就在這裡同一地點見面。用和在課業上任何難題，厚仁都幫她解答，即使課外讀物，也常互相交換心得，情同兄妹，毫無隔閡。某日，他們又在圖書館會面，厚仁看到用和手上拿著一本精裝書，便問：「你拿的看來不像教科書，是小說書嗎？」「我正要向你請教，這是法國作家所寫的名著小說《茶花女》的中譯本，我已讀完，確是一本很好的小說，也是令人感動的好書，我已經為瑪格麗特和阿蒙流了很多眼淚，所以我覺得這本小說的唯一缺點就是讓人流太多眼淚。我想知道你有無讀過這本小說，而你們男人讀了之後，又有什麼感想？」用和邊說邊問。

「我是看過這本小說，我想讀者中流淚的大半多是女子。因為一般來講，女人比男人富於感性，尤其小說中如果受苦難或被欺凌的是女性的話，女性讀者基於同情心，必定用眼淚為她伸冤。其實像我這樣男生的讀者，比較會有不同的看法。」厚仁答。

用和好奇地對著厚仁問道：「那你有怎樣的看法呢？」

「我認為小仲馬寫這本小說，並不是專要賺人眼淚，而是可能出於三種動機。其一，小仲馬的父親大仲馬也是著名作家，兒子把他和女友瑪麗的戀情寫成《茶花女》劇本後，在舞台上演出一舉成名，他就跟父親大仲馬說：『人家以為是你的作品哩』，可以想見，小仲馬寫作時頗有想跟父親在文壇上較量的雄心。其二，他對十九世紀法國宮廷政治的腐敗，社會上貧富懸殊頗為不滿，因之借一個弱女子被貴族公子玩弄，甚至成為買賣的商品，極為憤怒，於是他把劇中女主角瑪格麗特落到貧病交迫時，寫得格外可憐，來暴露當時社會的冷酷。其三，小仲馬和其鄰家女瑪麗確有一段戀情，最終因多角關係而告失敗，小仲馬悲痛之餘，想藉寫作抒解苦悶。我這三段論，不知你以為如何？」厚仁說了長長一大篇。

書名：《嶗山悲歌：國族讎恨下一對情侶淒涼結局的故事》作者：張祖詒出版社：聯合文學出版社：2021年6月30日

「這些都是你們男生的思想，我不想和你辯論。倒是你手中也拿著一本書，是誰的著作？」

「你大概想不到罷，這也是十九世紀中葉歐洲的一本名著，作者是英國的一位名叫艾蜜莉‧勃朗特的女作家，書名是《咆哮山莊》。可惜這位女作家英年早逝，所以她一生就這一部著作。」

「那你能不能講講書中故事的大概內容？」

「我還沒有全部看完，主題是描述人的報復心理，等我過些時候再和你討論。」厚仁答道。

兩人時相切磋讀書心得，已成習慣。

●本文摘自 聯合文學 出版之《嶗山悲歌》。